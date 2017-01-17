Том Брэйди на дороге к абсолютному величию

Дмитрий Донской знакомит нас со звёздами предстоящего Супербоула.

Спорт в США интересен прежде всего, тем, что это не спорт звезд в буквальном смысле этого слова. Это спорт скорее историй. Историй человеческих. Для того, чтобы усадить перед телеэкранами как можно больше зрителей, телевизионщикам нужно придумать как можно больше информационных поводов, где каждый найдет свою историю, за которой будет следить дальше. В ход идет абсолютно все. Вот, например, команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», и ее квотербек Том Брэйди, который женат на одной из самых привлекательных женщин планеты, модели Жизель Будхен (иногда у нас ее пишут как Бюдхен – ну та самая, что шла красиво по арене во время открытия Олимпиады в Рио). Впрочем, стоит обратиться и к самому Брэйди, который сейчас является звездой национального масштаба. Нынешний чемпионат лишь укрепил уверенность в этом, как у американской публики, так и у тех, кто следит за НФЛ по всему миру. Впрочем, начнем с того, что квотербек «Пэтриотс» был дисквалифицирова н на первые четыре матча из-за скандала, который вспыхнул еще два года назад. Более того, согласно условиям этой дисквалификации, он не мог даже общаться с игроками и тренерами команды. Однако, после этого он вернулся и провел оставшиеся 12 матчей. Нет, на столь короткой дистанции регулярного чемпионата Брэйди не показал чего-то сверхъестественн ого. Разве что он стал лидером за всю историю НФЛ по соотношению тачдаунов (28) к перехватам (2) для одного отдельно взятого сезона.

Брэйди боролся в этом чемпионате совсем с другими соперниками. Первого зовут Время. Несмотря на то, что сейчас ему 39 лет, он полон решимости продолжить карьеру. По крайней мере незадолго до завершения чемпионата он сказал, что хотел бы играть до 45-ти. Если смотреть на то, как он держится, то это вполне реалистичное заявление. Второго соперника Брэйди в этом сезоне называют История.

Когда-то Брэйди выбрали всего лишь под 199-м номером драфта 2000 года. Он оказался в команде, которая пусть больше проигрывала, но имела квотербека с самым дорогим контрактом на тот момент. Однако Брэйди повезло в жизни в двух вещах. Во-первых, он нашел тренера, который поверил в него, а во-вторых, уже во втором сезоне Брэйди начал выходить в стартовом составе, так как тот, другой квотербек получил травму. В этом же чемпионате Брэйди выиграл свой первый Супербоул. С этого и началась история игрока, которому только ретивый ненавистник не прочит место в Зале футбольной славы.

В процессе этого чемпионата Брэйди вышел на четвертое место по пасовым тачдаунам (456), а также разменял рубеж в 60000 ярдов на пасе. Возможно, он не догонит королей регулярного чемпионата, таких как Пейтон Мэннинг, Бретт Фарв или Дрю Бриз, но скажите, у кого на сегодня больше всех побед в плей-офф в качестве квотербека? Разве Мэннинг или Фарв имеют четыре титула победителя Супербоула, как Брэйди? Брэйди отыграл Супербоулов больше, чем любой другой квотербек за всю историю лиги (6). Если Брэйди выиграет Супербоул в этом сезоне, то он станет самым титулованным квотербеком за всю историю с шестью перстнями чемпиона.

При этом, в отличие от многих спортсменов Брэйди практически не заметен в публичном пространстве. Разве что из-за своей жены, поскольку люди далекие от футбола считают, что именно она, получая якобы больше, является главой семьи. Брэйди словно прячется от света прожекторов публичности. Судя по всему, примерно также происходит и в раздевалке команды. По крайней мере, никаких сплетен про Брэйди который «поймал звезду», я не слышал. Он просто выходит на поле для того, чтобы довести команду до очередного Супербоула, словно олицетворяя главную династию на сегодня. Династию «Нью-Инглэнд Пэтриотс».