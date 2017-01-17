«В Новый год я смотрел «Огонек». Малкин объяснил, почему не любит телевидение

Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) поговорил с первой звездой дня Евгением Малкиным.





«МЫ НА СЕБЯ ОБИДЕЛИСЬ»

- Женя, очень неожиданный матч. Сразу 15 голов! Вас будто американский футбол вдохновил, это там бывают такие счета.

- А в овертайме мы сделали тачдаун? – улыбается Малкин. – Да, никто не ждал такого матча. Можно сказать, что сейчас мы играли атака на атаку. Разное бывает в хоккее. Иногда – 1:0, а порой – такой фейерверк.

Но мы с «Кэпиталз» в последнее время пропускаем слишком много голов. Не должны играть так, как сегодня. Вот и в Вашингтоне в наши ворота влетело семь шайб (1:7). А еще был матч, когда нам забили четыре или пять голов, уже не помню.

Мы даем им много владеть шайбой, создавать моменты. Поэтому «Вашингтон» так часто забивает. И удаляться нам не нужно. Здорово, что победили, это была сумасшедшая игра. Но в следующем матче надо сделать выводы из ошибок и не давать сопернику столько пространства.

- «Питтсбург» уступал 0:3, но когда вы забили, то всю команду будто прорвало. Что было в том моменте?

- Мы играли четыре на четыре. Владели шайбой где-то секунд 30. Даже провели смену, выбежал свежий защитник. Дэйли отдал мне пас хорошей подкидкой.

Я просто уже немного подустал. Думаю: не буду принимать какие-то решения. Просто брошу в одно касание. И удачно попал. Здорово, что после этого мы поверили в свои силы. Все четыре звена подхватили этот порыв, мы забили еще один гол через минуту – и у нас пошла игра.

- «Вашингтон» вас разозлил?

- Не только они. Все-таки мы проиграли в трех последних матчах. Наверное, мы сами на себя были обижены. Ну нельзя было отдавать и четвертую игру, тем более у себя дома.

Да, горели со счетом 0:3. Это совсем не тот хоккей, который мы хотели показывать. Нужно было продемонстрировать характер. Все-таки у нас хорошая команда, в нас верят. И мы должны были у себя дома сделать все, чтобы перевернуть игру в нашу сторону.

Может, «Вашингтон» там немного подсел? В любом случае, мы смогли перехватить инициативу.

«Я НЕ ДУМАЮ О ХОЛТБИ»

- Поразительно, что вы растерзали такого вратаря как Брэйден Холтби, обладателя «Везина Трофи»-2016. «Питтсбург» выиграл второй период со счетом 6:3, и парень просто посыпался.

- Бывает и такое. Вот «Вашингтон» одержал девять побед подряд. Но рано или поздно, обязательно случится какой-то спад. Последние 10 матчей игроки «Кэпиталз» провели почти без выходных.

Но я не думаю о Холтби или «Вашингтоне». Мы думаем о своей игре. Получится забить – здорово. Два раза забить – отлично. А как выступает Холтби – это не мое дело.

- Когда вы забросили свою третью шайбу, судья взял паузу на видеопросмотр. Вы точно знали, что вам засчитают хет-трик?

- Я точно знал, что забил. И даже не понял, почему арбитры начали просматривать этот момент. Какая там спорная ситуация? Свистнули ведь атаку на вратаря.

Очень верил, что гол засчитают. Потому что мы играли в Детройте, и там обидно отменили нашу шайбу. Но теперь, можно сказать, нам везло по всем фронтам. Даже когда я забивал свой второй гол, то подставил клюшку, и шайба перелетела через вратаря. В этот день удача была с «Питтсбургом».

- А вы видели восьмой гол в овертайме? Хотя не находились на льду, но поняли, как игроки «Пенс» затолкали шайбу в ворота?

- Я видел, что голкипер отбил шайбу, и она осталась у него между ног. Все потеряли эту шайбу, и было видно, что вратарь ее не накрыл. Наши нападающие это тоже заметили. Они хорошо поборолись на пятачке. Да, не самый красивый гол. Но если ты шайбу не прижимаешь, так и будет. Почти в каждом матче ты видишь такие моменты.

Мы были обязаны дожать «Вашингтон» в такой ситуации. Шайба там отлетела от конька защитника? Значит, нам снова повезло.

«В ПИТТСБУРГЕ НЕТ ДИСКОТЕК»

- Вы наступаете Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» в гонке лучших бомбардиров лиги.

- Так ведь только половина сезона прошла. Рано о чем-то говорить. Это серьезная лига с хорошими нападающими. Много претендентов на «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру НХЛ). Надо просто побеждать, выполнять свою работу. А все эти голы и очки обязательно придут. Главное – обойтись без травм.

- Как вы встретили Новый год? Как провели неделю каникул? «Питтсбург» не играл в начале января.

- Очень хорошо провел. Мы всей семьей полетели в Майами. Хорошо отдохнули. Я плавал с ребенком. Даже немного позагорал – была неплохая погода.

- В карты на пляже поиграли?

- Так ведь не с кем! – смеется Малкин. – Жена не играет, а сын еще не подрос.

Никита начинает много двигаться, ползать. Энергии полно! Уставали родители, если честно. Но это приятные заботы. Мы очень хорошо отдохнули. А еще я тренировался, ходил в зал. Силы есть, готов играть.

Рождество мы не отмечаем. Как отпраздновали Новый год? Дома, в Питтсбурге, с друзьями. Хорошо посидели, посмотрели «Огонек» на всех российских каналах, съели оливье. Это ведь семейный праздник. А что еще делать? Ведь в Питтсбурге нет московских дискотек. Даже некуда сходить.

- Какой ваш телеканал самый любимый?

- Да какие там любимые… Я вообще стараюсь не смотреть телевизор. Только хоккей иногда или новости о том, что в мире происходит.

- И что зацепило?

- Знаете, в последние годы ничего приятного в новостях по телевизору не слышал.