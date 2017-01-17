Австралийская баня. Кто из российских теннисистов не справился с жарой

Вторник в Мельбурне, где продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису, стал самым жарким днем лета - температура достигла отметки 38 градусов по Цельсию. Увы, три российских теннисиста - Михаил Южный, Даниил Медведев и Дмитрий Турсунов - с экстремальными испытаниями не справились, потерпев поражения в первом круге. Зато в следующий раунд вышли три наших девушки - Елена Веснина, Екатерина Макарова и Анна Блинкова.

УТРЕННИЕ ПТАШКИ

Тем, кого в этот день определили играть первым или вторым запуском, конечно, повезло. Выйти на корт в 11, когда еще не рассеялась до конца утренняя свежесть, или в три часа пополудни в самый разгар «бани» - что называется, две большие разницы. Собственно, все три российские победы во второй игровой день Australian Open и состоялись в его первой половине.

Одна из них, впрочем, состоялась бы в любое время и при любой погоде. Дело в том, что Екатерину Макарову и Екатерину Александрову жребий свел в первом раунде друг с другом. Александрову многие запомнили по победе в первом круге прошлогоднего Уимблдона над знаменитой сербкой Аной Иванович, но с тех пор иных заметных достижений у 22-летней уроженки Челябинска, тренирующейся в Праге, не было. Поэтому более опытная Макарова была явным фаворитом поединка тезок. В первой и третьей партии этот статус олимпийская чемпионка Рио оправдала - ну а второй сет, в котором выиграла Александрова, запомнит только статистика.

Елена Веснина, соавтор олимпийской победы Макаровой и сама, конечно же, обладательница золота Рио, чуть позже встречалась с Аной Богдан из Румынии. И проблемы испытала только в первом сете, когда, вырвавшись вперед, позволила сопернице завязать борьбу. В итоге судьба партии решилась в самой ее концовке, ну а второй сет уже проходил полностью под диктовку более опытной российской теннисистки. Направляясь пожимать сопернице руку, Веснина перекрестилась - и действительно, слава Богу, что Елене удалось не только выйти во второй круг, но и сэкономить силы.

А вот 18-летняя Анна Блинкова дебютировала в этот день на турнирах Большого шлема. И утро вторника оказалось для нее удачным. Соперница по первому кругу Australian Open, румынка Моника Никулеску, и в рейтинге стоит намного выше (32-е место против 189-го), и турнир этот для нее был уже десятым в карьере - но молодая российская теннисистка в упорнейшем поединке вышла победительницей. Сил, правда, потратила много - но тут уж жаловаться не приходится, было бы куда обиднее намучиться на жаре и проиграть.

С ЖАРОЙ НЕ СПРАВИЛИСЬ НИ ОПЫТ, НИ МОЛОДОСТЬ

Матч, который проходил днем на 20-м корте «Мельбурн Парка», стал бы украшением любых ветеранских соревнований. Правда, не сейчас, а когда россиянину Дмитрию Турсунову исполнится 35 лет. Пока же ему 34, и в «сеньоры» его не пустят. Зато соперник Турсунова по первому кругу Australian Open, чех Радек Штепанек, в свои 38 лет - самый настоящий ветеран. Наверняка и на этот случай существует своя статистика, но поединок теннисистов, которым на двоих 72 года, точно один из самых возрастных в истории турниров Большого шлема.

Но «старики-разбойники» порадовали - показали очень даже неплохую игру. Правда, Турсунов, который в последние годы выходит на корт лишь эпизодически, пытаясь параллельно заниматься иными видами деятельности, все же уступал Штепанеку в скорости - и за счет этого, собственно, и проиграл. Похоже, карьера Дмитрия все-таки медленно, но верно подходит к своему логическому завершению. Впрочем, и Штепанеку явно недолго осталось «пылить» на теннисных площадках мира.

К сожалению, прекратил борьбу после первого круга и еще один ветеран российского тенниса - Михаил Южный. Точнее, даже после полутора сетов матча первого круга с киприотом Маркосом Багдатисом. Южный почувствовал себя плохо вскоре после начала встречи - присев после одного из розыгрышей на стул, где обычно располагаются лайнсмены, он попросил лед, после чего приложил его к голове. Перегрелся…

Увы, прийти в себя Михаилу так и не удалось. В середине второй партии, поняв, что сопротивляться собственному организму, не справившемуся с тяжелейшими погодными условиями, бесполезно, Южный поздравил Багдатиса с победой. Жаль, потому что нынешний сезон 34-летний российский теннисист начал совсем неплохо, дойдя до четвертьфинала в Ченнае. И вполне мог пройти несколько кругов и в Мельбурне.

20-летний американец Эрнесто Эскобедо для 20-летнего же россиянина Даниила Медведева, вообще говоря, для первого круга Открытого чемпионата Австралии был удачным соперником. Звезд с неба Эскобедо еще не хватал - за свою непродолжительную карьеру выиграл всего два матча на турнирах АТР. Медведев же в первой половине января уже успел дойти до финала соревнований в том же Ченнае. Да и в рейтинге российский игрок располагается выше - на 63-м месте, в то время как американец стоит 131-м.

Но именно в этот конкретный день у Эскобедо было одно очень важное преимущество - в выносливости. В сильную жару крепкому как бревно американцу могла принести успех только одна тактика - гонять высокого и сухопарого Медведева по корту. Даниилу же надо было разбираться с соперником как можно быстрее, чтобы не устать. Но Эскобедо в решающие моменты первого и третьего сетов оказался более удачлив. И на четвертую партию у россиянина сил уже просто не хватило.

СТАТИСТИКА

Открытый чемпионат Австралии. Мельбурн

Турнир Большого шлема. Общий призовой фонд 50 миллионов долларов. Покрытие кортов - хард

Первый круг

Мужчины

Джокович (Сербия, 2) - Вердаско (Испания) - 6:1, 7:6 (7:4), 6:2. Надаль (Испания, 9) - Майер (Германия) - 6:3, 6:4, 6:4. Раонич (Канада, 3) - Браун (Германия) - 6:3, 6:4, 6:2. Багдатис (Кипр) - Южный (Россия) - 6:3, 3:0 отказ. Штепанек (Чехия) - Турсунов (Россия) - 6:2, 7:6 (7:1), 6:3. Эскобедо (США) - Медведев (Россия) - 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Женщины

Радваньска (Польша, 3) - Пиронкова (Болгария) - 6:1, 4:6, 6:1. Плишкова (Чехия, 5) - Соррибес-Тормо (Испания) - 6:2, 6:0. Серена Уильямс (США, 2) - Бенчич (Швейцария) - 6:4, 6:3. Конта (Великобритания, 9) - Флипкенс (Бельгия) - 7:5, 6:2. Цибулкова (Словакия, 6) - Аллертова (Чехия) - 7:5, 6:2. Веснина (Россия, 14) - Богдан (Румыния) - 7:5, 6:2. Стрыкова (Чехия, 16) - Куличкова (Россия) - 6:3, 6:2. Макарова (Россия, 30) - Александрова (Россия) - 6:0, 4:6, 6:1. Блинкова (Россия) - Никулеску (Румыния) - 6:2, 4:6, 6:4.