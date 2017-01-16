Павел – первый. Кто может затмить и Карлсена, и Карякина в Вейк-ан-Зее?

Фото tatasteelchess.com

Магнус Карлсен и Сергей Карякин, участники недавнего матча на первенство мира, в эти дни борются за призы престижнейшего турнира в голландском Вейк-ан-Зее. Но смогут ли они стать главными его героями?

Шахматный турнир в голландском Вейк-ан-Зее – один из старейших в мире. Он проводится ежегодно с 1937 года (с перерывом в 1945 году). Этот турнир выигрывали все послевоенные чемпионы мира, кроме двух – Василия Смыслова и Роберта Фишера. В последние же годы чаще других в Вейк-Ан-Зее побеждал нынешний сильнейший шахматист планеты – норвежец Магнус Карлсен. Он четыре раза становился единоличным чемпионом этих соревнований – в 2010, 2013, 2015 и 2016 годах, а в 2008-м разделил первое место с Левоном Ароняном из Армении.

Но в нынешнем турнире, носящим название Tata Steel Chess и стартовавшим 14 января, Карлсен пока не в лидерах. В первом туре чемпион мира свел черными партию с американцем Уэсли Со, на следующий день одержал победу белыми над поляком Радославом Войташеком, а в третьем туре сыграл вничью с россиянином Дмитрием Андрейкиным.

Опережает же всех Павел Эльянов из Украины. В первом туре он белыми взял верх над одним из самых молодых участников турнира – 20-летним венгром Рихардом Раппортом, а на следующий день черными переиграл самого возрастного шахматиста в этих соревнованиях, 44-летнего голландца Люка ван Вели. В третьем туре Эльянов сыграл вничью с Пенталой Харикришной из Индии.

Разумеется, многие ждут, что на турнире в Вейк-Ан-Зее продолжится соперничество Магнуса Карлсена и Сергея Карякина, в ноябре прошлого года боровшихся за титул чемпиона мира. Но матчевая встреча и турнирная борьба – совершенно разные вещи, что, собственно, пока подтверждают и нынешние соревнования. в которых ни тот, ни другой пока не на первых ролях. У Карякина, как и у Карлсена, два очка. В первых двух турах недавний претендент на шахматную корону сыграл вничью с голландцем Анишем Гири и Раппортом, а в третьем обыграл ван Вели.

Впрочем, за 10 оставшихся туров еще многое может измениться.

СТАТИСТИКА

Tata Steel Chess. Вейк-ан-Зее (Голландия)

1-й тур

Эльянов (Украина) – Раппорт (Венгрия) – 1:0. Харикришна (Индия) – Аронян (Армения), Адхибан (Индия) – ван Вели (Голландия), Карякин (Россия) – Гири (Голландия), Со (США) – Карлсен (Норвегия), Войташек (Польша) – Непомнящий (Россия), Андрейкин (Россия) – Вэй И (Китай) – ничьи.

2-й тур

Ван Вели – Эльянов – 0:1. Карлсен – Войташек – 1:0. Харикришна – Адхибан – 1:0. Аронян – Вэй И, Непомнящий – Андрейкин, Гири – Со, Раппорт – Карякин – ничьи.

3-й тур

Карякин – ван Вели – 1:0. Вэй И – Непомнящий – 1:0. Со – Раппорт – 1:0. Войташек – Гири, Андрейкин – Карлсен, Адхибан – Аронян, Эльянов – Харикришна – ничьи.

Положение участников:

1. Эльянов – 2,5 очка. 2-6. Харикришна, Карлсен, Карякин, Вэй И, Со – по 2. 7-9. Андрейкин, Гири, Аронян – по 1,5. 10-12. Непомнящий, Адхибан, Войташек – по 1. 13-14. Раппорт, ван Вели – по 0,5.