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«Жара не так страшна, как ветер». Колонка Анны Чакветадзе

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мартин Клижан
Мартин КлижанИсточник: Reuters

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе - о жаре в Мельбурне, поражениях россиян и победах россиянок во второй день турнира.

О ЖАРЕ

Жара - это всегда неприятно. Но если мы посмотрим на результаты, то заметим - больших сенсаций во вторник на Australian Open не было. Так что погода не так уж повлияла на борьбу. Вообще, на корте солнцепек ощущается куда сильнее, ведь покрытие раскаляется, и тебе буквально начинает жечь пятки. Но если ты увлечен борьбой, на это просто не обращаешь внимание. У меня был похожий эпизод в Австралии - кажется, в матче с Сибиль Баммер. В концовке второго сета в перерыве между геймами я заметила, что на все остальных кортах игр нет. Предыдущие встречи закончились, а новые начинать организаторы не стали. Тогда действительно было форменное пекло. Но ничего - как-то справились. И приходить в себя после поединка было не так тяжело. Обычные восстановительные процедуры - и готов к следующему кругу.

Если честно, из погодных факторов больше всего на игру влияет ветер. Он сносит мяч, вынуждает вносить корректировку, приводит к тому, что сбивается точка удара. Это мешает не только в текущем матче, но и сказывается на следующем - приходится заново искать свой нормальный ритм. На втором месте - холод. Играть в «плюс 5» тоже иногда приходится, хотя мы никогда не тренируемся в таких условиях. Правда, от холода может спасти термобелье, но все равно находиться на корте неприятно. И только затем идет жара. Тем более, все теннисисисты каждый год приезжают в Австралию, где такая погода - не редкость. Рано или поздно к ней, в конце концов, привыкаешь.

О ПОРАЖЕНИЯХ РОССИЯН

Все наши ребята, вышедшие на корты во вторник, потерпели поражения. Михаилу Южному, к сожалению, не хватило здоровья.Даниилу Медведеву - опыта. Даня так здорово начал сезон, так порадовал нас финалом в Ченнае, что мы, конечно, ждали от него более успешного выступления в Мельбурне. Тем более, соперник по первому кругу попался не самый известный, прошедший квалификацию. Но - не сложилось. Возможно, Медведев просто переволновался, перегрузил себя перед этой игрой.

А Дмитрию Турсунову, похоже, не хватило практики. Он провел хороший подготовительный период, ездил тренироваться в Штаты, чувствовал себя, в целом, нормально. Но когда долго не играешь официальные матчи, тяжело сразу найти свой ритм. Радек Степанеквыступает постоянно - если что-то не получается в одиночке, он компенсирует это в парном разряде. К тому же, в Австралии чех прошел квалификацию, выиграл три матча, обрел уверенность в себе. Все это помогло ему в борьбе с Турсуновым. Дима же потерял возможность использовать защищенный рейтинг для участия в основных сетках крупных турниров. Не знаю, что он будет теперь делать - пытаться реанимировать карьеру через фьючерсы и челленджеры, либо... возможно, все же ее завершит.

И ПОБЕДАХ РОССИЯНОК

Анна Блинкова порадовала особенно! Даже опытные и титулованные теннисистки не любят играть на ранних стадиях с Моникой Никулеску - румынка очень цепкая, очень неуступчивая соперница, всегда готовая потрепать нервы фавориткам. Но Аню это не смутило. Он провела достойный матч, в концовке проявила характер и заслуженно победила. Так что дебют на «Больших шлемах» вышел удачным. Дальше - встреча с 5-й ракеткой мира Каролиной Плишковой. Терять Блинковой нечего, так что будем ждать от нее приятных сюпризов.

У Весниной, после вылета Саманты Стосур, открывается простая сетка вплоть до четвертого круга. Если травма спины ее больше не беспокоит, Лена может пройти далеко. Макарову, в свою очередь, после тяжелой победы над Екатериной Александровой ждет встреча с Сарой Эррани. Итальянка уже не так сильна, как раньше, но все равно остается очень неприятной, цепкой теннисисткой. Кате важно будет чувствовать себя спокойно. Эррани, помимо прочего, умело пользуется слабым эмоциональным состоянием теннисисток - начинает давить, чаже ходить к сетке, провоцировать на ошибки... Так что Саре нельзя давать понять, что ты не уверена в себе. Надеюсь, у Кати это получится.





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