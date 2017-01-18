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Жемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМ

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жемчужина WRC. Все о Ралли Монте-Карло – первом этапе ЧМ
Источник: WRC

«Советский спорт» рассказывает о первом этапе чемпионата мира по ралли (WRC), который пройдет в Монте-Карло.


WRC вернулась! Все самое главное о чемпионате мира по ралли

Уже завтра, в пятницу, 19 января на площади казино «Монте-Карло» будет дан старт не только первому этапу, но и всему чемпионату мира в целом. Именно здесь мы увидим новые автомобили, технический регламент которых претерпел самое масштабное изменение с 2011 года. Машины стали больше, мощнее, агрессивнее и при этом стали значительно меньше весить. Но для начала можно посмотреть обзор прошлогоднего этапа, победителем которого стал француз Себастьян Ожье, опередив в общем зачете ближайшего преследователя Андреаса Миккельсена на одну минуту 54 секунды.

Ралли Монте-Карло – это жемчужина WRC, старейшая гонка в календаре ЧМ. Первый старт прошел в 1911 году и по сей день этот этап один из самых сложных. В целом только асфальт, но не предсказуемость горной погоды вносит свои коррективы в стратегию гонщиков. Покрытие дороги меняется от спецучастка к спецучастку. По ходу можно встретить все виды асфальта: сухой, мокрый, заснеженный  и покрытый льдом, именно поэтому гонка в Монте-Карло – это ад для пилотов. Очень сложно определиться с шинами, которые могут хорошо подойти для снега и льда, но совершено никак не помогут на сухом асфальте.

Гонщикам предстоит пройти 1411.79 километров, 382,65 из которых разбиты на 17 скоростных спецучастков. Более 85 процентов маршрута было изменено по сравнению с прошлым годом.

116 пилотов из четырех классов (WRC, WRC2, WRC3 и JWRC) от казино отправятся в невероятно сложный ночной этап, проходящий через Альпы и разбитый на два спецучастка – 21 километр и 25 километров. В пятницу – шесть спецучастков, общей длиною 160 километров. В субботу – пять спецучастков протяженностью 121 километр. И, наконец, финальный день – воскресенье. Четыре спецучастка, протяженностью всего 53 километра и самый известный горный серпантин «Коль де Тюрини», я уверен, что вы не раз встречали его на разных картинках и даже не догадывались, что это один из участков Ралли Монте-Карло.

«Коль де Турини»
«Коль де Турини»

«Коль де Бро»
«Коль де Бро»

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