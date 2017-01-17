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Галантные французы «Дакара»

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Галантные французы «Дакара»
Источник: Reuters

Мы все живём во власти стереотипов и клише. О французах мы думаем либо по-пушкински пренебрежительно «французик из Бордо», либо, наоборот, фантазируем себе что-то об их изрядной галантности, предупредительности и т.п. Можно было бы рассуждать, что неправда и то, и другое. Но ралли «Дакар» принесло многим ответ на вопрос, кто же такие французы на самом деле. В дилемме разобрались, ответ получен.

О том, в какой аховой ситуации оказалась одна из красавиц ралли-рейда «Дакар» Анастасия Нифонтова, мы уже рассказывали. После того как российская мотогонщица упала на повороте вместе с мотоциклом и не смогла его поднять, на помощь ей подоспел один из ее соперников - французский гонщик Грегори Морат. Он остановился и помог девушке привести ее мотоцикл в вертикальное положение, благодаря чему она смогла продолжить заезд.

О Грегори Морате известно немного, так как в своем виде спорта он дебютант. По отзывам коллег-профессионалов, Грегори нетипичный пилот - очень бесцеремонный и упертый.

До того как увлечься мотогонками, Морат в совершенстве овладел конным спортом. Страсть к мотоциклам он испытывал с детства, но в течение долгих лет она была у него «в резерве», про запас. Принять участие в ралли Грегори решился впервые уже будучи в зрелом возрасте - в 38 лет.

Первое же серьезное авторалли в Марокко стало для Грегори Мората испытанием. Он закончил гонку, прошедшую в начале января, со сломанной рукой, но это досадное обстоятельство никак не отразилось на его боевом настрое - как видим, Грегори сумел прибыть в Южную Америку и принять участие в новых гонках.

Грегори состоялся в бизнесе, его компания занимается инвестициями в различные строительные объекты во Франции.

Есть у него персональный сайт gregorymorat.com. Там, в частности, указана электронная почта спортсмена, при помощи которой при желании можно поблагодарить его за великодушный поступок.

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