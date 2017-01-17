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Удивительное видео Овечкина. Одним ударом он грохнул сразу двух соперников!

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Удивительное видео Овечкина. Одним ударом он грохнул сразу двух соперников!

Матч «Питтсбург» - «Вашингтон» (8:7 ОТ) мы еще долго будем изучать под лупой. Теперь посмотрим, как сыграл капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Вообще наблюдать за Александром Овечкиным очень интересно. Все эти щелчки из левого круга вбрасывания – с ними все понятно. Но эпизоды, эпизоды…

Недавно мы разбирали шедевральный пас Ови на защитника Мэтта Нисканена, когда капитан «Вашингтона» не пожадничал и отдал пас партнеру, хотя вполне мог забить гол.

И вот теперь – еще один штрих к портрету. Смотрите, как Никлас Бэкстрем забил в матче, когда счет стал 2:0. С чего все началось? С силового приема за воротами «Питтсбурга». Причем Овечкин одним хитом умудрился грохнуть сразу двух соперников.

Какой же все-таки мощный человек. Храбрый портняжка. Одним махом – семерых побивахом. Ти-Джей Оши подхватил шайбу, и Бэкстрем забил гол.

Но в целом этот матч Овечкину не удался. Он получил «-4» за полезность. Хуже в этот вечер по этому показателю не было никого.

Также Александр Великий применил 9 силовых приемов, выступив в роли Терминатора. При этом опять ничего не забил – уже в третьем матче подряд.

Что у нас там в гонке снайперов? Сидни Кросби продолжает лидировать с 27 шайбами. Вторым идет форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер – 23.

А дальше – целая группа в полосатых купальников, у которых по 21 голу.

Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кэм Аткинсон, Патрик Лайне, Остон Мэттьюз.

Как на игру Овечкина отреагировали в твиттере?

«Странная штука в этом сумасшедшем матче между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» - Александр Овечкин не забил ни одного гола».

«Кросби поставил подножку Овечкину в овертайме – и нет удаления!»

Есть такая популярная игра на сайте НХЛ – раз в день нужно отвечать на три вопроса. И вот один из вопросов перед этим матчем был: «Забьет ли Александр Овечкин хотя бы один гол в ворота «Питтсбурга»?»

60% болельщиков сказали, что да. Это же ответил эксперт Кевин Уикз.

«Вы хотите мне сказать, что «Вашингтон» забил семь раз, но Александр трам-пампам Овечкин не забил ничего?!»

Давай уж, Ови, поднажми в гонке снайперов. Видишь, как реагирует народ? Все привыкли к твоим голам.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Голы:

Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).

Место и дата

17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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