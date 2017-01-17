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В сборной России на ЧМ-2017 - игроки семи клубов

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В сборной России на ЧМ-2017 - игроки семи клубов

Тренерский штаб мужской национальной сборной России определил состав команды на XXXVII чемпионат мира, который пройдет с 29 января по 5 февраля 2017 года в Сандвикене.

В Швеции защищать титул сильнейшей команды на планете отправляются 14 действующих чемпионов мира, год назад с триумфом вернувшихся из Ульяновска. Есть в обойме и дебютанты мировых первенств — 27-летний армеец Александр Антипов и его одноклубник, 19-летний Валерий Ивкин.

В Стокгольм россияне вылетят вечером 23 января, а днем команда посетит молебен в Храме святителя Николая на Трех Горах. Базируясь в Евле, с 25 января подопечные Сергея Мяуса будут проводить ежедневные тренировки на льду «Йоранссон Арены».

Дебютный матч чемпионата сборная России проведет 30 января против сборной Казахстана. Начало матча — в 21:00 (по московскому времени).

В сборной – представители семи клубов: «СКА-Нефтяника» (7 игроков), «Енисея» (4), «Байкал-Энергии» (2), «Венерсборга» (2), «Водника» (2), «Сандвикена» (1), «Динамо-Москва» (1).

Состав сборной России на ЧМ-2017:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия«);

Защитники: Павел Булатов («Венерсборг», Швеция), Юрий Викулин, Михаил Прокопьев (оба — «Енисей»), Василий Грановский, Алексей Чижов, Валерий Ивкин (все — «СКА-Нефтяник»);

Полузащитники: Алан Джусоев («Сандвикен», Швеция), Дмитрий Савельев, Янис Бефус (оба — «Водник»), Сергей Шабуров («Динамо-Москва»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Александр Антипов (все — «СКА-Нефтяник»);

Нападающие: Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия«), Артем Бондаренко («СКА-Нефтяник»), Никита Иванов («Венерсборг, Швеция), Алмаз Миргазов («Енисей»).

Главный тренер — Сергей Мяус

Старший тренер — Михаил Свешников

Тренер — Павел Франц

Тренер — Ильяс Хандаев

Начальник команды — Владислав Спинка

Массажист — Александр Конанов

Врач — Алексей Гаранин

Пресс-атташе — Евгений Конов.

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