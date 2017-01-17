Добро дня. Клуб приютил собаку, которая выбежала на поле во время матча (видео)

На заметку ЦСКА, «Спартаку» и Вагнер Лаву.

В матче второго тура чемпионата Мексики «Пачука» принимала «Чьяпас» и победила 1:0, но это совершенно неважно.

На 67-й минуте на газон выбежала собака, которая под оглушительные аплодисменты болельщиков пересекла все поле. Собаку поймали стюарды, а через 20 минут на другом конце поля появилась кошка.

На этом история не закончилась: после матча собаку приютили в клубе. Теперь она живет на базе. Судьба кошки остается неизвестной.

Por si andaban con el pendiente, el perrito hasta conoció el vestidor 😘🐶 pic.twitter.com/eZaf8MhJxY — Club Pachuca (@Tuzos) 15 января 2017 г.

Интересно, почему так не сделали в 2007 году ЦСКА или «Спартак»?