Удивительное видео Овечкина. Одним ударом он грохнул сразу двух соперников!

Матч «Питтсбург» - «Вашингтон» (8:7 ОТ) мы еще долго будем изучать под лупой. Теперь посмотрим, как сыграл капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин.

Вообще наблюдать за Александром Овечкиным очень интересно. Все эти щелчки из левого круга вбрасывания – с ними все понятно. Но эпизоды, эпизоды…

Недавно мы разбирали шедевральный пас Ови на защитника Мэтта Нисканена, когда капитан «Вашингтона» не пожадничал и отдал пас партнеру, хотя вполне мог забить гол.

И вот теперь – еще один штрих к портрету. Смотрите, как Никлас Бэкстрем забил в матче, когда счет стал 2:0. С чего все началось? С силового приема за воротами «Питтсбурга». Причем Овечкин одним хитом умудрился грохнуть сразу двух соперников.

Какой же все-таки мощный человек. Храбрый портняжка. Одним махом – семерых побивахом. Ти-Джей Оши подхватил шайбу, и Бэкстрем забил гол.

Но в целом этот матч Овечкину не удался. Он получил «-4» за полезность. Хуже в этот вечер по этому показателю не было никого.

Также Александр Великий применил 9 силовых приемов, выступив в роли Терминатора. При этом опять ничего не забил – уже в третьем матче подряд.

Что у нас там в гонке снайперов? Сидни Кросби продолжает лидировать с 27 шайбами. Вторым идет форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер – 23.

А дальше – целая группа в полосатых купальников, у которых по 21 голу.

Евгений Малкин, Александр Овечкин, Кэм Аткинсон, Патрик Лайне, Остон Мэттьюз.

Как на игру Овечкина отреагировали в твиттере?

The strange thing about tonight's 8-7 Game between the Capitals and Penguins, Alexander Ovechkin didn't even score a goal. — Andrew Sheehy (@andrewsheehy228) 17 января 2017 г.

«Странная штука в этом сумасшедшем матче между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» - Александр Овечкин не забил ни одного гола».

Crosby trips Ovechkin in O.T., and no penalty! — Washington Caps News (@dmddusseau) 17 января 2017 г.

«Кросби поставил подножку Овечкину в овертайме – и нет удаления!»

so you're telling me that the caps scored 7 goals but alex fricking ovechkin did not score a single one??? 🙄🙄 pic.twitter.com/TW4t5tajej — kat (@1629px) 17 января 2017 г.

Есть такая популярная игра на сайте НХЛ – раз в день нужно отвечать на три вопроса. И вот один из вопросов перед этим матчем был: «Забьет ли Александр Овечкин хотя бы один гол в ворота «Питтсбурга»?»

60% болельщиков сказали, что да. Это же ответил эксперт Кевин Уикз.

«Вы хотите мне сказать, что «Вашингтон» забил семь раз, но Александр трам-пампам Овечкин не забил ничего?!»

Давай уж, Ови, поднажми в гонке снайперов. Видишь, как реагирует народ? Все привыкли к твоим голам.