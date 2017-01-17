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«Надо не судей винить, а забивать чаще!» Динамовцы – о поражении от «Ак Барса»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Надо не судей винить, а забивать чаще!» Динамовцы – о поражении от «Ак Барса»
Источник: ХК «Динамо» (Москва)

После победы «Ак Барса» над «Динамо» (2:1) обозреватель «Советского спорта» поговорил с тренерами обеих команд и ветераном хозяев Константином Горовиковым.

- Очень боевая и эмоциональная игра, - начал свой обзор матча главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. – Я считаю, команды показали очень хороший хоккей. Мы давно не выигрывали. Да и «Динамо» продлить победную серию хотело. Нам еще и повезло чуть-чуть… Но кто везет, тому и везет.

- Вы сегодня перед матчем посетили Музей хоккея в Парке Легенд. Энергетики для победы там набирались?
- Наша хоккейная история очень богата. Забывать ее нельзя. Хотел, чтоб мои ребята пришли, посмотрели… И вспомнили тех игроков, которые завоевывали раньше для страны золотые медали. Это была очень хорошая и правильная акция.

- Свой личный стенд быстро отыскали?
- Если честно, мне Мышкин помог. Мне самому очень интересно было и посмотреть, и повспоминать… Там и амуниция старая здоровская такая! Я ведь и сам в такой играл. Помню, какая она была тяжелая, когда от пота насквозь промокала.

- После предыдущего матча вы говорили о проблемах своей команды. Что скажете сейчас?
- Проблемы всегда есть. Вопрос – насколько они серьезные. Сегодня я в целом доволен. Но есть нюансы, которые надо подправить обязательно и как можно скорее. Потому что они мешают нашей игре.

- В конце матча Лукоянова на борт сильно толкнули. Как он?
- Ссадины есть на лице. Но это нормально.

- На исходе матча отразилась реализация моментов, - считает главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. – Я насчитал три очень хороших эпизода, которые мы должны были реализовать, но не забили. В конце напряглись, но времени нам не хватило.

- В этом матче было два спорных момента, когда судьи долго смотрели повторы после голов. И оба раза приняли решение не в пользу «Динамо». Вы с ними согласны?
- Решать был гол или нет – дело арбитров. А для нас матч просто проигран. Идем дальше. Что касается нашего гола, мне самому сперва надо видео посмотреть.

- Как вы мотивировали игроков на скамейке, когда ваш гол в третьем периоде не засчитали?
- Говорил, что надо биться дальше. Несмотря ни на что! Ведь игра идет 60 минут. До последней секунды. И проиграть матч можно за одно мгновение. Наш девиз – хотеть, работать и бороться до самого конца.

…Сами динамовцы также в первую очередь винили за поражение самих себя, а вовсе не судей.

- У нас по ходу встречи были моменты, и хорошие моменты, - отметил опытный форвард бело-голубых Константин Горовиков. – Если уж такие не реализовывать… То ничего лучшего против такого соперника, как «Ак Барс» не создашь. Надо забрасывать больше, чем одну шайбу.

- Но ведь «Динамо» и забросило две. Только одну судьи вам не засчитали. Разобрались внутри команды – почему?
- Ну а чего нам разбираться? Надо играть и забивать так, чтобы ни у кого не было сомнений.

- Но ведь «Ак Барсу» засчитали гол в очень похожей ситуации.
- Есть компетентные лица, которые принимают решения и отвечают за них. Повторюсь, надо забивать так, чтоб не было этих видеопросмотров.

- Не обидно, что прервалась победная серия «Динамо»?
- Меня больше волнует качество игры, чем длина серии. Такие матчи показательны. В них понимаешь – на что можно рассчитывать в плей-офф.

Со своим товарищем по команде согласился и Денис Кокарев.

- Засчитали или не засчитали… Если судьи так решили – дай Бог, - философски отнесся к поражению форвард бело-голубых. – Надо было просто забивать еще. А мы не забросили. Ну и чего теперь об этом говорить?

- Не рбидно, что похожий гол «Ак Барса» в ворота «Динамо» засчитали?
- Арбитры же смотрели и этот момент. Все было в их руках. Они решили не в нашу пользу. Ну что ж теперь сделаешь? Тут от нас ничего уже не зависит. Повторюсь, забивать надо было больше.

Матч

Динамо - Ак Барс - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы:

Сидоров (Варнаков), 16:40 (0:1). Глухов (Попов), 56:21 (0:2). Карсумс (Горовиков, Карпов), 59:56 (1:2).

Место и дата

16 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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