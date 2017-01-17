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Борис Майоров: «Спартак» хромает на обе ноги! Пусть вспомнит тактику Эпштейна

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: «Спартак» хромает на обе ноги! Пусть вспомнит тактику Эпштейна
Источник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о критическом положении красно-белых в турнирной таблице.

«Спартак» начал 2017 год с шести поражений, лишив себя шансов на участие в плей-офф. Почему красно-белые вот уже второй год подряд терпят в январе столь сокрушительное фиаско на финише сезона?

- И я, и все ветераны «Спартака» очень расстроены и положением, и состоянием нашей команды. Ведь второй год подряд красно-белые теряют очки в матчах с равными командами. Когда идет жесткая борьба за места в турнирной таблице важно ставить перед собой конкретные задачи.

И биться не с «Локомотивом» и «Авангардом» или цеплять очки в матчах с московским «Динамо», а стабильно обыгрывать «Амур», «Югру», «Кузню»… А бой давать своим ближайшим конкурентам за место в плей-офф.

Ну что толку, если «Спартак» побеждает ярославцев, но тут же теряет пресловутые шесть очков во встрече с «Витязем»? Вот что особенно досадно.

Ну а второй минус – я так и не вижу у «Спартака» четкого игрового плана. Тактика у москвичей хромает на обе ноги! У команды Ярушкина и оборона не ахти какая, и в атаке ничего серьезного создать не получается. Полный дисбаланс.

Если результата нет, и команда на предпоследнее место скатилась, надо подумать о принципиально новом рисунке игры. Почему бы не начать плясать от обороны с использованием контратак? Тем более, что в составе «Спартака» есть быстрые форварды, способные организовать вот такие быстрые рейды к воротам соперника.

Сейчас, повторюсь, игра у «Спартака» очень невыразительная. Удручает, что команда очень слабо выступает на выезде. В гостях за редким исключением красно-белые уже второй год играют плохо.

А тут еще и календарь тяжелый. Я уже и забыл, когда «Спартак» последний раз играл в Москве. Вот сегодня, 17 января, встретится со «Слованом», наконец, дома. А предыдущий матч в столице был аж 24 декабря. Понимаю, что в «Лужниках» проводятся традиционные новогодние праздники для детей. Но у меня есть предложение к руководителям КХЛ – разрешите «Спартаку» в порядке исключения в начале января провести несколько матчей в родных «Сокольниках». Понятно, что условия там не совсем комфортные по современным меркам. Но три-четыре поединка можно и там сыграть во время детских каникул, ничего страшного. А для истории даже полезно.

Ведь в целом условия сейчас у красно-белых очень достойные. Отдадим должное спонсорам – у команды четкое финансирование. Зарплату платят вовремя. Хорошо работает маркетинговая служба. Иначе, было бы невозможно затащить болельщика на трибуны при таких результатах.

Тут «Спартак» как раз лидер среди московских клубов. На его матчи ходит по семь-восемь тысяч человек. Проблемы у «Спартака» только игровые. Надо, повторюсь, искать модель, которая будет добиваться результата.

Давайте вспомним нашу историю! Ну что у Николая Эпштейна в «Химике» был суперсостав? Нет, ему тоже приходилось комплектовать команду по остаточному принципу. Причем, стоило его игрокам подняться до высокого уровня их тоже сразу забирали.

Так из команды ушли братья Рагулины, Игорь Ларионов, Валерий Каменский и многие другие. Но у воскресенской команды при этом всегда было свое лицо. И совершенно четкая модель игры. Помню, как Эпштейн на страницах газет спорил с Анатолием Тарасовым, который считал, что все советские команды должны играть непременно в атакующий хоккей. А Николай Семенович наоборот доказывал, что с таким составом, как у «Химика» бездумно атаковать просто нельзя.

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