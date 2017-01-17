Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вихлянцева- : -Павлюченкова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Теннис  Фурлис- : -Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Секретный трансфер: сколько стоит Молло?

Евгений Дзичковский, Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Йоан Молло
Йоан МоллоИсточник: ФК «Зенит»

«Советскому спорту» стали известны новые подробности перехода французского полузащитника «Крыльев Советов» в «Зенит».

ПРОГОВОРИЛСЯ

По данным сайта butfootballclub.fr, в минувший понедельник президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер выступил с заявлением: компенсация в 250 000 евро за переход Йоана Молло из «Крыльев» в «Зенит» не может устроить клуб. Это оговоренная половина 500-тысячного трансфера, но на самом деле питерцы заплатили за француза 3,2 миллиона евро. «Сент-Этьен» собирается подать жалобу в ФИФА, чтобы получить половину от реальной суммы, - так якобы сказал Ромейер.

«Советский спорт» обратился за комментариями к руководству французского клуба, но получил отказ. Как выяснилось, для этого были причины.

- Пункт о 50-процентной выплате действительно есть в контракте между французским и российским клубами, - рассказал «Советскому спорту» журналист Бернар Льонс, который отвечает в газете L’Equipe за «Сент-Этьен». – Но дальше – тайна, потому что по условиям договора клубам и самому игроку запрещено обсуждать детали трансфера. В свое время все с облегчением восприняли уход Молло из команды - он так и не стал в ней своим. Его отпустили как свободного агента, настолько велико было желание от него избавиться. Говорят, для некоторых это даже стало праздником!

- Откуда же просочились сведения о недовольстве «Сент-Этьена»?
- Президент клуба не делал официальных заявлений, а сказал на встрече с болельщиками: буду, мол, добиваться справедливой компенсации от Самары. Это и подхватил butfootballclub.fr. Для Франции – редкий случай, когда в контракт включается столь жесткий пункт о неразглашении. Понятно, что клубы будут вести переговоры, но о том, сколько «Крылья» должны выплатить «Сент-Этьену», мы узнаем, скорее всего, только после их завершения.

Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ

О том, каким образом президенту французского клуба стала известна сумма внутрироссийского трансфера, корреспонденту «Советского спорта» Дмитрию ТУМАНОВУ рассказал спортивный агент Владимир Абрамов.

- Извещение о трансфере, подписанное двумя клубами, отправляют через РФС в федерацию футбола Франции. Она сообщает клубу. Думаю, «Сент-Этьен» вполне устраивали эти 250 тысяч евро. Но французы жадноватые на деньги. При слове «Зенит» у них возникли сомнения – больно «невкусная» сделка для такого клуба.  

- Намекают, что «Зенит» заплатил по-черному?
- По-черному это не проходит. Но есть схемы. Первая – можно вписать в личный контракт футболиста подписной бонус, то есть премиальные за переход. На эти деньги «Сент-Этьен» не имеет никаких прав, их размер ничем не ограничен. Могут записать в контракт два миллиона, на самом деле дать полмиллиона и остальное использовать как компенсацию бывшему клубу. Если человек адекватный, он никому об этом не скажет. Но футболисты разные бывают, поэтому сделка могла пройти через его агента. Агенты более адекватные, чем футболисты.

- То есть оформить разницу, как агентские комиссионные?
- Конечно. Агент вообще-то получает процент от трансфера или зарплаты игрока. А тут с ним составляют дополнительный договор и выписывают огромную сумму. Может быть такое? А почему нет! Ну, хочет «Газпром» его отблагодарить.

- И формально все чисто?
- Да, это абсолютно нормально. Будь я в руководстве «Крыльев», именно так и действовал бы. Потому что в реальности все так и происходит, говорю вам как человек, много лет проработавший в этом бизнесе. Вот я руководитель клуба, приехали представители «Зенита»: «Хотим Молло». «За три миллиона, мы, конечно, согласны, но есть проблема – полтора заберет «Сент-Этьен». Если придумаете, как это обойти, - француз ваш». И тогда подключаются юристы. Не из «Крыльев» - откуда в Самаре такие специалисты? Серьезные юристы и экономисты «Газпрома». Это делается не потому, что кто-то хочет обмануть «Сент-Этьен» - просто клуб-продавец испытывает финансовые затруднения.

Один Иоан = четыре Ивана. Колонка Сергея Микулика

УДИВЛЯЕМСЯ

Слова «схемы», «игрок никому не скажет» и «отблагодарить» из рассказа Абрамова все же позволяют иметь иную точку зрения на переход Молло. К тому же президент «Крыльев» Дмитрий Шляхтин и руководство «Зенита», к которым мы вчера обратились, отказались назвать сумму трансфера француза. Что предоставляет простор для логики.

Суммарную стоимость трех недавних приобретений «Зенита» - Новосельцева, Цаллагова и Молло - компетентный ресурс transfermarkt.de оценил в 11,5 миллионов евро. Питерцам они обошлись в сумму меньше миллиона, если верить официальным и полуофициальным данным.

Но рынок не приемлет странностей: если кому-то повезло, должны быть и пострадавшие. Формально это клубы-продавцы, упустившие огромную выгоду. Если же они получили ее кружным путем, пострадавшие – детские школы и предыдущие клубы игроков, имеющие законное право на компенсацию. Раз так, речь о обмане.

