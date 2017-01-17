Привет «Спартаку» от Мусатова. Красно-белые потерпели седьмое поражение подряд

«Спартак» вернулся после Новгого года домой потерпел седьмое поражение подряд. На этот раз от «Слована» - 0:3.

Нет, невозможно плохие туфли сделать хорошими, пользуясь первоклассными средствами ухода за обувью. Так и с возрожденным в 2015-м «Спартаком», который сравнивают с конфеткой. Обертка праздничная – фольга, пергамент… А внутри не шоколад, а соя.

Антураж на домашних матчах красно-белых чемпионский. Это и неформальная работа со зрителем, атрибутика-сувен ирка. А программка. Один ее запах заставляет не просто взять в руки, а прочесть от корки до корки, не отрываясь.

К слову, о болельщиках. Даже на самый плохонький домашний матч «Спартака» народу собралось больше, чем на самый посещаемый одного из лидеров Запада ЦСКА.

А какие нарядные ретро-матчи организовали и провели спартаковцы два года подряд! Неужели эти околохоккейные события окажутся самыми главными для возрожденного клуба за эти два сезона?!

Перед Новым годом в Сочи красно-белые одержали красивую победу 4:1 над одним из своих главных конкурентов в борьбе за путевку в плей-офф. Обнадежили и вернулись из турне по Сибири и Уралу с «баранкой» и отставанием от зоны плей-офф в 15 очков. Шесть поражений в шести матчах. В четырех из них спартаковцы открывали счет, в Уфе для победы не хватило «гандикапа» 2:0, а в Магнитогорске – 3:0.

Исполняющий обязанности главного тренера москвичей Алексей Ярушкин, сменивший 10 октября Германа Титова, похоже, сбился с курса. Вчера в его адрес с трибун неслись проклятия. Причем болельщики до сих пор не знают, на какой слог ставить в фамилии наставника ударение.

Видели бы вчера глаза почетного президента «Спартака» Александра Якушева, которому 2 января исполнилось 70 лет. Тут никакие уточняющие вопросы не нужны. И правильно поступили, перенеся матч в честь легенды-юбиляра на 3 февраля на «Арену легенд». Такого позора знаменитый Як-15 не выдержал бы. Да он и не стал дожидаться финальной сирены и во втором периоде уехал из Лужников. К тому моменту хозяева горели 0:3.

Притом что «Слован» перед выездной сессией лишился нескольких ведущих игроков. Особенно ощутимы потери форвардов Томаша Суровы, вернувшегося согласно договоренности в «Баньску-Быстриц у», и Вацлава Недороста, оказавшегося жертвой зубодробительног о силового приема «автомобилиста» Анатолия Голышева. А также защитника Андрея Месароша.

Две первые шайбы забил родному клубу Игорь Мусатов, единственный российский легионер «Слована», начинавшей профессиональную карьеру в «Спартаке». Пан Милош хорошо знаком с ним по совместной работе в подмосковном «Атланте», где форвард больше прославился не хоккейными подвигами, а как герой светской и даже криминальной хроники.

Голы гостей на табло в Лужниках решили не повторять, дабы окончательно не испортиь и без того мрачное настроение зрителей.

Мы помним, как главный тренер «орлов» Ржига гордился своей командой, давшей бой финалисту Кубка Гагарина ЦСКА в плей-офф-2016.

- Три матча из четырех мы играли лучше и уступали в самой концовке или овертайме, - не раз повторял пан Милош.

В этом сезоне его команда буксует. Большие надежды в Братиславе возлагали на 10-матчевую домашнюю серию, разделенную новогодними выходными. Словаки ожидания оправдали, обогатившись на 23 очка и всерьез включившись в погоню за «Витязем», ХК «Сочи» и «Йокеритом».

Нет, оваций Ржиге болельщики «Спартака» не устраивали, но его фамилию встретили вежливыми аплодисментами.

0:3 для «Спартака» не приговор. Доказано красно-белыми 26 декабря в Братиславе. Пропустив во втором периоде четыре шайбы, красно-белые в третьем сравняли счет, но все же уступили по буллитам.

На этот раз ничего похожего на дежавю не было. Впрочем, не промахнись несколько раз с убойных позиций лучший бомбардир хозяев Райан Стоа, Лужники могли бы и увидеть чудесное спасение.

- Не позорьте «Спартак», - неистово ревел фан-сектор хозяев, когда команда после финальной сирены подъехала к трибуне, чтобы поблагодарить болельщиков.

Финиш «Спартаку» уготован забойный – по два матча со СКА, ЦСКА, ХК «Сочи»… С плей-офф придется повременить, но честь сохранить можно. За победы над армейцами фанаты могут все простить.