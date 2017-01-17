Необычные тренировки при помощи зверюшек. Яременко про лошадей и котиков

Известное правило всех блоггеров: хочешь увеличить посещаемость своего сайта – вешай котиков. Ну, или в крайнем случае каких иных забавных зверюшек.

Мы про зверюшек совсем не к тому сейчас говорим. Зверюшек стали активно использовать спортсмены для тренировок?

Как?

Полюбуйтесь сами.

Если используется в спорте лошадь, то это совершенно не обязательно конный спорт в классическом его понимание. И не конное поло, и не скачки. По крайней мере, социальные сети изобилуют историями о лошадях, помогающих тренироваться, к примеру, сноубордистам или сёрферам.

Если у тебя нет приличной водной глади, а есть только нечто наподобие болотца, то почему не использовать лошадь вот так?





Сноубордисты из Челябинской области решили, что и на снегу лошадь не помешает:

Сноубордисты из Челябинской области изобрели "хорсбординг". Теперь они катаются на доске по замерзшим озерам pic.twitter.com/aplMT9f37d — DW (на русском) (@dw_russian) 17 января 2017 г.

Да, котят обещали… Ну только как альтернативу нашим футболистам: посмотрите, как умело кот идёт с мячом в атаку. Правда ведь, нацеленость вперёд покруче наших сборников?



