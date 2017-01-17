Стильно, модно, молодежно. «Ювентус», «Спартак» и клубы, сменившие эмблемы

16 января туринский «Ювентус» представил свой новый логотип. Больше никаких традиций, истории и географической принадлежности. «Советский спорт» вспомнил еще пять недавних смен клубных эмблем. Нашлось место «Спартаку» и «Зениту».

Чемпион последних лет отдал дань истории и отправился на волнах маркетинга в перспективное будущее. Больше никаких быков, корон и гордых названий. Теперь только буква J.

- В течение года мы выясняли, чего хочет рынок, а также смотрели в будущее. Новый логотип – символ жизненного пути «Ювентуса», - так охарактеризовал вчерашнюю смену эмблемы президент туринцев Андреа Аньелли.

Видимо, дизайнеры лого попали не в ту лигу. «Ювентус» с такой эмблемой прекрасно бы смотрелся в МЛС, Китае или на Ближнем Востоке, но никак не в живущей в прошлом Италии.

Кстати о прошлом. Еще можно понять смену эмблем у «Милана» или «Пармы» сроком на год в честь юбилея, но здесь – когда история и принадлежность к городу больше ничего не стоит – кажется, что футбольные добродетели легким движением руки выброшены в корзину.

«Манчестер Сити»

Один из самых богатых клубов мира представил частично новую, а точнее обновленную старую эмблему в декабре 2015 года. Величавый орел с тремя звездами служил «Сити» верой и правдой девять лет, с 1997-го по 2016-й.

Летом прошлого года клуб официально перешел на новый-старый формат круглого лого: корабль, символизирующий торговые связи, три ленты, обозначающие главные городские реки (Ирк, Медлок, Ирвелл) и красная роза, связывающая Манчестер с графством Ланкашир, заключили в тарелку с годом основания (1894).

Кстати, эмблему выбирали болельщики путем голосования за самые важные ее атрибуты, которые необходимо запечатлеть при любых обстоятельствах. Связь с историей, а в Англии ее привыкли чтить больше любых трофеев, прослеживается на раз-два.

«Атлетико» Мадрид

Целовать новую эмблему мадридисты смогут только с сезона-2017/18, однако какой она будет известно уже сейчас. Действующее лого красуется на красно-белых майках с 1980 года. В 2016-м его золотое обрамление сменили на синее, а уже в этом году параллельно с запуском новой 72-тысячной арены клуб поделится и новым логотипом.

Формально, эмблема изменится лишь стилистически, детали останутся неизменными, хоть их и ждет небольшая рокировка. Земляничное дерево перекрасят в синий цвет и чуть подтянут к рамке такой же палитры, а медведь, который также изображен на гербе города, перекочует с правой стороны от ствола налево. Семь шестиконечных звезд-самоцветов останутся на месте, «матрасные» цвета – тоже.

Маркетологи «Атлетико» явно учли опыт коллег, благополучно оставив все аутентичные мелочи на значке.

«Спартак» Москва

Летом 2013 года москвичи провели массовый ребрендинг в преддверии открытия долгожданного стадиона. Изменения коснулись и легендарного ромбика. В основу легла почти вековая история клуба, буква «С», заключенная в ромб и чемпионские звезды.

Новый логотип «красно-белых» мало отличался от прежнего, поэтому был воспринят публикой тепло. Возможно, потому что преподнесли это событие как нечто грандиозное, а может, потому что толком почти ничего не поменяли. Главным отличием новой эмблемы стали четыре звезды, символизирующие 21 чемпионство «Спартака» - 12 в советское время и еще 9 – в современной России. Также черный футбольный мяч заменили на красный, и отныне он не выделяется.

«Зенит»

В том же 2013-м сменил концепцию и «Зенит». Дизайнеры отказались от круглой формы логотипа, словно ластиком стерев «Аврору», отношение к городу и виду спорта. Начертание клуба подкорректировали, акцентируя внимание на легендарной стрелке - неотъемлемой части эмблемы на протяжении 80 лет.

По словам руководства петербуржцев, в обновленном лого отражена связь с клубной историей, а также этапы постоянного движения вперед. В мае 2015 года в честь пятой победы во внутреннем чемпионате на эмблеме появилась звездочка и «Зенит» встал в один ряд со «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА.

«ПСЖ»

Парижане в седьмой раз обновили клубный логотип в феврале 2013 года, на футболках он появился с начала сезона-2013/14. Если верить шейхам, новая эмблема поможет массовой популяризации бренда.

Графически лого претерпел ряд изменений: у подножья Эйфелевой башни больше нет коляски, а геральдическая лилия, символизирующая во Франции королевскую власть, выросла вдвое и приобрела золотистый оттенок. Помимо этого, полное название клуба разбили на две части и увенчали красную башню сверху и снизу. Год основания (1970) с эмблемы пропал.

