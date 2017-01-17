Мороз-воевода! Россияне обеспечили себе место в плей-офф мирового чемпионата

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Сборная России победила поляков в третьем туре группового турнира на чемпионате мира во Франции 24:20. Для обеих команд матч был ключевым на этой стадии.

Поляки были четвертыми в Рио

Сборная Польши – из числа тех команд, в матчах с которыми сборная России рассчитывала набрать очки, для того чтобы занять максимально высокое место в группе А и получить минимальное количество проблем в 1/8 финала да и в принципе решить задачу выхода в плей-офф.

Напомним, наша команда провела уже два матча на турнире. Сначала обыграла японцев – 39:29. Счет хоть и крупный, но в той встрече был тревожный момент, когда японцы подобрались к россиянам на один мяч. Эта дерзость всколыхнула нашу команду так, что в следующий отрезок на азиатов обрушился град результативных атак и преимущество сборной России стало подавляющим.

Во втором туре, увы, игра сложилось не в нашу пользу. Сборная Норвегии уже в первом тайме оторвалась на 8 мячей, и теперь уже россияне догоняли соперника всю встречу. Надо сказать, им это почти удалось: за десять минут до сирены в нашем минусе было всего лишь два мяча, но норвежцы победу не отдали.

И вот настало время играть со сборной Польши, которая своими последними достижениями заставила себя уважать. Смотрите сами: на олимпиаде в Рио команда вышла в полуфинал, уступила там датчанам только в овертайме, а в матче за третье место проиграла немцам. Четвертое место на Играх!

Нужно ли напоминать, что нашей команды там вовсе не было, да и на играх в Лондоне тоже.

Удивительный Талант

А еще у сборной Польши есть удивительный Талант – Талант Дуйшебаев. Это ее главный наставник. Лучший разыгрывающий XX столетия во всем мире, он и тренером стал выдающимся. Завершив в 2005-м карьеру игрока – нет, игрочища! – он возглавил клуб «Сьюдад Реаль», в котором выступал сам и в первый же год выиграл с ним Лигу чемпионов (и потом еще два раза). А когда случилось так, что у Дуйшебаева травмировался основной разыгрывающий, он, недолго думая, возобновил карьеру.

Неравнодушные к гандболу европейские сборные, наблюдая за успехами этого наставника, стали приглашать его в свои национальные команды. Сначала Дуйшебаева позвали работать венгры. Затем на него положили глаз поляки и пригласили к себе.

Но старт нынешнего турнира сборная Польши завалила – два поражения на старте не оставило им выбора – необходимо побеждать сборную России, чтобы продолжить борьбу за плей-офф. Потеря очков и нам, в общем-то не сулила ничего хорошего, поэтому накал в матче ожидался самый что ни на есть мощный.

Накануне этой встречи сам Талант Мушанбетович назвал фаворитом Россию, а Дмитрий Торгованов в ответ назвал Дуйшебаева хитрецом, имея в виду, что тот намеревается своими сладкими речами притупить бдительность российской команды накануне суперважного для обеих сторон матча.

Торгованов, конечно же, отлично знает своего коллегу – все-таки они вместе выступали за сборную: вместе становились чемпионами мира в 1993 году в составе российской команды.

Сегодня наша сборная такими результатами не балует, но задача на этот чемпионат мира команде поставлена амбициозная – выйти в полуфинал. Торгованов, как всякий спортсмен, – человек суеверный и вслух старается об этом не говорить. Зато он твердо заявляет о том, что команда не намерена играть за восьмые-девятые места. В переводе – хотим бороться за медали.

Что ж желание похвальное. Плюс есть поддержка человека, который своим вниманием несколько лет назад осчастливил российский гандбол – буквально носит на руках женскую сборную, а теперь еще и всеми силами пытается помочь окрепнуть мужской команде.

Речь, конечно, о президенте федерации гандбола России Сергее Шишкареве. Кто-то, возможно, на этих словах воскликнет – заказная заметка, раз хвалят президента.

