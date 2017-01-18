«Не потеряли марку граждан России». Вернулись фанаты, отбывшие срок во Франции

Алексей Ерунов, Сергей Горбачев и Александр Шпрыгин (справа налево) Источник: «Советский спорт»

В ночь на среду в Москву прибыли двое фанатов, этапированных из Франции. Алексей Ерунов и Сергей Горбачев отбывали там срок за участие в беспорядках перед матчем Англия – Россия на Евро. Едва появившись в зале прилета, они пообещали наведаться во Францию спустя два года. Как раз когда истечет срок запрета на въезд в страну.

«ПОНАЧАЛУ ОНИ ГАВКАЛИ»

Ерунов – директор по работе с болельщиками московского «Локомотива». Ему дали два года. Исполнительному директору фан-клуба тульского «Арсенала» Сергею Горбачеву – полтора. А руководителю фан-клуба московского «Динамо» Николаю Морозову год. Всех в итоге освободили досрочно. Морозов вообще вернулся в Россию в декабре. И встрече с корреспондентом «Советского спорта» в аэропорту не обрадовался.

То ли дело было на этот раз. Так массово встречали, пожалуй, только сборную России, которая одной из первых покинула Евро. Зато ее фанаты задержались. Аж на семь месяцев.

Из камеры тюрьмы Ле Бомет - в объективы камер в Шереметьево. Так встречают фанатов, которые отбывали срок после беспорядков на Евро pic.twitter.com/8piyCA0sFg — Артем Локалов (@lokalov) 17 января 2017 г.

Еще утром Ерунов с Горбачевым сидели в камере марсельской тюрьмы Ле Бомет, а в ночи оказались перед объективами видеокамер в аэропорту Шереметьево. На Ерунова кто-то накинул шарф «Локомотива», едва он вышел в зал (тут было много фанатов, а еще руководитель Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин). Атрибутики тульского «Арсенала» для Горбачева не нашлось. Цветов тоже не было.

Фанаты, едва появившись в зале прилета, тут же продекларировали: «Через два года вернемся во Францию. У нас куча недоделанной работы».

- Как сиделось? – спросили их в духе «как отдохнули?».

- Сиделось отлично, - сказал Горбачев. - Важно не где сидишь, а кто сидит.

По его словам, «русские сидели с русскими». А условия содержания в тюрьме на Лазурном берегу были не такими уж «лазурными». Горбачев по 10-балльной системе поставил оценку «между двойкой и тройкой».

- А отношение полицейских каким было?

- Как у людей отношение хорошее. Все любят Путина, как и мы. Но все выполняют свою работу...

Горбачев (он оказался разговорчивее Ерунова, даже по-французски изъяснялся) похвалился, что французы арабского происхождения их зауважали:

- Поначалу они прощупывали, узнавали, гавкали. Но, знаете, российские традиции, российское терпение, российское стремление к спорту и победам… В общем, репутация работала на нас. И те же арабы потом приходили, спрашивали, как делать такие-то упражнения (у нас было подобие спортзала), что делать если в жизни определенные проблемы. Мы оказались в чужой стране, в чужом обществе, но не потеряли марку граждан Российской Федерации. Сильных и независимых.

«АНГЛИЧАНИН ПОСЛУШАЛ НАС СО СМЕХОМ»

Ерунов и Горбачев говорят, что больше всего хотят увидеть семьи.

- В отличие от коренных заключенных французских тюрем, мы не имели возможности увидеть родственников и друзей, - сообщил Горбачев. - Это очень дорого. Валютный курс слишком велик. Чтобы организовать получасовую встречу, потребовалось бы не менее двух тысяч евро…

- Но мы довольно часто общались с близкими и друзьями по телефону, - добавил Ерунов. - Как общались? Есть тонкости, не буду рассказывать... Так же от клуба была поддержка, спасибо за это. Устал за эти семь месяцев, но уже хочу вернуться на свою работу, потому что руководство «Локомотива» выражает мне доверие.

- «Локомотив» без Алексея не играет, все ждали его. Заказчик вернулся контролировать работу, - подчркивал статус друга Горбачев.

- Жалеете, что съездили на Евро?

- Нет, - отрезал Ерунов. - Это все лишь политическая обстановка и ничего больше... Доказательств нашей вины не было.

- Помимо нас сидели болельщики из других стран, - продолжил Горбачев. - Один из болельщиков Англии – за драку с полицией и русскими и участие в тотальных беспорядках – получил два месяца заключения. Он отсидел полтора месяца и, со смехом послушав нашу историю, отправился восвояси…

Возможно, теперь англичане приедут на ЧМ в Россиию. И там – опять?

- У нас чемпионат мира проведут, как Олимпиаду в Сочи. На высшую оценку, - уверен Ерунов. - Не то, что во Франции. Там не выполнили задачу. На суде у меня, например, спрашивали, почему на билете не оторван корешок. Говорю им: «Да это ваши стюарды так работают». У нас такое невозможно.

- У нас сотрудники правоохранительных органов при организации зрелищных и массовых мероприятий работают от и до, - похвалил полицейских в недавнем прошлом заключенный Горбачев. – Там же, честно говоря, была жопа в городе. И организована она была далеко не русскими болельщиками.

«ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»

- Теперь вам надо регулярно в полиции отмечаться?

- Почему это? – удивился Ерунов. - Мы на территории Российской Федерации. Мы – свободные люди.

- То, что мы сделали там, сложно назвать криминалом, - продолжает уже Горбачев. – С нами же все было сделано, чтобы устроить образцово-показательную смерть. Поэтому нас отправили в заключение. А здесь мы свободны… С утра, когда нам объявили, что в 12 выпустят и начнется транзитная пересылка, на протяжении получаса не мог понять, где нахожусь. За эти семь лет…

- Семь месяцев.

- Да, извините... За эти 7 месяцев настолько все устаканилось, что мы чувствовали себя там не как дома, конечно, но комфортно. Надо было понять, что слова об освобождении – правда, потому что до этого постоянно мурыжили.

- Отсидев столько времени в тюрьме, кем вы себя ощущаете. Преступниками? Может, героями? – спросил фанатов корреспондент «Советсеого спорта».

- Гражданином Российской Федерации, - ответил Горбачев.

- Свободным человеком, - сказал Ерунов.

…Все это время Сергей держал в руках книгу. Оказалось, Достоевского.

- Прочитал много литературы, которая посвящена тюрьме, в частности, наших классиков. Это вот «Записки из мертвого дома», - заметил Сергей.