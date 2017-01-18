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Зинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минут

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.

– Не удивлен тем, что этот клуб выиграл все свои матчи в новом году, – говорит Зидан. – «Сельта» – очень хорошая команда, которая борется в каждой игре и показывает отличный футбол. «Реал», в свою очередь, должен думать о своих целях. Нас ждет еще одна сложная игра в Кубке, – сказал наставник.

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Не обошлось и без вопроса о поражении от «Севильи» в рамках чемпионата (1:2). Напомним, андалусийский клуб прервал победную серию «Реала» из 40 матчей.

«В этой встрече я произвел четыре изменения в стартовом составе. Да, игроки возвращаются в строй, однако, команде явно не хватает Гарета Бэйла, Пепе и Фабио Коэнтрау. Они продолжают процесс восстановления, и это очень хорошо, потому что каждый день я думаю о том, кто выйдет на поле.

В воскресном матче мои футболисты просто «потерялись». Сейчас нам нужно понять, почему это произошло, чтобы постараться не повторить подобного в другой встрече. В любом случае, «Реал» верит в собственные силы.

Даже после такой игры я бы ничего не стал менять в своей команде. Конечно, мне бы хотелось продолжить победную серию, но что-то пошло не так и с этим нужно разобраться.

Все прекрасно знают, что в футболе невозможно избежать поражения. – продолжает француз. – Когда-нибудь это должно было произойти. Сейчас уже ничего не изменишь, но я прошу наших болельщиков поддержать команду. Тот, кто не является истинным фанатом «Реала», обязательно начнет нас критиковать, но мы к этому готовы. Каждый знает, что мы на правильном пути, – заявил Зидан.

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Специалист прокомментировал некоторые изменения в игровой схеме «Реала» в проигранном матче против «Севильи» (1:2):

«Вы знаете, мы практикуем подобное уже не первый раз. Очевидно, команда может играть по другой схеме. Если мне не изменяет память, в трех матчах «Реал» играл не по привычному плану с тремя центральными защитниками. К тому же, до матча в чемпионате Испании мы два раза встречались с «Севильей» в Кубке страны. Поэтому, мне обязательно нужно было что-то изменить. Иногда вам просто нужно удивить своего соперника.

Наставника «сливочных» попросили сравнить защитника Марсело с легендой «Реала» Роберто Карлосом:

– Не люблю заниматься подобными вещами. Очевидно, что эти игроки внесли особый вклад в историю клуба. Роберто завершил свой путь, а Марсело уже десять лет является примером для всей раздевалки. Он любит футбол и насаждается им. Мне это нравится, потому что я его тренер, – поделился мнением француз.

Зидан рассказал прессе, сыграет ли в матче против «Сельты» Криштиану Роналду:

– Этот вопрос решится сегодня. Конечно, он хочет сыграть, но если Роналду нужен будет выходной, он его получит, – сказал француз.

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Главный тренер «Реала» встал на защиту своего соотечественника Карима Бензема, который в последнее время подвергается критике:

«Каждый имеет право на собственное мнение. Но поймите одну вещь: матч длится 90 минут. Вы не можете не допускать ошибок на протяжении всей игры. Можно сказать о недостаточной концентрации, но в этом сезоне «Реал» пережил лишь пять плохих минут. Пока арбитр не даст свисток о завершении встречи, случиться может все, что угодно», – отметил Зидан.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Селтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании состоится сегодня в Мадриде и стартует в 23.15 мск.

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