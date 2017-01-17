Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 5:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Возвращение Данни

Накануне «Зенит» разгромил китайский клуб «Чанчунь Ятай» – 5:2, причем провел два разных тайма: пустой, нескладный, крайне неудачный первый и блестящий второй. Произошло несколько знаковых событий. Это и дебют Лунева, пропустившего, правда, два мяча. И первый выход Цаллагова, игру которого отметил Мирча Луческу. И, конечно, возвращение на поле Данни, спустя восемь месяцев после получения травмы. Легенда вышла на 70-й минуте и сразу организовала гол. Если португалец после трех травм «крестов» обретет былые кондиции, то ему можно ставить памятник при жизни.


Не обошлось без неприятностей. Ну как, неприятностей. Скорее, диких проявлений местной, арабской, культуры. Где-то с середины второго тайма на стадионе отчетливо слышались глухие одиночные выстрелы. То ли так приветствовали долгожданное возвращение Данни. То ли находились под впечатлением игры «Зенита». То ли что-то еще. Нам не понять. Да не очень-то и хочется вникать.

Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцам

А сегодня «Зенит» сыграет еще один матч. Еще никогда российский клуб на первом сборе не устраивал такой фестиваль. Соперник – оманский «Сохар».

Загадки «Локомотива»

Вчера еще один российский клуб проводил спарринг. И тоже победил. Но запомнился не столько результат, сколько автор двух забитых мячей. Нападающий из середняка литовского чемпионата Александр Коре, находящийся в «Локо» на просмотре. Ему 25, в Литве он почти не забивает, а до последнего клуба не играл на профессиональном уровне два года. Как этот парень оказался на сборах «Локомотива» – военная тайна.

Что за чудо-форвард появился в «Локомотиве»?

Впрочем, было вчера на кого еще посмотреть. Это и Амир Натхо, и Борис Ротенберг. Юрий Семин пока воздерживается от каких-то конкретных комментариев. Но дает понять, что шанс у потенциальных новобранцев есть: «Коре на просмотре и продолжает работать с нами. В конце сбора определимся с его будущим. В каком статусе Амир Натхо? В статусе футболиста, которого мы также хотим посмотреть. Он оснащен технически, хорошо работает с мячом».


«Спартак» вышел из отпуска

Если весной команда Массимо Карреры вдруг полетит в пропасть, искать причины долго не придется. «Спартак» позже всех вышел из отпуска, и это, хотя ни о чем не говорят, все равно настораживает. Стоит напомнить, что у Карреры еще нет опыта подготовки команды в столь длинное межсезонье. В Италии паузы длятся недели, а не месяцы.

Но это все лирика. Вчера медобследование прошла первая группа игроков, сегодня пройдет вторая. А затем «Спартак» вылетит в ОАЭ на первый сбор. А первый контрольный матч сыграет только 31 января – с датским «Копенгагеном».

Завершилась эпопея с переходом Самедова. Александр – официально игрок «Спартака». Вчера же был заключен и другой долгожданный контракт – с нападающим Луисом Адриано. Бразильца встречали в аэропорту как какую-то великую суперзвезду. А он даже слова не проронил. Может, будет красноречив на поле.

Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в Москве


Армейский фитнес

О ком забыли? Ах да, о ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко уже неделю находится в испанском Кампоаморе, но первый матч, к сожалению, сыграет еще нескоро – 22 января с польским «Пястом». Вчера наравне со всеми тренировался Траоре. А в двухсторонке отметилась молодежь – Гордюшенко и Олейников. Вашему вниманию фитнес-тренировка игроков ЦСКА.


