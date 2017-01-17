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Срок за нырок. Как в Англии будут наказывать за симуляцию

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джеймс Милнер и Уэйн Руни
Джеймс Милнер и Уэйн РуниИсточник: Reuters

Руководство Футбольной ассоциации Англии (FA) рассматривает возможность дисквалификаций за симуляции. А что в РФПЛ?

В высших эшелонах футбольной английской власти всерьез задумались над всеобще больной темой – симуляциями. Председатель FA Грек Кларк предложил своим коллегам обсудить возможность введения наказаний за картинные падения в стиле Бускетса или Суареса, нырки в штрафной а-ля Криштиану и остальное, о чем Станиславский сказал бы «не верю».

Ассоциация в ближайшее время соберет небольшую команду топ-менеджеров и отправит их в Шотландию. В тамошнем чемпионате за симуляции особо отличившихся дисквалифицируют на 2 матча. Все игры тура специальная комиссия внимательно просматривает посредством всех доступных повторов, и по итогам увиденного выносит решение по той или иной ситуации.

АПЛ – самая прогрессивная лига, безусловно. Система взятия ворот, моментально приходящая на ум, - лишь вершина айсберга. Правило доморощенных игроков или, например, запрет на возвращение в игру после потери сознания (даже если у команды не осталось замен) – прогресс того же порядка. За англичан и правильные мысли в их головах мы очень рады. А что в головах у наших?

Почему-то сразу вспоминается одна из самых глупых, оттого и противных, симуляций в нашем футболе. Матч между «Локомотивом» и «Спартаком», Александр Самедов плечом толкает Владимира Быстрова и тот падает, как подстреленный. Картинно, смотря на судью с открытым ртом. Тело хавбека подобно мешку с картошкой стремится к Земле - а глаза смотрят на арбитра.

Таких историй каждый найдет в уголках своей памяти как минимум несколько. И люди из РФС подобное помнят хорошо. Потому что люди. Но куда проще отстранить от работы арбитра, в динамике не углядевшего подвох в штрафной или у ее границ, чем посадить перед телевизором или монитором группу компетентных специалистов. И вот в этом граждане из РФС уже не совсем люди – чиновники.

Казалось бы, ну какие симуляции? Их стало так мало в последние годы, что самые смачные - бутылочная эпопея «Барселоны», улыбка Давида Луиза, эпохальное падение Торреса за сборную – становятся интернет-мемами и поводами для шуток. Но реальная опасность все-таки существует.

В декабре 2016 года дисциплинарный комитет серии А сначала покарал хавбека «Ромы» Кевина Стротмана двухматчевой дисквалификацией за симуляцию, в результате которой с поля удалили представителя «Лацио» Данило Катальди, а после апелляции «волков» тут же отменил решение. На всякий случай повторю: игрок симулировал – его наказали, клуб воспротивился – наказание отменили. Помогите мне найти логику.

Вернемся на планету РФПЛ. За примерами далеко ходить не надо. Во встрече 11-го тура чемпионата между «Уфой» и «Ростовом» (0:0) хавбек башкирской команды Дмитрий Стоцкий получил предупреждение за симуляцию. В случае дисквалификации по шотландскому образцу Стоцкий точно пропустил бы встречу с «Рубином» (2:3), где отметился забитым голом, и точно не сыграл бы в победном матче против «Анжи».

Являясь игроком основы клуба-середняка, где лучших частенько заменить некем, Стоцкий поучаствовал в победе своей команды и забил сам. Это случилось в матчах, которые, будь РФС прогрессивен на британский манер, Дмитрий должен был смотреть с верхотуры трибун или сидя у телевизора.

Симуляция – запрещенный футбольный прием, умышленный фол. Но пока, даже если ты пойман, ты все равно не вор. А вор должен сидеть. Хотя бы на скамье дисквалифицированных.

В АПЛ к этому пришли. И не важно, что только сейчас. Важно, когда опыт европейских коллег возьмут на вооружение чиновники из РФС. И возьмут ли.


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