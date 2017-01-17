Малкин попал под град кепок в Питтсбурге. Чудо-матч русского форварда! (видео)

Это была не игра, а ковбойская перестрелка в салуне. 8:7 – с таким фантастическим счетом «Питтсбург» победил «Вашингтон».

Когда будут вспоминать о самом ярком матче этого регулярного чемпионата, то наверняка назовут этот – «Питтсбург» против «Вашингтона».

Конечно, вы хотите посмотреть все 15 голов. Но у вас наверняка нет времени. Специально для таких занятых в Северной Америке смонтировали этот ролик, где все 15 шайб уложили в 87 секунд – видимо, в честь Сидни Кросби, который набрал 4 (1+3) очка.

Наслаждайтесь.





Такие матчи здорово бьют по уверенности всей команды. Поставьте себя на месте «Вашингтона». Вы – лидеры в НХЛ, одержали девять побед подряд. Приезжаете в гости к главному конкуренту. Ведете 3:0 к 22-й минуте матча. А потом…

Потом где-то в Сибири вылез медведь из берлоги, а в Питтсбурге разбушевался Евгений Малкин, который сделал хет-трик во втором периоде!

Смотрите, как это было.





Очень забавный ролик. Вот Евгений Малкин забрасывает свою третью шайбу. Тренер «Вашингтона» Барри Тротц замер и смотрит на табло: «Зачитают или нет?» А сзади него сидит болельщик «Питтсбург», который гладит себя по голове: «Смотри, Барри, я такой же лысый!»

Конечно, в Малкина бросали кепки с домашних трибун, и это был град. Такие традиции в НХЛ. Но надо сказать, что зрители слишком много бейсболок не швырнули. Потому что не сразу поняли, что это гол. Он был засчитан только после просмотра видео.

6:5 – уже «Питтсбург» ведет после дикого второго периода. «Вашингтон» с большими усилиями сравнивает счет. А на 34-й секунде овертайма «пингвины» забросили решающую шайбу.





Александр Овечкин так спешил спасти свои ворота, что буквально припарковался на своем голкипере. Но свою шайбу Конор Шири забросил, причем там на пятачке здорово орудовал клюшкой Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» заехал ведь в площадь ворот, не?

Но в НХЛ такие голы засчитывают. 8:7 – победа «пингвинов».

«Сумасшедший матч, - сказал Малкин. – Мы неудачно начали и играли не в свой хоккей. Пропустили семь голов – это слишком много. Нужно прибавлять в защите, не хватать такие удаления. Но игра получилась забавной – для форвардов, не вратарей».