Ближайшие матчи
17.01. «Уфа» – «Клуж», Румыния
17.01. «Зенит» — «Сохар», Оман
18.01. «Анжи» – «Пандурий», Румыния
18.01. «Зенит» – «Видеотон», Венгрия
19.01. «Локомотив» – «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» – «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» – «Кайрат», Казахстан
19.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан
19.01. «Ростов» – «Хэнань Цзянье», Китай

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пятый «итальянец» «Спартака». Кто был до АдрианоПятый «итальянец» «Спартака». Кто был до АдрианоНападающий Луис Адриано переходит из «Милана» в «Спартак». «Советский спорт» вспоминает предыдущих игроков, переехавших в Россию из серии А.Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в МосквеАдриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в МосквеБразильский нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано«Спартак» объявил о подписании контракта с АдрианоКак сообщает пресс-служба московского «Спартака», бразильский форвард Луис Адриано подписал контракт с российским клубом.«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»Французский «Сент-Этьен» рассматривает возможность обращения в ФИФА для расследования обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».Андрей Ещенко: Сделал татуировку в честь «Спартака»Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал, что он сделал татуировку в честь клуба.Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» во вторникЛуис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» во вторникБразильский нападающий Луис Адриану прилетел в Москву, и во вторник подпишет контракт со «Спартаком».Михаил Вартапетов: Вес игроков «Спартака» не превышает нормуРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сказал, что все игроки команды вышли из отпуска без лишнего веса. Сегодня футболисты прошли медосмотр.Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаютсяФорвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай», а также рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль».Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)Луис Адриано прибыл в Москву (видео, фото)Нападающий Луис Адриано прибыл в Москву. Вскоре он должен присоединиться к «Спартаку».Денис Глушаков: Программу индивидуальной подготовки нам дали намного более тяжелую, чем раньшеСегодня полузащитник «Спартака» Денис Глушаков вместе с командой прошел медосмотр. Он отметил, что в отпуске пришлось выполнить программу индивидуальной подготовки.Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в КитайФорвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.Переход Самедова означает скорую смерть «Спартака». Шоу «Теория заговора»Переход Самедова означает скорую смерть «Спартака». Шоу «Теория заговора»Безалкогольная свадьба – путь к непорочному зачатию. Так утверждает классика.Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным футболистомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамНе ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамКапитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.Данни: Очень рад, что вернулся. Вышел на поле на двадцать минут, но нужно большеПолузащитник «Зенита» Данни поделился впечатлениями от своего выхода на поле впервые за девять месяцев и контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).«Переход Самедова в интересах сборной? Это от лукавого». Мнение Ловчева«Переход Самедова в интересах сборной? Это от лукавого». Мнение ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал переход 32-летнего полузащитника Александра Самедова.ВИДЕО ДНЯ: 14-летний Самедов забивает за «Спартак»Сегодня Александр Самедов официально стал игроком «Спартака». Таким образом, хавбек вернулся в свою родную команду.Дубли Дзюбы и Маурисио принесли «Зениту» победу над «Чанчунь Ятай» во втором матче на сборе в ОАЭВо втором контрольном матче первого зимнего сбора, который проходит в ОАЭ, «Зенит» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 5:2.«Зенит» – «Чанчунь Ятай». Данни появился в составе петербуржцев впервые с апреля 2016 годаПолузащитник «Зенита» Данни в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» заменил в середине второго тайма защитника Сергея Зуйкова.
Главные новости
Футбол
Победа гандболистов, Луис Адриано и Самедов в «Спартаке», а также хет-трик Малкина. Главные новости утра
Хоккей
Малкин - первая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Защитник «Заглембе» Ях отказался от перехода в «Ростов»
Хоккей
Евгений Малкин: После победы над «Вашингтоном» чувствуем себя гораздо лучше
Теннис
Южный не смог доиграть матч с Багдатисом и снялся с Australian Open
Теннис
Веснина стартовала с победы на Australian Open
Хоккей
Малкин оформил 11-й хет-трик в карьере в НХЛ
Теннис
Макарова обыграла Александрову в первом круге Australian Open
Хоккей
«Питтсбург» отыграл три шайбы и одолел «Вашингтон» в овертайме со счетом 8:7
Хоккей
Голевой пас Кучерова помог «Тампе-Бэй» одолеть «Лос-Анджелес»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости