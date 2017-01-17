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ЧМ-2018 пройдет в Хабаровске

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хабаровский край получил право принять Чемпионат мира по хоккею с мячом 2018 года. Решение принято сегодня на межведомственной комиссии по проведению международных соревнований в Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

Регион примет чемпионат мира уже в третий раз. С такой инициативой выступил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

«Наш регион по праву можно назвать территорией русского хоккея. Предстоящий Чемпионат пройдет на высшем уровне и станет ярким, уникальным событием, праздником для всех наших жителей. Мы обеспечим безопасность и работу всех служб по высшему мировому стандарту. Хабаровскому краю нужны крупные международные спортивные события», — отметил в интервью khabkrai.ru Вячеслав Шпорт.

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