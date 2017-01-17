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«Адриано – очередная правильная покупка Федуна». Мнение Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Адриано – очередная правильная покупка Федуна». Мнение Ловчева
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует приобретение «Спартаком» Луиса Адриано у «Милана».

«НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ОН ХОРОШ»

- Уже говорил, что «Спартаку» нужно было искать нападающего, потому что травма Зе Луиша в конце прошлого года обнажила эту проблему. Мельгарехо – это не замена. Сейчас честолюбие хозяина «Спартака» разогрето. Чемпионство близко, пятые – седьмые места уже надоели. Чтобы зацепиться за шанс, нужно было делать приобретения, искать, платить. Чтобы потом часть затрат, возможно, отбить деньгами за выход в Лигу чемпионов.

У меня нет сомнений, что Адриано – это хороший игрок, который поможет «Спартаку». Он голоден до игры, потому что в «Милане» мало выходил на поле в этом сезоне. И за эти полгода нужно доказать свою состоятельность. В том числе, и Луческу, который тренировал его в «Шахтере». Мол, ты даже не вспомнил обо мне в «Зените», а я вот в «Спартаке» еще себя покажу. В общем, какой-то такой посыл тоже возможен.

Сейчас меньше смотрю украинский чемпионат и матчи «Шахтера» в еврокубках. Тем более, клуб в этом сезоне не играл в Лиге чемпионов. Но в лучшие времена луческовского «Шахтера» мы видели во многих играх, как может действовать Адриано. Правда, тогда в команде было полно бразильцев и они чувствовали себя вольготно. В «Милане» ситуация была другая, возможно, поэтому и Адриано там надолго не задержался. Сейчас надо смотреть, как быстро он сможет адаптироваться в «Спартаке».

Но Каррера хорошо знает итальянский рынок, видел Адриано в тех матчах, когда он выходил. Значит, что-то такое приметил в игроке. То есть бразилец приходит к тренеру, который строит команду под себя, по своим правилам.

«ВСЕ ПОКУПКИ ПО ДЕЛУ»

- Что говорить, многие спартаковские покупки были неудачными. Возможно, потому что хозяин долгое время думал так: «Что вы мне тут про футбол рассказываете? У меня есть деньги, так что купим, кого надо – и будет результат». Вот пачками и покупали. Но угадали по большому счету только с Веллитоном да Алексом. Они затраты, которые клуб понес, отработали. А были-то люди… Де Зеув, Инсаурральде, можно еще многих вспомнить.

Да, несколько раз «Спартак» серебро брал, но за то время, что Федун владеет клубом, большим конкурентом за чемпионство не стал. А сейчас… Сейчас подошло время. И я не считаю, что беда «Спартака» в его руководителе. Если б не Федун, футбольный «Спартак» был бы, как хоккейный, который на год вообще существование прекращал. Так что благодарен Федуну, что «Спартак» состоятелен.

А приобретение неквалифицированных игроков… Это вина людей, которым Федун доверял. Теперь впервые за долгое время могу сказать, что у «Спартака» все покупки по делу. Они и для стартового состава, и для глубины состава, и для сегодняшнего дня, и для завтрашнего. Я человек поля, знаю, что говорю. Джикия хорош в защите, Селихов в воротах, состояние Самедова в данный момент вопросов не вызывает. А про Адриано уже сказал. Так что бразилец – очередная правильная покупка Федуна.



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