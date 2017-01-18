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«Зенит» забивает 14 мячей, а «Спартак» приступает к работе. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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Александр Кокорин
Александр КокоринИсточник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

14:1 в исполнении «Зенита»

Вчера подопечные Мирчи Луческу катком, или даже чем покруче, проехались по оманскому «Сохару» – 14:1. Вроде бы то был даже не великий «Сохар», а его дубль. В общем, некая группа футболистов или людей, считающих себя футболистами. Даже Кокорин оформил хет-трик! Да и вообще забивали все. Но больше всех впечатлил вратарь соперника. Или это был не вратарь?

Впрочем, главный вопрос не в том, кто, сколько и как, а в том, зачем «Зениту» такие сомнительные спарринг-партнеры? Что с ними натренируешь-то? Кстати говоря, 14 голов – это не рекорд. В январе 2015-го питерцы разгромили катарскую «Малию» – 18:0.


Ну а сегодня «Зенит», включивший режим «нон стоп», сыграет с венгерским «Видеотоном». Об этой команде мы хотя бы слышали.

Первый сбор «Спартака»

Сегодня красно-белые отправятся на первый сбор в ОАЭ, где пробудут до первого февраля. «Спартак» позже всех приступит к подготовке к весенней части сезона. Зато менеджмент клуба работает уже давно и, пожалуй, больше всех. Накануне была одержана еще одна маленькая победа на трансферном фронте – удалось продлить контракт с Боккетти до 2020 года. Это важно: связку итальянца с Кутеповым можно считать основной на сегодняшний день. Если бы итальянец ушел, возникла бы необходимость искать ему замену, что добавило бы головной боли и селекционерам, и Массимо Каррере.

Тем временем Адриано потихоньку обживается в новой команде. Он уже выбрал себе номер – 12-й. Под этим номером в «Спартаке» в 2009-2011 годах выступал другой бразилец – Алекс. Тот очень быстро стал любимцем болельщиков. Получится ли у Адриано?


Межсезонная рутина

Из стана других клубов новостей поступает меньше. ЦСКА в Кампоаморе, где ухудшилась погода, только готовится к первому спаррингу 21 января. К команде присоединился выздоровевший Головин. «Считал часы, когда смогу выйти на поле. В номере лежать было очень скучно, а выходить поначалу никуда было нельзя, чтобы не заразить остальных», – признается полузащитник.

«Локомотив» сыграл в теннисбол. «После серии упражнений в ходе тренировки теннисбол что-то вроде разрядки, но и здесь идет работа на координацию, на мышцы. Тактика во многом зависит от высоты сетки. Чем ниже сетка, тем проще «гасить». Сегодня сетка была повыше, и соответственно тактика более осторожная, когда вынуждаешь соперника ошибиться», – рассказывает Виталий Денисов.

Завтра железнодорожников ждет еще один спарринг – со швейцарским «Базелем».

А «Краснодар», тренируясь два раза в день, завершил первую неделю сборов. Вечером игроки разбились на две команды и провели двухсторонку. Вновь забил Смолов.


Девич в «Ростове»

Еще один игрок пошел по маршруту «Рубин» – «Ростов». Нападающий Девич подписал контракт с южанами на 1,5 года. Хороший трансфер. Марко пригодился бы любому клубу премьер-лиги. Тем более ЦСКА и «Локомотиву», у которых настоящая беда с центрфорвардами. Но они в Девиче не были заинтересованы. А может, и были, да налаженных связей с «Рубином» не оказалось. В отличие от Курбана Бердыева.

Этот переход пойдет на пользу и футболисту. Хави Грасия не видел Девича в основе – всего один матч в стартовом составе, 235 минут на поле.

Ближайшие матчи
18.01. «Анжи» – «Пандурий», Румыния
18.01. «Зенит» – «Видеотон», Венгрия
19.01. «Локомотив» – «Базель», Швейцария
19.01. «Арсенал» – «Лудогорец», Болгария
19.01. «Оренбург» – «Кайрат», Казахстан
19.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан
19.01. «Ростов» – «Хэнань Цзянье», Китай
20.01. «Крылья Советов» – «Пандурий», Румыния
20.01. «Терек» – «Лехия», Польша
20.01. «Зенит» – «Локомотив», Узбекистан

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Михаил Борзыкин
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