Нет, уважаемые. Это другой случай. У гандболистов действительно золотой президент, с которым этот вид спорта точно не затеряется, если говорить о глобальных перспективах.

Но сейчас не совсем подходящее время, поскольку на площадку вышли сборные России и Польши. Посмотрим, как сыграют.

Зажигалка и Мороз-воевода

Целых восемь минут сборная России не могла забить гол – пока не получилось сделать перехват и Даниил Шишкарев наконец забросил первый мяч. А в следующие две минуты счет был уже 4:2 в пользу нашей команды.

Середина тайма – счет 5:4, дальше сборная России беспрестанно впереди, но преимущество это слишком хрупкое – 2-3 мяча. Ближе к перерыву получилось сколотить пять. Зачастую на наши результативные атаки у поляков не получалось ответить, потому что в воротах невероятно хорош был Вадим Богданов. Вратарская судьба, видимо, взяла у него в долг, когда он не слишком удачно начал проигранный матч с Норвегией, а теперь, похоже, отдавала долги. Ну и наверняка Богданову помогало то, что он играет в польском чемпионате и все хитрости парней в красном ему известны.

А бросать-то и забивать у поляков было кому – даром что от олимпийского состава осталось три человека. Вообще, команда Дуйшебаева даже с виду превосходила российскую в мощи: чего стоит один только левый полсуредний Томаш Гембала с ростом 2.12 и его старший двухметровый братишка Мацей.

Сам Дуйшебаев – редкая зажигалка. Уж как реагировал на каждый забитый и пропущенный мяч, каждый сэйв, каждый шаг. Торгованов, напротив, как Мороз-воевода, на удивление спокоен. В общем, Пушкин, ребята. «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой».

Манера Торгованова вести игру подкупает. Он не из тех, кто костерит спортсменов, на чем свет стоит, если вдруг что не так, и в то же время далеко не равнодушный. Тверд и уверен в себе.

И эта уверенность передается команде. 13:9. Перерыв.

За 20 минут до сирены 16-10 – полет нормальный. А уж каков полет у Богданова, которому, кажется, уже все равно, что отбивать – хоть с задней линии, хоть с краев, да хоть с пенальти.

-​ Узнать сегодняшнее меню Богданова и кормить его этим до конца турнира! – шутят российские журналисты.

За 10 минут до конца сборная России ведет три мяча 18:15, и Торгованов просит тайм-аут. После него – 19:15, дальше 22:19, 24:20 – это победа!

Это – плей-офф.

Группа A

3-й тур

Россия – Польша – 24:20 (13:9).

Россия: Богданов (11 отбитых бросков из 30), Киреев; полевые игроки Ковалев (16.00, забросил 7 мячей из 7 попыток), Атьман (51.56, 5/7), Калараш (60.00, 3/5), Дибиров (44.45, 2/2), Шишкарев (38.43, 2/4), Горбок (11.28, 1/2), Шкуринский (14.41, 1/2), Киселев (18.53, 1/3), Шельменко (16.23, 1/3), Житников (41.33, 1/4), Сорока (18.00, 0/1), Валиуллин.

Польша: Мальхер (12 отбитых бросков из 35), Моравски (0/1); полевые игроки – Т. Гембала (4/8), Пачковски (3/5), Дашек (3/6), Яхлевски (2/2), Краевски (2/4), Невжава (2/6), Вальчак (1/1), Храпковски (1/1), Дацько (1/3), Пжибыльски (1/3), Мальхер (0/1), Морыто (0/1), Герак (0/2).

Франция – Норвегия – 31:28. Бразилия – Япония – 27:24.

И В Н П М О

1. Франция 3 3 0 0 93-63 6

2. Россия 3 2 0 1 87-77 4

3. Норвегия 3 2 0 1 78-75 4

4. Бразилия 3 2 0 1 71-79 4

5. Польша 3 0 0 3 64-74 0

6. Япония 3 0 0 3 72-97 0

В 4-м туре встречаются: 17 января. Бразилия – Норвегия (16.00 мск). Польша – Япония (19.45 мск). Россия – Франция (22.45 мск).

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.