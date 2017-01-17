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Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси
Источник: Associated Press

Сегодня появилась информация, что лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может воссоединиться в с Хосепой Гвардиолой в «Манчестер Сити».

«Советский спорт» разбирается, почему нападающий сине-гранатовых не торопится продлевать контракт, и предлагает варианты его дальнейшей карьеры.

Проблемы с законом

Сейчас в Испании это уже не новость: звездный футболист подозревается в уклонении от уплаты налогов. Ранее в подобную историю «вляпался» одноклубник Месси и партнер по сборной – Хавьер Маскерано. Известно, что и у Неймара не все «гладко» в этом вопросе. А совсем недавно появилась информация, что налоговая служба страны ведет расследование в отношении лидера «Реала» Криштиану Роналду.

В общем, Месси не горит желанием платить огромные налоги, поэтому здесь можно сказать о том, что аргентинец вряд ли решится на переход в «ПСЖ».

Известно, что во Франции налог на доходы составляет 50%, а вот в Каталонии – 56. Поэтому с этой точки зрения Месси лучше отправится в АПЛ. Там он будет платить 45%. Как-никак, а разница есть.

Сейчас аргентинец получает в «Барселоне» порядка 35-млн евро, то есть 20 млн евро отправляется в руки государства. Может ли это устраивать звездного игрока? Конечно, нет. По крайней мере, об этом пишут испанские СМИ. Именно проблемы с законом побудили Месси подумать о смене клубной прописки.

Разбогатеть в Китае

Еще один интересный инсайд про будущее звездного футболиста: оказывается, Месси хочет получать в «Барселоне» огромные деньги, и если клуб не выполнит его требования он поедет не в Англию, Италию или даже не во Францию.

Аргентинец намерен отправится в чемпионат Китая. Об этом он рассказал своему другу, полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу. А почему именно ему? Неужели у Лионеля нет друзей в каталонском клубе. Например, Андрес Иньеста или Луис Суарес хорошо подходят на эту роль.

Возможность вновь поработать с Гвардиолой

Вообще, слухи о том, что многолетний лидер сине-гранатовых принял решение уехать в другой чемпионат, ходят давно. Еще летом испанские журналисты утверждали, что отец Месси провел переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, но вот плохо верится, что лондонский клуб, несмотря на свои финансовые возможности, станет тратить 250 млн евро на одного игрока (такая сумма отступных прописана в контракте футболиста).

К тому же, сейчас в «Челси» выстроена четкая система, которая приносит результат. Вряд ли Антонио Конте станет перестраивать игру своей команды, ради одного футболиста, пускай это и сам Лионель Месси.

А вот главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола горит желанием вновь поработать со своим любимым игроком.

В этой ситуации все зависит от самого Лионеля, поскольку «горожане» могут купить кого угодно. В этом вопросе все ясно: Гвардиола хочет видеть Месси в своей команде, владельцы «Манчестера» также заинтересованы в этом. Лучше варианта просто не придумать.

К тому же, в этой команде выступает его лучший друг – Серхио Агуэро. Известно, что оба игрока дружат довольно давно. А Месси вообще является крестным – сыну Агуэро.

Поиграть под руководством Симеоне

Соотечественник Месси, который тренирует мадридский «Атлетико», уже давно планирует вернуться в чемпионат Италии, но уже в качестве наставника.

По словам рулевого «матрасников», он намерен возглавить миланский «Интер». Когда именно это случится Диего Симеоне говорить не стал, однако, по сообщениям прессы, специалист попросил руководство «Атлетико» сократить его контракт до 2018 года.

Владелец «Интера» Эрик Тохир в интервью клубной пресс-службе дал понять, что в случае согласия Лионеля, «Интер» будет за него бороться с другими командами: «Месси в «Интере»? Почему нет! К тому времени, как его контракт с «Барселоной» закончится, он может сделать большой выбор», – сказал Тохир.

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