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Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все
Источник: Reuters

Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.

– Кто для вас является примером?
– Я всегда восхищался игрой Диего Марадоны, он был и остается моим источником вдохновения. Кроме того, мне всегда нравилась игра Пабло Аймара. Многому у него научился.

– Кто помог вам, когда вы только прибыли в «Барселону»?
– Это было очень непростое время для меня, потому что мне пришлось покинуть Аргентину. Но я быстро нашел друзей. Таких, как Сеск Фабрегас. Мы дружим до сих пор.

– Какой тренер оказал на вас большее влияние?
– Все специалисты, с которыми мне пришлось работать, внесли вклад в развитие моей карьеры. Но я всегда буду помнить того, кто дал мне шанс, и это Франк Райкард. Он перевел меня в первую команду, а позже доверил место в основе.

– Расскажите о главной проблеме в своей карьере?
– Я нуждался в гормональных инъекциях, поскольку, будучи ребенком, испытывал проблемы с ростом. «Барселона» согласилась оплатить мне лечение. Это не стало причиной моего перехода в каталонский клуб. Просто на тот момент это было лучшее решение.

– Что мотивирует вас?
– У меня всегда только одна цель – выиграть трофеи для своего клуба и сборной. Никогда не вспоминаю прошлые заслуги, живу сегодняшним днем. Сейчас я очень хочу выиграть титул с национальной командой.

– Что скажете об игре с Луисом Суаресом и Неймаром? Вы очень хорошо выступаете за «Барселону».
– Мы упорно работаем на каждой тренировке. Должен сказать, что у нас сложились прекрасные отношения. Мы – настоящие друзья, а это очень помогает в футболе.

– Вы готовы уехать в чемпионат Англии?
– Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все. Готов выступать за этот клуб столько, сколько нужно.

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– Кто, на ваш взгляд, является лучшим игроком Великобритании?
– Мне пришлось встречаться с разными футболистами. Я повидал очень много хороших игроков, но я всегда с огромным уважением относился к Уэйну Руни. Он выступает на самом высоком уровне уже много лет. На мой взгляд, Уэйн является одним из самых талантливых игроков своего поколения.

– Кто убедил вас вернуться в сборную?
– После неудачи на Кубке Америки, у меня было время все обдумать. Я пообщался со своей семьей. Сейчас я очень мотивирован и хочу выиграть трофей с Аргентиной.

– Вспомните самый важный гол в вашей карьере?
– Наверное, это мяч, забитый в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов. Мы сумели выйти вперед, а позже достигли поставленной цели.

– Как вы думаете, Хосеп Гвардиола собирается выиграть чемпионат Англии в этом сезоне?
– Во-первых, это очень конкурентоспособная лига. Во-вторых, как показал прошлый сезон, в АПЛ может произойти все, что угодно. Конечно, Гвардиола является успешным тренером. Он будет привыкать к новому чемпионату, но я уверен, что он добьется успеха.

– Что важнее для вас: великолепная игра на протяжении сезона, или гол в решающем матче?
– Конечно, гол в финале. Какой толк от красивой игры, если вы не выиграли трофей?

– Как вы относитесь к Криштиану Роналду?
– Очень уважаю этого футболиста. Он является великим игроком, который достиг очень многого. Между нами нет конкуренции. Моя мотивация заключается в том, чтобы помочь выиграть трофеи «Барселоне» и сборной, – сказал Месси.

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