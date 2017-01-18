После катастроф, стрельбы и войн… Кубок Африканских Наций сегодня

В минувшую субботу в Габоне стартовал Кубок Африканских Наций — главный турнир континента. Футбольный праздник для миллионов, шанс воочию увидеть звезд топовых чемпионатов Европы.

Ожидаемые накал страстей и нешуточная борьба, поступательно обостряющаяся на пути к финалу — это ли не настоящий подарок для истерзанной невзгодами и конфликтами Африки. От вооруженных конфликтов до национальной освободительной борьбы, от трагедий до народного триумфа прошли жители и страны, а вместе с ними и сам Кубок Африканских Наций. Пора несколько освежить в памяти тот калейдоскоп эмоций, который подарил не только сам турнир, но и связанные с ним события в разных уголках континента.

ЗАМБИЯ: ТРАГЕДИЯ И СПЛОЧЕННОСТЬ

В 1993-м году сборная Замбии отправилась в Сенегал на очередной матч квалификационного раунда чемпионата мира. Пятью годами ранее замбийцы одолели самих итальянцев на Олимпийских играх, посему вся страна жила футболом и большой мечтой участия в финальной стадии «Мундиаля». Надежды рухнули, когда в новостях появилось сообщение о крушении самолета в воды Атлантического Океана всего в пятистах метрах от пляжей Либревиля, столицы Габона, страны-хозяина Кубка Африки 2017. Все члены экипажа и 25 пассажиров, среди которых было 18 футболистов, погибли.

Но всего лишь спустя год национальная команда Замбии «взорвала» КАН, сенсационно дойдя до финала турнира. Коллектив, собранный с нуля, совершил настоящий подвиг и уступил лишь в последнем матче за трофей сильнейшей на тот момент команде Нигерии 1:2. И пусть замбийцы не стали чемпионами, но они показали, что сплоченность и упорство после шокирующей трагедии дала им силы для достижения феноменального результата.

ТОГО: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

В 2010-м году автобус с национальной командой Того подвергся обстрелу неизвестными в масках. Футболисты ехали на тренировочную базу в Анголе, когда группа повстанцев из района Кабинда (а именно она в дальнейшем взяла на себя ответственность за нападение) открыла огонь по автобусу. «Нас расстреливали из автоматов, как собак, понимаете? Из автоматов! Я не знаю за что!» - говорил нападающий тоголезцев Томас Доссеви. В результате дерзкой атаки погибли 3 человека и 9 были ранены. В этот список попали и футболисты сборной Того, в частности, Эммануэль Адебайор. Так описывает события сам форвард: «Я был одним из тех, кто пытался отправить раненых в больницу — только тогда я начал понимать, что реально происходит. Все вокруг кричали, плакали, кто-то звал маму, говорили друг другу последние слова, потому что думали, что сейчас умрут». Премьер-министр и президент Того распорядились немедленно вернуть команду домой, несмотря на протесты ряда игроков, желавших сыграть на турнире. К героическому призыву несломленных футболистов не прислушались.

КОТ-Д`ИВУАР: ПРИЗЫВЫ К МИРУ ОТ ДИДЬЕ ДРОГБА

Нападающий Кот-д`Ивуара Дидье Дрогба неоднократно выступал послом мира во время гражданской войны в своей стране. Вооруженный конфликт, продолжавшийся с 2002 по 2007 год, перешел в стадию переговоров во многом благодаря миротворческой миссии Дрогба. В 2005-м году игроки Кот-д`Ивуара во главе со своим капитаном даже встали на колени с призывом к противоборствующим сторонам сложить оружие и перейти к мирному урегулированию конфликта. Как только боевые действия сошли на нет, Дидье Дрогба выступил с инициативой провести матч против Мадагаскара в рамках Квалификации на Кубок Африки 2008 года в повстанческой столице Буаке. А сам Кубок Африканских Наций рассматривался как один из символов долгожданного объединения ивуарийцев в рамках одной неделимой страны. «Я выигрывал много трофеев, но ничто не будет для меня важнее, чем принести мир. Горжусь, что сейчас в Кот Д`Ивуаре есть и другие поводы праздновать победу», - говорил Дидье Дрогба.

Кубок Африканских Наций — не просто турнир за первенство на континенте, за место на вершине «Олимпа», за место под солнцем. Соревнование, вместившее в себя боль, радость, горечь утрат, войны и перемирия. Кубок Африканских Наций - это целая жизнь для многих людей.