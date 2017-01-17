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«Дакар»: ещё больше ярких фактов!

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Дакар»: ещё больше ярких фактов!
Источник: Reuters

ДОЕЗЖАЮТ НЕ ВСЕ

«Дакар» славится тем, что до финиша соревнования в среднем добирается меньше половины участников. Сами участники говорят об этом так: «Если бы все финишировали, это был бы уже не Дакар». Согласно статистике, всего за годы существования соревнования финишную черту гонки пересекло более 13 000 человек. Самым тяжелым «Дакаром» в истории стало соревнование 1986 года, где смогло финишировать лишь 21% участников. Самым легким - ралли 2013 года, где финиш увидело 67% участников. Интересно, что после переноса ралли в Южную Америку количество экипажей, которые успешно добираются до финиша, гонки заметно выросло.

ПОНАЧАЛУ ЗАЧЕТ БЫЛ ТОЛЬКО ОБЩИМ

На первом ралли не существовало отдельных зачетов для участников на разных транспортных средствах. Все соревновались между собой в общем зачете. В результате первые места поделили мотоциклисты. Четвертую ступень пьедестала занял французский экипаж на Range Rover V8, состоящий из трёх человек.

ДИСТАНЦИЯ СТАНОВИТСЯ КОРОЧЕ

Поскольку каждый год маршрут ралли меняется, то соответственно меняется и общая продолжительность всей его дистанции. Самым продолжительным в истории соревнований был «Париж - Дакар» 1986 года, длина которого составила более 15 000 километров, самым коротким – «Париж - Дакар» 1981 года, проходивший по маршруту протяженностью менее 7 000 километров. Начиная с 2001 года, общая длина всей дистанции не превышает 10 000 километров.

САМЫЕ, САМЫЕ, САМЫЕ…

Ежедневно участники ралли-рейда «Дакар» потребляют 1.5 тонны еды и расходуют до 12 тысяч полулитровых бутылок воды.

Первый «Париж - Дакар» освещало 20 корреспондентов из 13 различных СМИ. В наши дни количество аккредитованных на ралли журналистов исчисляется сотнями. Передачи, посвященные ралли, сейчас выходят в 190 странах мира, а стоимость всех проданных телевизионных прав на трансляцию «Дакар» в 2015 году составила 420 миллионов долларов.

Самым массовым в истории соревнования стал «Дакар» 2005 года, на старт которого вышло 688 экипажей. Наименьшей популярностью пользовался «Париж - Дакар» 1994 года, в котором приняло участие лишь 154 экипажа.

За годы существования соревнования, этапы «Дакар» проводились на территории трех континентов и 28 стран.

В распоряжении организаторов «Дакар» имеется весьма внушительный парк из более чем 210 транспортных средств, которые регулярно используются в дни проведения ралли. В это число входят 40 автомобилей, 11 вертолетов, 12 самолетов, 55 грузовиков и 5 автобусов.

ЖЕНЩИНЫ «ДАКАРА»

Как и все остальные автомобильные гонки, «Дакар» традиционно считается мужским соревнованием – и, учитывая, в каких экстремальных условиях оно проходит, в этом нет ничего удивительного. Однако уже в дебютном «Париж-Дакар» 1979 года приняло участие 7 женщин. В 2001 году немка Ютта Кляйншмидт одержала победу в зачете автомобилистов, доказав, что и представительницы прекрасного пола могут добиться успеха в самом престижном ралли на планете. По сей день, она остается единственное женщиной, выигравшей «Дакар».

И СТАР, И МЛАД

Возрастных ограничений по верхнему пределу в правилах соревнований нет. Самым старым участником за рулём грузовика был 72-летний японец, а самым молодым — 18-летний спортсмен из Аргентины на квадроцикле.

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