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«Варламов абсолютно ужасен и похож на сито…» Так пишут в Америке о нашем вратаре

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Семен Варламов
Семен Варламов

В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

ГЕРОЙ ДНЯ


Павел Бучневич провел лучший матч за «Рейнджерс», набрав 3 (1+2) очка. Свой гол форвард забил, когда ньюйоркцы устроили навал на ворота «Далласа», а Бучневич переправил шайбу в сетку в падении. Еще два раза Павел ассистировал Мике Зибанежаду, который вернулся в состав после травмы и сделал дубль. Третьим в их звене играет Рик Нэш.

Бучневич и сам пропустил полтора месяца из-за травмы спины. Сначала сообщалось, что это спазм мышц. Потом оказалось, что дело серьезнее. После лечения экс-форвард «Северстали» и СКА прошел практику в АХЛ. Его подняли в «Рейнджерс», и теперь бомбардирская серия Бучневича составляет семь матчей.

А ведь ему 21 год, это первый сезон в НХЛ. Но Павел уже вышел на график «очко за матч» (5+8=13 в 13). Правильно, что игрока называют главным открытием среди российских энхаэловцев этого сезона. Конечно, Бучневича нужно приглашать на чемпионат мира, если «Рейнджерс» далеко не пройдет в плей-офф. Тут не только удача, но и хорошее мастерство. А сборной России нужны забивающие игроки на перспективу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДНЯ


Сергей Бобровский пропустил три матча из-за болезни. Похоже, какая-то простуда. «Коламбус» лидировал в лиге, но без своего первого вратаря проиграл два раза.

И вот Боб снова в воротах, и вот он делает 24 сэйва. В итоге «Блю Джекетс» выигрывают у совсем не слабой «Каролины» (4:1). Бобровский же не упустил лидерство среди вратарей лиги по победам (27).

Это очень яркий пример, который показывает, насколько Сергей ценен для «Коламбуса». Стоит это учесть при голосовании за «Везина Трофи» и «Харт Трофи». Я почти не сомневаюсь, что Бобровского второй раз в карьере признают лучшим вратарем лиги. Но есть хороший шанс, что он станет и самым ценным игроком сезона. Потому что «Коламбус» с Бобровским и без него – две абсолютно разные команды.

ПРОВАЛ ДНЯ


Обратный пример – Семен Варламов, который проиграл уже пятый матч подряд. В эту серию вошли 0:2 от «Миннесоты», 0:6 от «Торонто». Потом Варли не играл недели три из-за травмы. Вернулся – и поехали дальше: 1:4 от «Анахайма», 2:3 от «Нэшвилла», 4:6 от «Чикаго».

Понятно, что «Колорадо» - худший клуб лиги. Даже хуже, чем «Аризона». Понятно, что там самая слабая атака в НХЛ (86 голов) и третья с конца защита по надежности (143 пропущенные шайбы). Но ведь вратарь должен как-то спасать, когда вся команда летит в пропасть. А об игре Семена пишут: «Варламов абсолютно ужасен в этом сезоне, и плохое нападение «Колорадо» - тут не оправдание. Он похож на сито. «Лавина» победила только пять раз в 27 домашних матчах. И трудно представить, что ситуация как-то изменится».

Ну почему же? Скоро дэдлайн. Варламова вполне могут обменять.

ВОПРОС ДНЯ


Есть проблемы и у «Сент-Луиса». Команда проиграла дома «Оттаве», пропустив шесть шайб. Наверное, такой хоккей тренер «Блюз» Кен Хичкок видит в кошмарных снах. Это противоречит всей его системе.

После матча Хичкока спросили о Тарасенко – лучшем бомбардире и снайпере команды. Мол, почему он не забивает? В самом деле, Владимир не может забросить шайбу уже пять матчей подряд. И что более странно, в этих пяти матчах он нанес только семь бросков по воротам.

«В последних играх у него даже не было качественных голевых моментов, - рубанул Хичкок. – Нет голов – это одно, а что он даже на добивании не может забить – другое. Поговорю с ним о том, как его партнерам лучше организовывать игру в атаке».

Ну, пока о конфликте «игрок – тренер» тут рассуждать рано. Наверное. Но все-таки Кен Хичкок – очень тяжелый человек. А у Тарасенко и в самом деле спад – или от недовольства тренером, или от чего-то еще.

