Несчастлив, но боевит. Василий Уткин – о квалификации Хосепа Гвардиолы

Обозреватель «Советского спорта» – о квалификации Хосепа Гвардьолы

Место битвы

Дееспособен ли Гвардьола в Англии? Являются ли его неудачи с «Манчестер Сити» персональным крахом Гвардьолы? Давайте остановимся на этих вопросах, и я обещаю не придираться к формулировкам. Поскольку даже просто о формулировке тут можно спорить до сорванной глотки.

На самом деле очевидно же, что не крах. И непонятно, почему все это надо рассматривать с точки зрения дутости – истинности величины тренера. Но допустим, что это так, ведь момент в карьере Хосепа действительно, хм, атипичный.

Что за пространство Англия? Это не место, где проверяется, процветают или вообще сталкиваются, образуя творческое варево, идеи. Англия – это место битвы. Нынешнее собрание самых дорогих и, пожалуй, успешных (правда, при переезде сюда успешность в мировом масштабе сразу теряется, Лига чемпионов который год разыгрывается без англичан) тренеров мира – явление на самом деле забавное.

Что тут случилось год назад? Да, «Лестер» прошлого года был чудом. Этим и восхищал. И совершенное Раньери – тоже чудо.

Но с точки зрения, так сказать, индустриальной, когда в самой богатой лиге мира побеждает команда, укомплектованная черт знает кем, главная звезда которой успешно пропила свою молодость, а главный тренер прожил карьеру разнообразно провалившегося, хотя и не потерявшего уважения неудачника… Простите. А что делали все остальные? «Лестер» – да, чудо. Раньери очень порадовал пожилую и прекрасную маму – все так! Я сам переживал…

Но остальные-то что делали?

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The тики-така

Нынешний фестиваль тренеров в премьер-лиге - это коллективный хлопок группы очень богатых людей себя по умным лбам. Все это время они забывали о главном. Господи, вскричали они на разных языках, нам же нужны эти… Тренеры!

И вот они тут.

Каждый извлек на свет то, чем богат. Конте - умение перелицевать поношенный тулуп во вполне приличную цигейку. Моуриньо – понты. Покеттино притих и решил выждать. Раньери все с тем же праздничным выражением лица пошел на дно, где ему и положено быть. Венгеру с четвертым местом, понятно, ничто не угрожает – должен же быть где-то гвоздь, на котором и закреплена эта вращающаяся картина?

А с идеями приехали двое – Клопп и Гвардьола. Клопп немного раньше. Идеи Гвардьолы несколько сложнее. Кстати, мы судим о них не столько по его словам, сколько по воспоминаниям – например, Пеп не обещал устроить тики-таку и вообще редко употребляет этот термин.

У Гвардьолы должны были быть проблемы в «Сити» - и они есть.

Так вот – о дееспособности. Мы, во-первых, не видим, чтобы он терял равновесие. Он не «плывет», он пробует разные варианты. Это дополнительный аргумент за то, что все напрасно ждали что-то вроде the тики-таки. От своего «идейного» альтер-эго он отстает на три очка. Да, прагматик Конте ускакал вперед; честь ему и хвала. Но вообще-то Конте не может выиграть лигу Чемпионов, а Гвардьола может. Он там хотя бы играет.





Штрихи и мелочи

Пожалуй, это ответ на полтора из заданных двух вопросов. Оставшаяся половинка вот в чем: означает ли сегодняшний день Гвардьолы, что ему просто повезло быть тренером «Барсы» в золотые времена, да и в «Баварии» тоже повезло?

Ну, в «Баварии» точно нет. Если б повезло – он бы снова выиграл Лигу, а так они просто играли очень хорошо, но без удачи. У меня есть этому объяснение. Огромный успех – это когда при нынешней конкуренции команда играет на разрыв аорты. Гвардьола пришел в «Баварию» сразу после того, как она рвала аорту в первый раз, выиграв Лигу с Хайнкесом. А второй раз был, когда сборная Германии выиграла мировой чемпионат. Вам всякий занятой человек скажет, что очень мало кто немедленно за одним гигантским успехом легко находит в себе новую сверхмотивацию. Гвардьоле «Бавария» досталась немножко сытая. Или неголодная.

Касательно «Сити» и возвращаясь к чисто футбольной составляющей – извините за занудство, я не меньше пятидесяти раз говорил, что защитники в этой команде не подходят для футбола Гвардьолы, построенного на контроле мяча. Ни один не подходит. Они и в «Баварии», кстати, не подходили. Очень хитрые требования предъявляет гвардьольская голова к игре защитников, как технические, так и интеллектуальные .

Но это мелочь и штрих.

А что, Месси после периода Гвардьолы разве не поменьше побеждает, не пореже выигрывает? А «Барселона» вообще – разве не сдала позиции? И шире – разве она без Хосепа потянула настолько сложно и безошибочно устроенный футбол? Нет. Все гораздо проще: есть три суперфорварда и обслуга.

«Барселона» была одной из лучших команд в истории. И это всегда счастье ничем не объяснимой встречи нескольких очень важных людей, которые вместе добились не6сопоставимо большего, чем каждый по отдельности.

Счастлив ли Гвардьола? Понятно, что нет.

А в остальном он молодец. Попал в битву и бьется. Просто без пистолета или там меча, они ему раньше были не нужны; одними руками и умной головой. По-моему, совсем неплохо.

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