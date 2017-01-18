Проиграть всемогущим. Сборная России уступила на чемпионате мира французам

На чемпионате мира по гандболу мужская сборная России встречалась с хозяевами турнира – французами и проиграла со счетом 24:35. Напомним, что задачу выхода в плей-офф наша команда уже выполнила. На групповом турнире ей осталось провести только один матч – с бразильцами. После этого определятся все пары 1/8 финала.

Судьба встречаться с французами

На первый взгляд могло показаться, что попасть в группу к французам – это невезение чудовищное, поскольку сразу можно было отнимать у себя два очка по итогам группового турнира. Но на самом деле – это праздник, поскольку там, где играют хозяева, на турнире рождается самая неповторимая атмосфера. Так что сыграть против лучшей команды мира у них дома – это редкое везение.

«Рок» все время встречаться с французами над нашей командой навис уже давно. Сборная России, как под копирку, на двух Олимпиадах подряд заняла четвертое место в группе и оба раза вышла на французов в четвертьфинале. В 2004-м нашей команде удалось их одолеть. Некоторые проигравшие плакали, не понимая, что вообще произошло – они уже тогда собирались стать олимпийсками чемпионами впервые в своей истории. Но вмешались россияне. Кстати, в нашей сборной до сих пор есть игрок из того бронзового олимпийского состава Афин – это линейный Михаил Чипурин.

Ну а четыре года спустя уже ничто не могло помешать французам взять пекинское золото. «Вы что – специально занимаете четвертые места, чтобы встретиться с нами в плей-офф» – шутили французы на Играх-2008 года?

Увы, золотой век российского гандбола и французского значительно разошелся во времени.

Французы сейчас не просто лучшие – они боги.

Вот они какие: олимпийские чемпионы 2008, 2012, серебряные призеры игр-2016 Чемпионы мира – 2009, 2011, 2015, чемпионы Европы 2010, 2014.

«Мы попробуем, но вы же сами все понимаете!»

Да, на гандбольном Олимпе порой возникает какая-то сумятица и боги проигрывают финальный матч Олимпиады датчанам. Такая неожиданность произошла в Рио. И трехцветные не смогли стали трехкратными. Если бы такие легендарные личности Тьерри Омейе, Никола Карабатич, Люк Абало или Даниэль Нарцисс выиграли эту олимпиаду, они бы догнали по числу побед на Олимпийских играх нашего легендарного голкипера Андрея Лаврова (1988, 1992, 2000), но датчане преподнесли суперсенсацию – одолели французов и Лавров по-прежнему остался единственным трехкратным. А могло их стать семеро – но не судьба.

Хорошо, что уже до этой встречи сборная России решила вопрос выхода в плей-офф турнира. Как минимум, это освободило голову и даже окрылило. На вопросы журналистов о возможности отобрать у Франции очки (ну ок – хотя бы одно очко) наши пожимали плечами и обещали: «Мы попробуем, но вы же сами все понимаете».

Наверное, датчане в финале Рио тоже вышли попробовать и – раскушали. И набили полный живот радости.

Это был уже второй грандиозный финал за одно лето, которое проиграли французы. Первым стал, конечно, золотой матч футбольного Евро. Франция плакала: как так?

Французские журналисты рассказывают, что за финалом олимпийского гандбольного турнира тоже следила вся страна. И тоже – слезы. С того дня у команды была только одна цель – выиграть домашний чемпионат мира.

Французов любопытно слушать, когда они говорят про своих гандболистов – даже не владея французским, основные ноты уловить можно: феноменаль-феноманаль – что тут непонятного?

Они и слоган чемпионату мира придумали соответствующий – феноменальный гандбол.

«У нас команда, а не набор личностей»

Играют и правда французы феноменально. Смотришь – забываешь, что ты переживаешь за другую команду и просто наслаждаешься мастерством Как в театре или на концерте. Сегодня у соперников совершенно неподражаем Адриен Дипанда – 8 мячей из 15 до перерыва – забросил именно он. Его личная статистика – 8 из 10! Еще раз написать – феноменально? Другие эпитеты на ум не приходят.

Зал – в полнейшем восторге от происходящего. Если вы по каким-то причинам мечтали оглохнуть – то вам сюда. Как хором спели Марсельезу перед началом игры – так больше и не умолкли.

Но и в такой обстановке сборная России в первом тайме проявила себя отличной командой. Практически всю 30-минутку наши мужчины не позволяют сопернику оторваться в счете – уступают 2-3 мяча.

Вот только на предпоследней минуте тайма Никола Карабатич впервые делает преимущество своей сборной по-хорошему солидным – пять мячей.

Карабатич, о котором мы уже вспоминали, – это легендарная фигура. Как Зидан. Хотя по имени этого разыгрывающего понятно, что у него совсем не французские корни. Отец у него – хорват, тоже бывший гандболист, а мать – сербка. Но он не из тех, кто принял другое гражданство в сознательном возрасте по взрослым причинам. Просто когда Никола был еще дошкольником его отец-тренер переехал работать во Францию, там семья прижилась, а Никола стал французом. Помимо того, что Карабатич двукратный олимпийский чемпион, он еще и трехкратный чемпион мира, а также трехкратный чемпион Европы.

Продержаться против таких, как Карабатич, – достойно уважения. Не зря накануне после матча с поляками капитан нашей сборной Тимур Дибиров заметил, что на этом турнире у нас команда, а не набор личностей.

Но даже очень хорошей команде трудно противостоять всемогущим. Победа французов – 35:24.

Чемпионат мира

Группа А

4-й тур



Россия – Франция– 24:35 (11:16)

Россия:Богданов (2 отбитых броска из 9), Киреев (5/33); полевые игроки - Шишкарев (игровое время 57.44, 6 забитых мячей/9 бросков), Ковалев (0.51, 4/4), Житников (55.47, 4/7), Чипурин (22.33, 2/2), Сорока (29.25, 2/2), Шельменко (23.24, 2/4), Атьман (33.47, 2/5), Шкуринский (14.19, 1/1), Киселев (23.43, 1/4), Горбок (2.29, 0/1,), Дибиров (30.00, 0/2), Калараш (35.10; 0/2).

Франция: Омейе (5/17), Жерар (6/18); полевые игроки – Дипанда (8/10), Маэ (7/8), Ремили (5/5), Карабатич (4/6), Мем (2/3), Гигу (2/2), Эккамбрей (1/1), Сорендо (1/1), Фабрегас (1/1), Абало (1/1), Порт (1/1), Н'Гессан (1/2), Нарцисс (1/2), Ньока (0/1).

Норвегия – Бразилия – 39:26 (18:13)

Польша – Япония – 26:25 (9:11)

Положение команд

1. Франция 4 4 0 0 128-87 8

2. Норвегия 4 3 0 1 117-101 6

3. Россия 4 2 0 2 111-112 4

4. Бразилия 4 2 0 2 97-118 4

5. Польша 4 1 0 3 90-99 2

6. Япония 4 0 0 4 97-123 0

В 5-м туре встречаются: 19 января. Россия – Бразилия 16:00 (мск), Франция – Польша 19:45 (мск), Япония – Норвегия 22:45 (мск).

В турнире принимают участие 24 команды. На первом этапе они разбиты на 4 группы. В плей-офф выйдут по 4 сборные из каждой группы. Матчи группового этапа сборная России проведет в Нанте. Игры плей-офф состоятся в Альбервилле, Лилле, Монпелье и Париже. Полуфиналы (26 и 27 января), матч за 3-е место (28 января) и финал (29 января) пройдут в Париже.