«Предатель? Критика будет всегда». Как Ромуло стал популярнее Луиса Адриано

В понедельник экс-полузащитник «Спартака» Ромуло наконец-то был официально представлен в качестве игрока «Фламенго».

На презентации футболист говорил долго и эмоционально. Что не удивительно. В аэропорту Рио-де-Жанейро его встретила целая толпа болельщиков и огромное количество журналистов. Ромуло был рад что-то сказать, но новый клуб запретил раздавать интервью. Поэтому игроку пришлось ограничиться фразой «я счастлив, очень много эмоций» и автографами для болельщиков.





«Чуть не расплакались от эмоций»

«Мой отец — болельщик «Фламенго», как и многие из моих близких друзей, - первые слова Ромуло на презентации. - Надеюсь, принести клубу и его фанатам много радости. Когда я сообщил отцу, что перехожу во «Фламенго», мы чуть вместе не расплакались от эмоций. Знаете, город, где я родился, очень маленький. Оттуда сложно выбраться, реализовать свою мечту. Поэтому вся семья сейчас счастлива».

Футболист спокойно ответил и на оскорбления болельщиков, правда другой команды из Рио-де-Жанейро - «Васко» (Ромуло — воспитанник клуба). Те назвали полузащитника предателем.

Видел критику от болельщиков «Васко», но тут ничего не поделаешь. Когда задумался о возвращении в Бразилию, «Фламенго» был первым клубом, который вышел с предложением. Разумеется, долго не размышлял. «Фламенго» - топ-клуб, здесь созданы все условия для футболистов, пожалуй, лучшие в Бразилии, - сообщил Ромуло.





«Думаю о сборной Бразилии»

О чем еще говорил полузащитник, сменивший одну народную команду на другую.

Позиция

В России она часто менялась. Я игра и центрального полузащитника и опорного. Не важно, на какой позиции действовать, просто хочу как можно больше играть.

27-й номер

Мне дали список свободных номеров, 27-й показался наиболее красивым. У меня нет никаких предпочтений в этом плане или предрассудков.

Общение с прессой

Хорошо снова чувствовать контакт с прессой, в России его не было.

Физическая форма

Неплохо готов, работал во время отпуска. Когда была возможность, пытался выполнять упражнения, чтобы не приезжать в клуб и начинать все с нуля. К дебюту хочу быть готовым на сто процентов. Не знаю, удастся ли сыграть в ближайших товарищеских матчах, но я прошел все тесты. Правда пока отстаю от остальной группы игроков, так как они начали готовиться на пять дней раньше.

Шансы на стартовый состав

Меня хорошо приняли. Это важно, ведь хочется чувствовать себя как дома. Но понятно, что в любом клубе мира футболисты соперничают друг с другом. Я не просто буду конкурировать за место в составе, буду искать свое место на поле.

Адаптация

Считаю, что сложнее адаптироваться, когда уезжаешь в незнакомую страну, а не когда возвращаешься на родину. А в Бразилии просто нужно привыкнуть к более плотному графику, тут матчей намного больше, чем в России.

Сборная Бразилии

Конечно, думаю о сборной. Теперь, когда я перешел во «Фламенго», буду постоянно на виду у тренерского штаба. Очень хочу приносить пользу и клубу, и сборной.

Напомним, что во «Фламенго» Ромуло будет получать около 90 тысяч евро в месяц, контракт рассчитан на 4 года.