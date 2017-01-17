Шторм надвигается на столицу. Шлеменко вновь подерется в России

Лучший российский боец среднего веса Александр Шлеменко объявил дату своего следующего поединка.

На этот раз боец по прозвищу Шторм будет драться не в США, а в России.

«У меня хорошие новости. Bellator разрешил мне провести поединок в России. Бой пройдет 3 марта в Москве, в «Олимпийском». Для меня это очень радостное событие. Мне приятно, что в очередной раз смогу порадовать российских болельщиков вживую своим выступлением. Имя соперника пока неизвестно. Матчмейкеры промоутерской компании M-1 занимаются подбором оппонента», - рассказал Александр.

Следующий бой . @shlemenkostormschool @newstreamsport Видео опубликовано Storm (@alexandershlemenko) Янв 16 2017 в 11:46 PST

Шлеменко вновь продерется в организации Вадима Финкельштейна. Радует и тот факт, что боец получил разрешение от американского прмооушена совмещать свои выступления. Президент М-1 также подтвердил этот факт.

«Выступление Александра Шлеменко в России – это всегда знаковое событие и безусловно он является легендой российского ММА. Его бои всегда собирают переполненные арены в независимости от того, кто является соперником. Но все мы знаем, что еще не поставлена точка в истории, которую мы начали в прошлом году, на M-1 Grand Prix 2016. Конечно же, я не побоюсь этого слова, вся страна ждет поединка двух лучших средневесов России - Александра Шлеменко и Рамазана Эмеева.

Их бой должен был состояться еще летом в финале Гран-При, но тогда Рамазан не смог принять участие из-за травмы. Он - наш действующий чемпион, а у Шлеменко есть контрактные обязательства перед Bellator, поэтому на протяжении последнего месяца мы долго ждали, чтобы Саша получил разрешение на выступлении в России и сегодня окончательно стало известно, что он выступит 3-го марта на M-1 Challenge 75. Мы проделали огромную работу для организации этого боя и будем надеяться, что в этот раз нам удастся завершить историю, которая уже год будоражит болельщиков», - заявил Финкельштейн.

Как видно из слов Вадима, организация мечтает организвать бой между Шлеменко и Эмеевым. Спортсмены по праву являются лучшими в своем дивизионе в России. Скорее всего, этот поединок и будет добавлен в файткард турнира, который пройдет 3-го марта в Москве. Однако, если Рамазан всеже не сможет выступить в рамках турнира, то с кем может подраться Шлеменко? Упадет ли тогда интерес к его выступлению? Ни в коем случае. Александр может показать красивый бой с еще одним ярким представителем среднего веса Анатолием Токовым — учеником Федора Емельяненко.

Друзья, мой следующий бой состоится 3 марта в Москве !!! Имя соперника узнаем чуть позже . Фото опубликовано Storm (@alexandershlemenko) Янв 16 2017 в 6:28 PST

В прошлом году M-1 Global подарила российским зрителям два великолепных поединка: Александр Шлеменко и Вячеслав Василевский сотворили настоящие бойцовские шедевры, как в первом бою на M-1 Challenge 64, так и в реванше на M-1 Challenge 68. Эти бои запомнились поклонникам смешанных единоборств – их долго и яростно обсуждали до того, как они состоялись и обсуждают до сих пор, спустя много месяцев.

После того, как к своим многочисленным чемпионским титулам Александр добавил пояс победителя M-1 Grand Prix, он вернулся в США и на одном из турниров Bellator нокаутировал Кендалла Гроува, сделав тем самым большой шаг к возвращению чемпионского титула этой организации.

Файткард турнира еще не составлен, но уже известно, кто из бойцов примет участие в нем. Получается довольно любопытно. В соглавном бою выступит ученик Шлеменко Алексей Кунченко, который является чемпионом организации в полусреднем весе. Также подерется любимец московской публики Валерий Мясников.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой

(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9 - TBA (соперник неизвестен)

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1



(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2



(До 84 кг), TBA - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2