WRC возвращается! Все самое главное о чемпионате мира по ралли

Не успели поутихнуть страсти закончившегося ралли-рейда «Дакар», на котором экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева при поддержке банка ВТБ занял первое место в классе грузовиков, а в зачете квадроциклов победу одержал Сергей Карякин, как берет свое начало еще один ралли-марафон, длинною в 11 месяцев, именуемый WRC - World Rally Championship – чемпионат мира по ралли.

КАЛЕНДАРЬ

В четверг, 19 января на площади казино «Монте-Карло» будет дан старт первому этапу нового сезона чемпионата мира – Ралли Монте-Карло, превью которого появится завтра на страницах сайта «Советского спорта», не пропустите.

Сегодня же поговорим о самом чемпионате мира, который охватывает четыре континента и пройдет на территории 13 стран: Монако (19.01 -22.01), Швеция (09.02 -12.02), Мексика (09.03 – 12.03), Франция (06.04 -09.04), Аргентина (27.04 - 30.04), Португалия (18.05 -21.05), Италия (08.06 -11.06), Польша (29.06 - 02.07), Финляндия (27.07 - 30.07, Германия (17.08 – 20.08), Испания (05.10 -08.10), Великобритания (26.10 – 29.10) и закончится все в Австралии (16.11 -19.11).

Нас ждет 11 месяцев экстремальных гонок. От заездов под палящим солнцем при температуре до +35 °C в итальянской Сардинии до леденящих -25 в суровой Швеции.

«Тойота Моторс»

«Что потрясает, так это чувство непредсказуемости сезона 2017 года, потому что никто не знает, какие команды, пилоты и машины будут в лидерах. Обновленные правила, касающиеся старта и других составляющих регламента, определенно добавят конкуренции на трассе, и я уверен, мы увидим очень много захватывающих сражений», - заявил управляющий директор промоутерской компании WRC Оливер Цисла.

КОМАНДЫ

В конце минувшего года концерн «Фольксваген» официально объявил о своем уходе из WRC. Несмотря на это, в нынешнем сезоне выступит на одну заводскую команду больше. «Хендай», «М-Спорт», которая выступает на автомобилях «Форд» и вернувшиеся после 17-летнего отсутствия «Тойота» и одногодичного отпуска «Ситроен».

АВТОМОБИЛИ

Новые, агрессивные и громкие – это легковые раллийные автомобили, которые будут бороться за десятые доли секунды в грязи, на заснеженных дорогах, асфальте и льдах. С 2017 года в WRC начал действовать новый технический регламент, привнесший самые масштабные изменения с 2011 года. Машины стали весить меньше, при этом мощность 1,6 литрового двигателя увеличилась до 380 лошадиных сил. Увеличенные передние и задние бампера, а также расширенные дверные пороги направлены на повышение безопасности пилота.

ВОДИТЕЛИ

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Ожье, выступавший за «Фолькваген», в нынешнем сезоне подписал контракт с командой «М-Спорт». Француз, как и подобает чемпиону, выступит под номером один. Что интересно, его новая команда впервые в истории начнет сезон с единицей на своем «Форд» Фиеста WRC. Компанию Ожье в команде составили эстонец Отта Танака и британец Элфин Эванс, выступавший в прошлом сезоне в WRC2.

По мимо «М-Спорт» три машины на старт выставит и «Хендай». Южнокорейский автоконцерн по сравнению с прошлым годом никаких изменений в гоночный состав не внес. Поэтому в нынешнем году «Хендай» представят Хйден Паддон, Тьерри Невиль и Дани Сордо, которые выступят под номерами 4,5,6 соответственно.

Как и ожидалось «Ситроен» и «Тойота» выставят по два автомобиля. За французскую команду выступит Крис Мик и Стефан Лефевр. А вот японцы приняли решение выставить финский состав, так за «Тойоту» поедут Яри-Матти Латвала и Юхо Ханнинен.

«Тойота Моторс»

АУДИТОРИЯ

В 2017 году организаторы чемпионата мира будут создавать больше телевизионного контента, чем когда-либо. Более 12 тысяч часов трансляции по всему миру для 700-миллионой аудитории

КИБЕРСПОРТ

Не обошли стороной в WRC и киберспортивную составляющую. Чемпионат мира по ралли среди геймеров пройдет во второй раз. Десятки тысяч игроков на протяжении 13 этапов будут накапливать баллы в игре WRC 6. В финале восемь лучших сразятся в прямом эфире за титул киберспортивного чемпиона мира.