ОТСТАВКА ДНЯ

В «Айлендерс» спохватились, что их корабль идет куда-то не туда, и команда занимает последнее место в Восточной конференции. Поэтому решили уволить тренера Джека Капуано. На его место назначен Дуг Уэйт, раньше работавший помощником генменеджера Гарта Сноу.

Как вы помните, Сноу играл вратарем СКА во время локаута. И вот наш знакомый избавился от Капуано, который возглавлял «Айлендерс» с 2010 года, стал вторым в истории клуба по матчам (482) и победам (227).

В прошлом чемпионате «островитяне» набрали 100 очков, в позапрошлом – 101. Казалось, что команда на подъеме. Но в межсезонье Сноу неудачно поработал на рынке свободных агентов, и «Айлендерс» заметно ослабли.

«Моя вина в неудачах абсолютна. Все, что мы сейчас имеем, начинается с меня, - не скрывает Сноу. – Мы все разочарованы тем, в какой ситуации находится команда. Нет смысла отрицать очевидное».

Почему тогда уволили Капуано, если виноват Сноу? Ну а как уволишь сам себя? Так ведь не бывает.

ЦИТАТА

«Сейчас я испытываю одновременно три чувства – стыд, неловкость и разочарование».

Хенрик ЛУНДКВИСТ, вратарь «Рейнджерс»,

пропустивший семь шайб от «Далласа» (6:7)

ТРИ ЗВЕЗДЫ

1* – Павел БУЧНЕВИЧ (Рейнджерс)

Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Далласом» (6:7)

2** –Сергей БОБРОВСКИЙ (Коламбус)

Сделал 24 сэйва в матче с «Каролиной» (4:1)

3*** – Никита ЗАЙЦЕВ (Торонто)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Баффало» (4:3)

ТАБЛО

Колорадо – Чикаго – 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Дюшен (2), Комю, Нието – Шмальц, Сибрук, Керо (2), Хиностроза (2)

К: Тютин (0+0; -1, 0, 0, 19.47)

Задоров (0+0; -3, 2, 0, 14.10)

Григоренко (0+1; -2, 0, 1, 10.39)

в Варламов (26-21; 80,8%, 59.40)

Ч: Панарин (0+0; 0, 0, 1, 21.26)

Анисимов (0+0; -1, 0, 0, 18.43)

Анахайм – Тампа-Бэй – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Гетцлаф, Ракелл – Филппула (НЕСТЕРОВ)

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 3, 19.28)

Наместников (0+0; 0, 0, 2, 16.28)

Нестеров (0+1; 0, 0, 1, 19.42)

Торонто – Баффало – 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Комаров, Мартин, Мэттьюз, ван Римсдайк (ЗАЙЦЕВ) – Окпосо, Э.Кейн, Карриер

Т: Зайцев (0+1; 0, 0, 3, 24.52)

Сошников (0+0; +1, 0, 1, 12.08)

Сент-Луис – Оттава – 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)

Штястны, Шаттенкирк (ТАРАСЕНКО), Стин, Берглунд – Пажо, Хоффман (2), Райан, М.Стоун (2)

СЛ: Тарасенко (0+1; -1, 0, 2, 19.54)

Якупов (0+0; -2, 0, 0, 11.24)

Коламбус – Каролина – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Дженнер, Дубински (2), Седлак – Ахо

К: в Бобровский (25-24; 96,0%, 59.47)

Рейнджерс – Даллас – 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)

Степан (2), Зибанежад (БУЧНЕВИЧ), БУЧНЕВИЧ, Крайдер, Зибанежад (БУЧНЕВИЧ) – Ивз, Шарп (2), Джейми Бенн, Руссель, Крэкнелл, Икин

Р: Бучневич (1+2; +1, 0, 1, 18.04)

Ванкувер – Нэшвилл – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Х.Седин

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 0, 21.09)

Миннесота – Нью-Джерси – 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Спаржеон, Цукер, Хаула – Заха, Хенрик, Палмиери, Беннетт

Калгари – Флорида – 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Верстиг, Джиордано, Бэклунд (2), Монахэн – Трочек (2)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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