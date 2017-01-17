Даешь Пачулию на Матч всех звезд! Что происходит в НБА

МАТЧ НЕДЕЛИ

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

ТРИПЛ-ДАБЛ

МОЗГОВ

САМОВОЛКА

«Кливленд» и «Голден Стейт» вновь сошлись - последний раз в этой регулярке, теперь - уже в Окленде. Матч финалистов двух последних лет, само собой, стал главным событием недели. Один из болельщиков выкупил четыре места в первом ряду за 52 000 долларов. Потом услышал (видимо, с отвисшей челюстью), что Леброн Джеймс, Кевин Лав и Кайри Ирвинг встречу могут пропустить (якобы, «Кавс» собирались дать лидерам отдых). Затем все же выдохнул - гости подтвердили, что не будут издеваться над фанатами, выводя на площадку второй состав. Правда, свита Леброна с Королем во главе по факту ничего не сумела сделать со Стефом Карри и компанией. Дреймонд Грин душевно заехал плечом в челюсть Джеймсу («Ничего страшного, я - игрок НФЛ» - признался потом 4-кратный MVP), оформил трипл-дабл (11 очков, 11 передач, 13 подборов); Клэй Томпсон набрал 26 очков, Кевин Дюрант - 21, Карри - 20 (плюс 11 ассистов), тогда как у гостей Кевин Лав из-за проблем со спиной не вышел после большого перерыва, а Кайри Ирвинг был бледной тенью самого себя. Итог - разгром - 126:91. Богатый фанат, как и другие зрители «Оракл Арены», были довольны! Теперь ждем финальной серии плей-офф. Что будет там?Демар Дерозан (в который раз) и Гордон Хэйворд (да, белые тоже иногда бывают в НБА лучшими) стали игроками недели. Надо признать - заслуженно. Дерозан помог «Торонто» выиграть все три матча за последние 7 дней, набирая в среднем по 30,7 очков (лидер «Рэпторс» все еще метит в лучшие снайперы чемпионата). Хэйворд также привел «Джазменов» к трем победам, действуя более разнообразно - 23,7 очка, 6,0 подбора, 4,0 передачи (парень явно хочет на Матч всех звезд). Как видите - никаких вам тут Лебронов, Карри, или даже Уэстбруков с Харденами.Кстати, о Уэстбруке - Рассел оформил свой 20-й трипл-дабл и второй подряд. Против «Сакраменто» лидер «Тандер» набрал 36 очков, добавив к ним 11 подборов и 10 передач («Оклахома», кстати, выиграла - 122:118). Итог - Уэстбрук стал третьим игроком в истории, выбившим 20 «триплов» за сезон. Первыми были Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен. И не забудем тот малый факт, что нынешний сезон еще даже не подошел к экватору...У Тимофея выдалась неоднозначная неделя. С одной стороны - один из его данков во встрече с «Клипперс» попал в самые яркие моменты дня. С другой - «Лейкерс» проиграли четыре матча подряд, сам Тимофей набрал в них лишь 24 очка в сумме (при этом в кольцо «Сан-Антонио» не попал ни разу). Похоже, когда у Мозгова «не идет», мало что получается и у его команды. Хотя, возможно, все наоборот. В любом случае, ЛАЛ снова скатываются в кризис. В начале сезона вдруг появилась надежда на плей-офф - но теперь исчезла окончательно.

Деррик Роуз неслабо напугал команду, не явившись на домашний матч «Нью-Йорка» с «Новым Орлеаном». Он просто не приехал в раздевалку, не отвечая на звонки. Пришлось даже отправить сотрудников клуба домой к защитнику, чтобы убедиться - с ним все в порядке. Правда, и дома Роуза не оказалось. Позже он все-таки вышел на связь, объяснив такую самоволку семейными проблемами и необходимостью навестить маму. Реакция была неоднозначная, но вроде санкций не последовало (хотя «Никс» могли впаять звезде серьезный штраф и дисквалифицировать). «Подобного больше не повторится», - пообещал Деррик. И добавил: «Надеюсь, этот случай не повлияет на долгосрочные планы «Никс».



Видимо, держит в уме тот факт, что его контракт заканчивается, и неплохо бы летом получить новый, желательно - большой.



МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

Флешмоб «Протащим Зазу Пачулию в старт Матча всех звезд» продолжается. За грузина голосуют все. Не только в Грузии (хотя на родине голос в его поддержку отправил даже президент страны). В основном - в Штатах. Центровой «Уорриорс» по-прежнему идет вторым в списке всех форвардов на Западе по желанию болельщиков - впереди лишь Кевин Дюрант. Сейча к голосованию подключились игроки - здесь без поддержки Заза тоже не остался. Правда, будут еще выбирать и журналисты... Но кому неинтересно увидеть Пачулию в старте матча в Новом Орлеане?



Согласитесь - будет круто!



РАСШИРЕНИЕ

Состав Лиги может увеличиться до 32 клубов. Пока официальных заявлений на этот счет нет, но эксперты собирают информацию. Мало сомнений вызывает появление команды в Сиэтле. Город, когда-то потерявший «Суперсоникс» (сейчас это - «Оклахома-Сити»), строит новую арену и явно рассчитывает вновь получить свой клуб. Плюс всерьез курсируют слухи о Мехико. Столица Мексики последние сезоны регулярно принимает матчи НБА в рамках Global Games - и принимает хорошо. Трибуны полные. Рынок - в мегаполисе с населением в 20 миллионов - колоссален. Сама страна - близко к Штатам (есть ведь в Канаде «Торонто»). Даже Адам Сильвер - комиссионер НБА - заявил, что вариант с Мехико возможен. Так что не исключено, что уже в районе 2020 года лига расширится, слегка подкорректировав состав двух конференций - новички войдут в Западную, а «Новый Орлеан» и «Мемфис» отправятся на Восток.