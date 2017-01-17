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Абсолютное зло. Почему нужно следить за бомбардирской гонкой АПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексис Санчес
Алексис СанчесИсточник: Reuters

В конце января – начале февраля даже самые консервативные и смиренные эксперты начинают прикидывать шансы лидеров на чемпионство. Мы же обратимся к лицам этих клубов - и поговорим о гонке бомбардиров.

После 21-го тура сразу трое забили по 14 голов – Златан Ибрагимович, Алексис Санчес и Диего Коста. Следом расположился Харри Кейн с 13 мячами, по 12 у Джермейна Дефо и Ромелу Лукаку.

Златан Ибрагимович – 14 голов (минут на гол - 128)

«Манчестер Юнайтед» все еще не похож сам на себя, но благодаря магии собственного имени и имени игроков ведет реальную борьбу за попадание в топ-4 по итогам сезона. И Златан эту борьбу символизирует. При этом Ибра - другой, он не как весь «МЮ». Швед не возится с середняками, не рассыпается перед лидерами, а просто прет как танк в свои 35. «МЮ» - не прет. Кто бы что ни говорил, но Златан еще в соку.

Он голоден, он зол, и на данный момент является для команды форвардом №1. Это сразу и плохо, и хорошо.

Хорошо, потому что Ибра универсален, и партнеры позволяют ему отодвигаться назад, начинать атаки вместе с ними, а не ждать навеса в район 11-метровой отметки. До начала сезона представить игру Златана в 20 метрах от штрафной при наличии Погба, Мхитаряна, Маты и остальных было просто невозможно, а сейчас он не только форвард с прекрасно взращенным инстинктом убийцы, но и конструктор созидательной игры.

А почему же плохо? В случае травмы или дисквалификации, даже включив командные действия, Златана будет невероятно сложно заменить. Руни давно отошел в глубину, Рэшфорд, начинавший половину игр с первых минут, пока не напоминает себя прошлогоднего, а Марсьяль не способен сыграть в центре. Поэтому сдержанность и лояльность, появившаяся у Златана в АПЛ, помноженная на многолетнее мастерство, автоматически ставит его во главу угла философии Моуринью.

Алексис Санчес 14 (минут на гол - 127)

У Санчеса, несмотря на травму в середине первого круга, лучший показатель по минутам, затраченным на голы. В последних нескольких встречах Алексис не так мобилен и глобален с точки зрения своей значимости на поле, но это ни в коем случае не умиляет его достоинств.

В 21 встрече «канониров» юркий чилиец совершил 22 результативных действиях, 14 из которых зажгли его фамилию на табло. Вроде бы неплохо, но с голами все обстоит не так радужно.

Санчес не еще ни разу в этом сезоне не забивал в трех матчах АПЛ подряд, порой засушливая серия длилась и по три встречи к ряду. Стабильность в бомбардирском деле – ключевой показатель, и если для команды существует превратившийся в палочку-выручалочку Оливье Жиру, то в погоне за золотой бутсой нужно рассчитывать только на себя.

Диего Коста 14 (минут на гол - 134)

Вот уж кто стабилен в этом году и всего раз в турнире забил больше одного, так это 19-й номер «Челси». У Косты, может, не самое лучшее соотношение голов к сыгранным минутам, зато он отлично распоряжается моментами: с среднем испанец бьет по воротам 3,1 раза за матч. Показатель прекрасный, особенно если учесть, что каждый четвертый его удар оказывается голом.

Форвард начинал сезон неплохо, без конфликтов, но все же уйти от перепалок с таким же забористым тренером не удалось. Можно лишь предположить, насколько мудр Конте, если не сажает главное, местами абсолютное, игроцкое зло команды на скамейку.

Коста же должен сохранить свой чемпионский график по заколачиванию мячей. Один гол лидеру, один гол середняку, один – аутсайдеру. Такой стабильности нет ни у кого.

Харри Кейн – 13 (минут на гол - 102)

Самый скорострельный претендент на звание лучшего голеадора чемпионата вплотную подтянулся к соперникам после хет-трика в ворота «Вест Бромвича». И что ждет его дальше – сказать тяжело.

Будучи таким же нестабильным как Алексис, Кейн, как правило, отгружает мячи в ворота открытых, атакующих команд. Во встречах с теми, чьей обороне присуща вязкость, - «Халл», «Эвертон», «Бернли», «Челси», «Кристал Пэлас» - англичанин ничего не забил.

Поэтому остается гадать, когда Кейн оформит очередной дубль или хет-трик, а когда на протяжении трех-четырех игр забудет про свои способности и наклонности.

Джермейн Дефо (минут на гол - 160) и Ромелу Лукаку (минут на гол - 144) – по 12

Темнокожие страйкеры «Сандерленда» и «Эвертона» имеют все шансы подобраться к лидирующей группе бомбардиров. А вот за какое время – большой вопрос.

Дефо не только главная ударная сила «черных котов», но еще и штатный пенальтист. Таких привилегий нет ни у Алексиса с Диего, ни у Златана с Кейном (частично). Этот факт позволил забить Джермейну с «точки» уже 5 из 12-ти мячей (42%).

Лукаку на фоне Дефо смотрится скучно. Ромелу не чувствует себя столь раскрепощенно, как в прошлом сезоне: тогда у мощного бельгийца после 21-й игры уже было 15 голов. Сейчас он не так зол, зато его команда под руководством Рональда Кумана выглядит весьма грозно.

Каждый из шести реальных претендентов за золотую бутсу АПЛ несет в себе настоящее спортивное зло. Златан и Коста – абсолютное, но при этом разнонаправленное. Зло Алексиса и Кейна бурлит непостоянством, Лукаку – отдает забвением, а Дефо – обыденностью.

Бомбардирская гонка АПЛ в этом сезоне представляет собой квинтэссенцию спортивного зла, каждую грань которого символизирует свой неповторимый футболист.

Финиш еще не скоро. И это здорово.

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