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Александр Лесун: Пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное сделаю сам

Андрей Симоненко
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Александр Лесун: Пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное сделаю сам
Источник: «Советский спорт»

Вячеслав Аминов переизбран на пост президента Федерации современного пятиборья России (ФСПР) – таков главный итог состоявшейся в Москве отчетно-выборной конференции этой организации. Также были вручены призы лауреатам прошлого сезона, главным из которых, безусловно, стал олимпийский чемпион Александр Лесун.

«Выступать буду на все сто»

Перед началом конференции вручали призы лауреатам сезона. Олимпийский чемпион Александр Лесун стал самым бесспорным из всех – странно было назвать лучшим пятиборцем года кого-то еще.

- Как начался год – в отдыхе или в работе?

- Болел. Неделю грипповал. Сейчас снова тренировки начались. Все в рабочем режиме.

- Это уже сезон или еще межсезонье?

- Сейчас идет зимний чемпионат России, но я в нем не участвую. Выступать планирую в конце февраля в Лос-Анджелесе на первом этапе Кубка мира.

- Состояние постолимпийского ажиотажа уже прошло?

- Продолжается, особенно после вручения премии лучшего спортсмена года. Кажется, что опять оживился интерес к современному пятиборью и в том числе ко мне. Да и к другим олимпийским чемпионам интерес не угасает. Это радует.

- А что насчет желания работать?

- Мне после золотой медали очень хочется выступать дальше и самосовершенствоваться. Я голодный до побед. Думал, что все-таки какая-то апатия будет, и мотивацию искать придется, но ничего подобного. Все есть. И для меня это даже стало открытием.

- Но все-таки хоть какое-то послабление в требованиях к постолимпийскому сезону есть?

- Нет, выступать буду на все сто. Единственное, что больший упор сделаю на плавание и на бег, поэтому результаты в технических видах могут падать. Но я надеюсь, что не сильно.

- Какая цель этого сдвига в фокусе?

- Олимпийский цикл надо пройти так, чтобы быть здоровым – и психологически, и физически. Поэтому такой сдвиг мне нужен, чтобы перезагрузиться. Поставить новую точку отсчета.

- Желание на Новый год загадали?

- Загадал. Какое именно, конечно, не скажу. Но пожелал себе то, что от меня не зависит. Остальное я постараюсь сделать сам.

«В женской сборной проведем кадровые перестановки»

Никаких интриг перед отчетно-выборной конференцией ФСПР не было. Это одна из самых успешных в стране федераций по виду спорта, в котором российские спортсмены постоянно показывают высокие результаты. Вот и в прошлом году Александр Лесун завоевал золото Олимпийских игр в Рио – и это была не сенсация, а итог планомерной работы. Ну а президентом ФСПР, как и предполагалось, на следующие четыре года был переизбран Вячеслав Аминов. Единогласно.

- Для меня очень приятно единогласное избрание, - признался потом Аминов в разговоре с журналистами. – Я очень тронут. Основное направление на ближайшее время – развитие массового пятиборья в регионах. Раньше оно было элитным, но движение в сторону массовости мы начали благодаря биатлу (плавание + бег), триатлу (плавание + бег со стрельбой) и лазер-рана (бег со стрельбой). Уверен, что это новое слово в развитии нашего вида спорта. Также важное для нас направление – женская сборная. Мы должны уделить ей особое внимание. Больше у тренеров не будет четырехлетнего периода – отчитываться станут за год. Также мы удлиним «скамейку запасных» наших спортсменов. Основной упор сделаем на сильных юниоров, они у нас есть.

- Упор на биатл, триатл и лазер-ран будет продолжен?

- Да, причем мы будем проводить больше соревнований по этим видам. В частности, что касается лазер-рана, я закупил большое количество стрелкового оборудования для всех регионов не только для тренировок, но и для организации массовых турниров.

- Задача подтянуть женскую сборную ставилась неоднократно. В чем, на ваш взгляд, причина того, что ее не удается выполнить?

- Я считаю, что основная причина – в составе тренеров. И личных, и старших. Мы проведем определенные кадровые перестановки в самое ближайшее время.

- Лесун – звезда минувшего олимпийского четырехлетия. Видите кого-то из молодых, кто способен стать такой же звездой в будущем?

- Большие надежды возлагаю на юниоров. Очень большой потенциал у Александра Лифанова. Для меня приятным открытием, кстати, стало то, что он хорошо говорит по-английски. Если он прибавит в результатах и достигнет больших высот, его можно будет продвигать как звезду мирового уровня.

- Кубок Кремля и Кубок министерства обороны пользовались в последние годы большой популярностью и у спортсменов, и у зрителей…

- В 2017 году оба этих турнира обязательно состоятся, они уже запланированы. Кстати, на конгрессе международной федерации современного пятиборья мы показали презентацию о Кубке Кремля, состоявшемся в формате смешанной эстафеты, президенту МОК Томасу Баху, и это произвело на него колоссальное впечатление.

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