Не многим лучше предположение о том, что цель – увильнуть от финансового фейр-плей. Как к нему ни относись, но это закон. Когда поймают, будет стыдно и больно.

Есть еще одна любопытная история. Год назад вратаря Лунева никто не знал. Потом он провел за «Уфу» 10 матчей, пропустил 7 мячей и уехал в «Зенит» за 3,5 миллиона евро – по неофициальным данным. Но была ли у Лунева в контракте сумма отступных? И если да, то какая?

Вряд ли у вратаря с такими регалиями самовыкуп равнялся 3,5 миллионам. У маститого Новосельцева отступные составляли 130 тысяч евро. Почему же Лунева не забрали за схожие деньги, а заплатили «Уфе» намного больше?

Мы удивляемся, но не утверждаем, потому что не знаем истины. А клубы молчат. Деньги и российский футбол любят тишину. По трибунам наших стадионов это все заметнее.

«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кэрролл подписал контракт с «Суонси»Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Том Кэрролл подписал контракт с «Суонси», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает официальный twitter «лебедей».Официально: Девич перешел в «Ростов»Как сообщает пресс-служба «Ростова», 33-летний нападающий Марко Девич стал игроком донской команды.«Зенит» забил 14 голов молодежной команде «Сохара», Кокорин и Джорджевич оформили по хет-трикуПетербургский «Зенит» обыграл молодежную команду «Сохара» из Омана в товарищеском матче на сборе в Дубае со счетом 14:1.Две цитаты, которые заставят вас пожалеть Виллаш-Боаша. Или посмеяться над нимДве цитаты, которые заставят вас пожалеть Виллаш-Боаша. Или посмеяться над нимПортугальский тренер в Китае обнаружил то же, что очень не любил в России.Бывший форвард «Анжи» Бланко Лещук стал игроком донецкого «Шахтера»Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком.Владимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалВладимир Абрамов: Будь я в руководстве «Крыльев», именно так бы и действовалИзвестный футбольный агент раскрывает схемы, по которым «Зенит» мог приобрести у «Крыльев Советов» француза Молло.Никита Саламатов: Премьер-лига? Рассматриваю несколько вариантов, в том числе из-за границыПолузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал информацию о переходе в один из клубов премьер-лиги.Андрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикАндрей Червиченко: Самедов в «Спартаке» будет играть за ромбикБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние трансферные новости из стана красно-белых.«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Зенит» играет, вокруг стреляют. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Пятый «итальянец» «Спартака». Кто был до АдрианоПятый «итальянец» «Спартака». Кто был до АдрианоНападающий Луис Адриано переходит из «Милана» в «Спартак». «Советский спорт» вспоминает предыдущих игроков, переехавших в Россию из серии А.Луис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛЛуис Адриано – официально в «Спартаке». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Адриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в МосквеАдриано встречали, как Челентано. Приключения Луиса Адриано в МосквеБразильский нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком».«Спартак» объявил о подписании контракта с Адриано«Спартак» объявил о подписании контракта с АдрианоКак сообщает пресс-служба московского «Спартака», бразильский форвард Луис Адриано подписал контракт с российским клубом.«Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА трансфер Молло в «Зенит»Французский «Сент-Этьен» рассматривает возможность обращения в ФИФА для расследования обстоятельств перехода полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит».Артем Дзюба: Почему называю Кокорина «Мозоль»? У него восемь из десяти пальцев в мозолях, ножки в бутсы не помещаютсяФорвард «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай», а также рассказал, почему называет Александра Кокорина «Мозоль».«Байер» отдал Пападопулоса в аренду «Гамбургу»Защитник леверкузенского «Байера» Кириакос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.Артем Дзюба: Очень тяжелое решение принял для себя – уезжаю в КитайФорвард «Зенита» Артем Дзюба пошутил на тему перехода в чемпионат Китая.Прийович перешел из «Легии» в ПАОКШвейцарский нападающий Александар Прийович покинул варшавскую «Легию» и перешел в ПАОК. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба.Мирча Луческу: Для нас Данни будет очень важным футболистомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от контрольного матча против «Чанчунь Ятай» (5:2).Не ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамНе ставим крест! Данни восстановился и сразу сделал гол ненастоящим китайцамКапитан «Зенита» восстановился после третьих в карьере «крестов», а новички Цаллагов и Лунев начали приносить пользу Луческу.
Главные новости
Бокс
Хук и Бриедис проведут поединок за право встретиться с Дроздом
Футбол
«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)
MMA
Мирзаев продемонстрировал свои раны после нападения (видео)
Шахматы
Сергей Карякин сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной на Супертурнире в Вейк-ан-Зее
Хоккей
«Спартак» проиграл «Словану» и продлил серию поражений до семи матчей
Футбол
Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских наций
Футбол
Арустамян считает, что «Ювентус» хорошо заработает на смене логотипа
Футбол
«Галатасарай» заинтересован в приобретении Чорлуки
Футбол
Конте позволил Диего Косте вернуться к тренировкам с основным составом «Челси»
Биатлон
Магдалена Нойнер: Дальмайер снова может выиграть 5 медалей на чемпионате мира
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы