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Гитлер или отец родной? Каким тренером был Луи ван Гал

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гитлер или отец родной? Каким тренером был Луи ван Гал
Источник: Associated Press

Знаменитый голландский тренер Луи ван Гал объявил о завершении карьеры. «Советский спорт» рассказывает, чем он запомнится болельщикам.

Запоминается, как известно, последнее. Последнее, что было в карьере 65-летнего ван Гала, это выигранный с «Манчестер Юнайтед» Кубок Англии-2015. Первый, между прочим, трофей клуба после ухода великого Алекса Фергюсона. Через два дня после финала с «Кристал Пэлас» ван Гала уволили.

Вот только эта победа не оставила заметного следа в людской памяти. Большинство, если их спросить про работу голландца в «МЮ», вспомнят не Кубок Англии, а бесконечные рассуждения тренера про его философию вкупе с откровенно скучной игрой, споры и скандалы с журналистами, а также огромные расходы на покупку новых футболистов. За два года пребывания ван Гала в «МЮ» клуб потратил на новичков 341 миллион евро.

Будет неправильно и несправедливо, если о голландце будут помнить только это. Потому что ван Гал куда многогранней.

ВЕСЕЛЬЧАК

Ван Гал никогда не был любимцем журналистов, и у него никогда не было образа этакого обаятельного балагура, как, например, у Гуса Хиддинка. Но он вовсе не унылый сухарь, как это можно было бы подумать и как иногда думали в «Барселоне».

В «Аяксе», в начале тренерской карьеры, ван Гал делал на кромке поля вот такие вот штуки, когда Марсель Десайи в финале Лиги чемпионов чуть не снес голову Яри Литманену.


Что-то подобное ван Гал проделал и в «Манчестер Юнайтед», таким вот образом отреагировав на постоянные падения футболистов «Арсенала».


Часто бывало очень трудно понять: шутит он или говорит серьезно, самоирония это или мания величия.

В 1991-м, когда он возглавил «Аякс», ван Гал сказал директору амстердамцев: «Поздравляю, вы только что назначили лучшего тренера в мире».

Приняв в 1997 году «Барселону», заявил: «За шесть лет в «Аяксе я добился большего, чем «Барселона» за 100 лет».

Став тренером сборной Голландии в 2000-м: «Я подписал контракт до 2006 года, так что я смогу выиграть чемпионат мира не один, а два раза».

Подписав контракт с «Баварией», на первой пресс-конференции представил себя так: «Я тот, кто я есть. Уверенный, высокомерный, честный, доминирующий, открытый к инновациям трудоголик».

НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ РАВНОДУШНЫМ

Прочитав, как сам ван Гал сам себя описал, нетрудно понять, что равнодушным он не оставлял никого. Его или уважали, или ненавидели. И тех, с кем отношения не сложились, хватает.

«Ван Гал – это настоящий Гитлер для бразильских футболистов. Он высокомерный гордец. Одним словом, сплошная ходячая проблема» - так о голландце отозвался бразилец Джованни, игравший у него в «Барселоне».

«Ван Гал ранил меня больше, чем кто-либо в футболе», - это слова Лусио, которого тренер выжил из «Баварии».

«Не испытываю к нему никакого уважения. Это настоящий мусор» - Христо Стоичков тоже не любит старину Луи.

«То, как ван Гал третировал ведущих футболистов, не делает ему чести», - Луке Тони было непросто работать с голландцем в «Баварии».

Не остался в стороне и Златан Ибрагимович, в своей нашумевшей автобиографии назвавший ван Гала «напыщенной задницей».

УМЕЮЩИЙ ДЕРЖАТЬ УДАР

В середине нулевых карьера ван Гала стремительно покатилась под откос – провал в сборной Голландии, неудачное второе пришествие в «Барселону», непонятное пребывание в должности технического директора «Аякса».

Многие бы сломались. Но не ван Гал. Он возглавил скромный «Алкмар» и в 2009 году сделал его чемпионом Голландии. Второй раз в истории и впервые за 28 лет. При живых и здоровых «Аяксе» и ПСВ. Мог бы и раньше, но в 2006-м «Алкмар» упустил титул в последнем туре.

«Всегда невероятно обидно упускать чемпионство в последнем туре. Титул нужен был хотя бы для того, чтобы подтвердить тот прогресс, которого мы достигли. Наш бюджет – 16 миллионов евро, тогда как у «Аякса» - 65 миллионов, у ПСВ – 60. Зарплаты там – в два-три раза выше, чем у нас. Но деньги – это еще не все. И мы это показали. Я верил, что мы можем сделать это. Иначе просто никогда бы сюда не пришел», - говорил ван Гал.


В «Алкмаре» ван Гал перезапустил карьеру – дальше были «Бавария», сборная Голландии и «Манчестер Юнайтед».

ПРОДВИГАЮЩИЙ МОЛОДЕЖЬ

Пуйоль, Хави, Иньеста Мюллер, Бадштубер, Алаба, Рэшфорд, Лингард – все они начали регулярно играть в своих клубах именно при ван Гале. Не говоря уже о фантастическом «Аяксе»-1995, который он пестовал несколько лет, с Зеедорфом, Кану, Клюйвертом и Давидсом.

«После двух дней тренировок под его руководством я подумал: «Что это за идиот?» Через неделю понял: «А ведь он прав». Ван Гал поверил в меня, когда мне было 17-18 лет. И он всегда будет в моем сердце», - так отзывался о ван Гале Хави.

«Кто оказал на меня самое большое влияние в футболе ? Луи ван Гал. Он увидел мой потенциал и поверил в меня», - говорил Мюллер, которому голландец, придя в «Баварию», сразу доверил место в составе. В конце сезона форвард поехал со сборной Германии на чемпионат мира в ЮАР, где стал лучшим бомбардиром.

«Он – очень требовательный тренер. Но, если бы не он, я, возможно, никогда не попал бы в первую команду «Барселоны». Так что я буду благодарен ван Галу до конца своих дней», - эти слова принадлежат уже Пуйолю.


НЕ БОЯЩИЙСЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ

Сборная Голландии образца ЧМ-2014 еще свежа в памяти – «оранжевые» стали одной из самых ярких команд, что приезжали в последние годы на крупные турниры.

В Бразилии ван Гал провернул трюк, который стал едва ли не самым обсуждаемым событием того чемпионата. В четвертьфинале с Коста-Рикой он взял и прямо перед серией послематчевых пенальти заменил вратаря – вместо Силессена вышел Крул. Ход оправдался – Крул отбил два удара и «оранжевые» вышли в полуфинал.


«Мы думали, это сработает. Мы чувствовали, что Крул – наиболее подходящий вратарь для серии пенальти. Конечно, это было необычно, но наш трюк удался. И, да, мы ничего не говорили Силессену, не хотели, чтобы он знал об этом замысле. Но мы обсуждали это с Крулом, потому что он должен был быть готов. Ну, а если бы это не сработало, то это была бы моя ошибка», - объяснял потом ван Гал.

А незадолго до старта чемпионата мира получил тяжелую травму ведущий полузащитник голландцев Стротман. Ван Гал, ища выход из этой ситуации, сменил схему с 4-3-3 на 3-5-2, удивив всех. И это тоже сработало.

НЕ ЖАДНЫЙ

Недавно ван Галу предлагали работу в Азии. За три года он мог бы заработать 50 миллионов евро. Но он отказался. Потому что понял, что семья – важнее, и с тренерством пора завязывать.

«В моей семье случилось много чего важного, и, когда вы смотрите в лицо фактам, то становится понятно – пора снова становиться простым человеком», - сказал ван Гал. Издание De Telegraaf сообщает, что на тренера сильно повлияла внезапная смерть зятя, случившаяся меньше месяца назад.

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