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Back to black: как «Ювентус» сменил логотип, и на что это похоже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Back to black: как «Ювентус» сменил логотип, и на что это похоже
Источник: ФК «Ювентус»

«Советский спорт» вспоминает европейские клубы, которые меняли эмблемы.

«Ювентус»

Каким был

Каким стал

«Ювентус» отказался от черно-белого щита с символом Турина – быком. Новый логотип придумывали целый год. По словам президента клуба Андреа Аньелли, он отражает в себе эстетику, которая есть в ДНК «Ювентуса». В этих двух полосках, напоминающих букву J, болельщики должны увидеть жизненный путь клуба.

«Атлетико»

Каким был

Каким стал

Изменения, в общем-то, минимальные. Впервые в истории «Атлетико» земляничное дерево, к которому тянется медведь, стало синим, а не зеленым, а сам медведь повернулся слева направо. И в этом случае не обошлось без непонятных объяснений: «в новом логотипе удалось совместить прошлое, нынешнее и будущее клуба». Болельщики встретили новую эмблему с недружелюбным тегом «Не трогайте наш герб».

«Манчестер Сити»

Каким был

Каким стал

В «Манчестер Сити», по сути, вернулись к логотипу, который использовался с 1972 по 1997 годы, придав ему чуть более современный вид. А перед ребрендингом клуб провел опрос болельщиков, которые проголосовали за три основных символа: корабль, три реки и красная роза. Фанатам нравится, когда в клубе чтут историю и прислушиваются к их мнению, поэтому ребрендинг прошел мирно.

«Кардифф Сити»

Каким был

Каким стал


«Кардифф Сити» поменял логотип прямо по ходу сезона 2015/2016. Малазийский владелец клуба Винсент Тан, расстроенный плохими результатами команды и низкой посещаемостью домашних матчей, спешно исправлял свою ошибку 2012 года, когда поставил в центр эмблемы красного дракона, а традиционную синюю птичку спустил буквально в подвал. Теперь же птичка вновь на самом видном месте.

«Клубная эмблема будет отражать доминирование синей птицы для олицетворения славной истории и наследия клуба, – объяснил Тан и добавил: Я хотел бы также включить в нее и элементы своей культуры и верований, которые, я надеюсь, здесь уважают».

«РБ Лейпциг»

Каким был

Каким стал

В семилетней истории клуба уже было одно изменение логотипа. Ребрендинг незначительный, но история интересная. При лицензировании клуба перед дебютом во второй бундеслиге, «РБ Лейпциг» попросили уйти от традиционного логотипа команд «Ред Булла». После этого с эмблемы исчезли буквы R и B, а также пропал желтый круг, используемый на банках энергетического напитка. Да и быки, если присмотреться, совсем другие.

И если кто не забыл, то первые две буквы в названии расшифровываются как RasenBallsport, т.е. спортивная лужайка с мячом. Абсолютно никакой рекламы. 

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