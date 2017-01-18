Борис Майоров: В январе «Динамо» стало совсем другим – агрессивным и надежным

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров - о причинах возрождении бело-голубых, которые в новом году выдали серию из шести побед.

Казалось, еще совсем недавно московское «Динамо» барахталось на границе плей-офф, рискуя вообще не попасть в Кубок Гагарина. Но вот команды ушли на короткую новогоднюю паузу. А когда они с нее вернулись, бело-голубых было не узнать. В турне по Восточной конференции москвичи побеждали одного соперника за другим.

А вернувшись в Москву продолжили победную серию уже в «ВТБ Ледовом дворце». В чем секрет столь успешной метаморфозы команды Сергея Орешкина? Ведь пока в январе победить динамовцев удалось только матерому «Ак Барсу». Да и то в абсолютно равной борьбе, на которую в том числе повлияли и решения судей…

- Я наблюдал в понедельник за матчем бело-голубых с «Ак Барсом», в котором победная серия москвичей как раз прервалась, - говорит Борис Майоров. –И готов свидетельствовать, что игра была абсолютно равной. Засчитай арбитры гол в ворота казанцев – и гости могли бы победу упустить. Причем меня покоробило, что в одинаковых условиях шайбу в ворота «Динамо» засчитали, а когда наоборот хозяева площадки гол забили – его отменили. Судьям все же стоит быть более последовательными в своих решениях. Самым справедливым итогом этого матча была бы ничья.

В середине сезона я говорил о том, что новобранцы, пришедшие в «Динамо» из ВХЛ, сдали на фоне накопившейся усталости. Но в январе я увидел совсем другое «Динамо», которое и в атаке действует агрессивно, и обороняется надежно, опираясь на своего очень хорошего вратаря - Александра Еременко.

Очевидно, что динамовцы сумели преодолеть кризис, в котором команда находилась в декабре. Ведь вопрос стоял даже об их попадании в плей-офф! Но сегодня команда в очень хорошем состоянии. И дело тут не только в победах. П уровню игры бело-голубых видно, что все их неприятности остались позади. Уже и молодежь выглядит вполне достойно! Могу даже сказать больше - порой именно эти игроки выступают застрельщиками опасных атак.

В понедельник я с удивлением услышал от комментаторов, что средний возраст игроков «Динамо» - около 30 лет. Потом понял, что такая цифра получается за счет нескольких ветеранов - Никулина, Терещенко, Горовикова, Еременко… Кстати, они картины не портят. Все четверо – на своем месте. Это лидеры команды. И без таких столпов в составе она бы и не была столь сильной. А вот многие другие игроки бело-голубых довольно молоды. У них еще все впереди.

Напомним, что сегодня динамовцы вновь встречаются дома с одним из лидеров нашего чемпионата. На этот раз их ждет битва с ЦСКА. В этом сезоне соперники сходились в очной ставке уже трижды. Два раза победу праздновал ЦСКА – 5:3, 5:4 бул. Бело-голубые взяли верх со счетом 3:2 бул.