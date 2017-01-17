«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Возвращение Данни

Накануне «Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» – 5:2, причем провел два разных тайма: пустой, нескладный, крайне неудачный первый и блестящий второй. Произошло несколько знаковых событий. Это и дебют Лунева, пропустившего, правда, два мяча. И первый выход Цаллагова, игру которого отметил Мирча Луческу. И, конечно, возвращение на поле Данни, спустя восемь месяцев после получения травмы. Легенда вышла на 70-й минуте и сразу организовала гол. Если португалец после трех травм «крестов» обретет былые кондиции, то ему можно ставить памятник при жизни.





Не обошлось без неприятностей. Ну как, неприятностей. Скорее, диких проявлений местной, арабской, культуры. Где-то с середины второго тайма на стадионе отчетливо слышались глухие одиночные выстрелы. То ли так приветствовали долгожданное возвращение Данни. То ли находились под впечатлением игры «Зенита». То ли что-то еще. Нам не понять. Да не очень-то и хочется вникать.

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам

А сегодня «Зенит» сыграет еще один матч. Еще никогда российский клуб на первом сборе не устраивал такой фестиваль. Соперник – оманский «Сохар».

Загадки «Локомотива»

Вчера еще один российский клуб проводил спарринг. И тоже победил. Но запомнился не столько результат, сколько автор двух забитых мячей. Нападающий из середняка литовского чемпионата Александр Коре, находящийся в «Локо» на просмотре. Ему 25, в Литве он почти не забивает, а до последнего клуба не играл на профессиональном уровне два года. Как этот парень оказался на сборах «Локомотива» – военная тайна.

Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?

Впрочем, было вчера на кого еще посмотреть. Это и Амир Натхо, и Борис Ротенберг. Юрий Семин пока воздерживается от каких-то конкретных комментариев. Но дает понять, что шанс у потенциальных новобранцев есть: «Коре на просмотре и продолжает работать с нами. В конце сбора определимся с его будущим. В каком статусе Амир Натхо? В статусе футболиста, которого мы также хотим посмотреть. Он оснащен технически, хорошо работает с мячом».





«Спартак» вышел из отпуска

Если весной команда Массимо Карреры вдруг полетит в пропасть, искать причины долго не придется. «Спартак» позже всех вышел из отпуска, и это, хотя ни о чем не говорят, все равно настораживает. Стоит напомнить, что у Карреры еще нет опыта подготовки команды в столь длинное межсезонье. В Италии паузы длятся недели, а не месяцы.

Но это все лирика. Вчера медобследование прошла первая группа игроков, сегодня пройдет вторая. А затем «Спартак» вылетит в ОАЭ на первый сбор. А первый контрольный матч сыграет только 31 января – с датским «Копенгагеном».

Завершилась эпопея с переходом Самедова. Александр – официально игрок «Спартака». Вчера же был заключен и другой долгожданный контракт – с нападающим Луисом Адриано. Бразильца встречали в аэропорту как какую-то великую суперзвезду. А он даже слова не проронил. Может, будет красноречив на поле.

Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в Москве





Армейский фитнес

О ком забыли? Ах да, о ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко уже неделю находится в испанском Кампоаморе, но первый матч, к сожалению, сыграет еще нескоро – 22 января с польским «Пястом». Вчера наравне со всеми тренировался Траоре. А в двухсторонке отметилась молодежь – Гордюшенко и Олейников. Вашему вниманию фитнес-тренировка игроков ЦСКА.





Ближайшие матчи

17.01. «Уфа» – «Клуж», Румыния

17.01. «Зенит» — «Сохар», Оман

18.01. «Анжи» – «Пандурий», Румыния

18.01. «Зенит» – «Видеотон», Венгрия

19.01. «Локомотив» – «Базель», Швейцария

19.01. «Арсенал» – «Лудогорец», Болгария

19.01. «Оренбург» – «Кайрат», Казахстан

19.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан

19.01. «Ростов» – «Хэнань Цзянье», Китай