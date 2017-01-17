Один Иоан = четыре Ивана. Колонка Сергея Микулика

«Обозреватель «Советского спорта» - о новых тенденциях в российской трансферной политике.

Не успели в «Зените» официально объявить о переходе из «Крыльев Советов» Йоана Молло, как руководство «Сент-Этьена», если верить французскому ресурсу But Football Club, вместо того, чтобы радоваться внезапному пополнению клубной кассы, собралось устроить разборки: что за цена такая за недавнего нашего игрока – полмиллиона евро?! Да он меньше трех стоить не может! А то и трех с половиной – нешто мы в трансферных ценах не ориентируемся?!

Спокойно, мадам и месье, - это Россия. Не уловили вы наши перемены. Видимо, застряли во временах, когда «Динамо» покупало Вальбуэна за вдвое большие деньги, чем вам привиделось в трансфере. Нынче-то «Динамо» не знает, как с Погребняком конт ракт разорвать. Помните такого – он «Марсель» гонял, когда «Зенит» к Кубку УЕФА шел? Сейчас его «Зенит» обратно и даром бы не взял. А вам все кажется, что у нас здесь миллионы евро туда-сюда кочуют.

Поэтому хотите совет, дельный и бесплатный?

«Сент-Этьен», прежде чем высказывать на уровне ФИФА подозрения в заниженной сумме трансфера Молло, мог бы поинтересоваться у «Реала» о возможности срубить с «Зенита» что-нибудь сверх официально озвученного. За трансфер Гарая из «Бенфики», например, где «Реал» был в доле. Испанцы уже пытались не поверить в то, что Гарай был куплен за жалкие 6 миллионов евро. «Реал» алкал получить свой мощный процент с совсем другой суммы – с 15 миллионов. Но получил только безоблачное небо, хотя и возмущался, и даже судился.

А «Торпедо» после перехода Новосельцева из «Ростова» в «Зенит» за 8 миллионов рублей сильно разбогатело? Торпедовскую долю как-то даже и озвучивать неудобно - на нее сетку новых мячей не купишь. Если только старые сдать в комиссионку и добавить.

Но на бумаге все предельно чисто и честно. В «Бенфике» еще и поглумились над «Реалом» - сами попробуйте-ка продать дороже защитника, у которого пошел последний год контракта, будь он хоть трижды вице-чемпионом мира! Слабо?! Померещился вам, «сливочные», 15-миллионный трансфер.

Теперь и «Крылья» могут продублировать «Бенфику». Какие еще три миллиона, кто вам во Франции такое напел? За игрока, выставленного перед сезоном на трансфер?! Это не про Россию. Мы не такие. Мы небогатые и бережливые. Поэтому у нас тут недавно своя мера трансферов образовалась – «один Новосельцев». И Молло, отказника вашего, Самара в Питер как четырех Новосельцевых двинула. По нынешним российским временам - очень круто. Еще вопросы есть?

Это вообще по-нашему, по-русски - в Иванах цены на футболистов измерять. А transfermarkt'у своему скажите, что ни бельмеса он в ценах на игроков не понимает. По крайне мере, на тех игроков, которых недорого, но со вкусом скупает самый богатый российский клуб.





