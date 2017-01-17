Русский рейд: почему для нас «Дакар» гораздо важнее, чем кажется

Отар Кушанашвили объясняет, почему главное спортивное событие января происходило в далекой Южной Америке - и это не футбол.

Почему людям так важно знать, что «КАМАЗ-Мастер» непобедим?

Потому что он - НАШ.

Потому что нас всех интересует «человек на границе», когда не то что победить тяжело - выжить невозможно; потому что кругом темно, а от этих парней свет исходит.

Потому что это вопрос не спортивный в чистом виде, а антропологический; потому что это только называется «ралли-рейд»,а на поверку - это сюжет, где находится место всем стихиям: дороге в никуда, пронзительному одиночеству, боли, надежде, местоимению «мы», дороге к себе, - и эти стихии сопровождают тебя всю жизнь.

Вот эта хроника преодоления себя обращается прямиком к ребенку в каждом из нас, и вот это отчаяние, этот страх не победить себя - а уже потом технику, уже потом дорогу - и вот уже все кончено, и они улыбаются в камеру, и вступить должна величавая музыка, и то, что плакать вроде бы не от чего, наоборот, уже не может остановить.

Потому что мы нация не кокориных, мы нация ЧАГИНЫХ, НИКОЛАЕВЫХ и СОТНИКОВЫХ - тех, кто побеждает.