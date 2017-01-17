Насколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? Тест от Sovsport.ru

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Это были настоящие эмоции! Потому что – настоящая победа Взгляд Николая Яременко на итоги «Дакара».

Викторина: угадай, проходил ли «Дакар-2017» на родине этих красавиц? Пока еще команда «КАМАЗ-мастер» не финишировала на ралли «Дакар», «Советский спорт» предлагает пройти интересный тест.

Эдуард Николаев: Рассчитываю, что в следующем году мы будем выступать на «Дакаре» Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев, победивший в ралли-марафоне «Дакар-2017», рассчитывает, что в следующем году команда «КамАЗ-мастер» вновь примет участие в гонке.

ВИДЕО ДНЯ: Карякин в честь победы встал на дыбы Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин на заключительном 12-м этапе ралли-марафона показал восьмой результат и стал победителем в общем зачете гонки. Свою победу Сергей отметил, поставив свое транспортное средство на дыбы.

Эдуард Николаев: Чагин научил нас быть такими быстрыми Победитель «Дакара-2017» Эдуард Николаев прокомментировал победу в ралли-марафоне.

Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал свою победу на ралли-марафоне.

В трех из пяти классов – призеры. Самый успешный «Дакар» в истории России «Советский спорт» подводит итоги ралли-марафона «Дакар-2017».