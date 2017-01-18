Борис Майоров: В этом году ЦСКА не одолеет СКА. Но спасибо москвичам за борьбу

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о соперничестве двух армейских клубов за лидерство в чемпионате КХЛ.

В новом году борьба первое место в регулярном чемпионате КХЛ неожиданно обострилась. СКА допустил несколько осечек кряду и московские армейцы сразу догнали лидера по очка. Однако затем последовала очная ставка. В ней питерцы взяли верх по буллитам и вновь вышли вперед.

Сейчас битва за лидерство между ними идет уже заочно. Так кто же имеет больше шансов на победу – СКА или ЦСКА?

- Предпочтительнее выглядят питерцы, - отвечает на этот вопрос эксперт «Советского спорта» Борис Майоров. - Состав у СКА все же мощнее. Конечно, несколько поражений кряду выбили команду Олега Знарка из колеи. А может бесчисленные победы просто притупили бдительность его звездных игроков?

Я думаю, что это был обычный спад, который бывает у каждой команды. Нынешний сезон ровно никто вообще не прошел. И лидеры в том числе.

И это не только у нас происходит. В НХЛ ведь тоже самое. Каким бы сильным клуб не был, обязательно последует провал в пять-шесть матчей.

ЦСКА уже приучил нас к своей роли лидера в последние годы. Надо отдать должное тренерскому штабу Дмитрия Квартальнова. Но думаю, что на этот раз обойти СКА в регулярке ему все же не удастся.

У Питера солиднее игра! Он берет не только большим объемом работы, который на льду выполняет даже его ударная тройка – Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергей Плотников. Но еще больше – мастерством.

И вот с этим ЦСКА поделать ничего не может. Потому что москвичи в свою очередь слишком много лидеров потеряли в межсезонье. И равноценной замены им пока не нашлось.

Надо сказать спасибо Квартальнову уже и за то, что такая борьба за первое место в чемпионате вообще идет. Гораздо хуже, если бы ее не было вовсе.

Допустим, в советские времена безоговорочным лидером был ЦСКА. Армейцы раз пятнадцать подряд могли стать чемпионами страны. И что? Доходило до того, что все заранее смеялись: «Давайте сразу отдадим «золото» ЦСКА, а сами поиграем, наконец, между собой и определим – кто сильнее».

Ну и что в этом хорошего?

Напомним, что сегодня вечером московские армейцы встречаются с земляками из «Динамо». А СКА в четверг примет дома «Йокерит».



