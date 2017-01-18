Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» играет с огнем». Почему Месси еще может уйти в «Манчестер Сити»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» играет с огнем». Почему Месси еще может уйти в «Манчестер Сити»
Источник: Reuters

Пока «Барселона» тянет с подписанием нового контракта с Лионелем Месси, «Манчестер Сити» готов заплатить за него 115 миллионов евро.

«Ни предложения, ни плана» - таков заголовок на обложке Marca. Издание считает, что «Барселона» «играет с огнем», не определившись по новому контракту со своей главной звездой, Лионелем Месси.

Marca рассказывает, что происходит между Месси и «Барсой», и готов ли клуб вообще предложить аргентинцу контракт.

Может ли «Барселона» позволить себе платить Месси огромную зарплату?

Бюджет на зарплаты у «Барселоны» уже давно заоблачный. Недавнее продление соглашений с Неймаром и Суаресом сильно ударили по клубу. И новый оклад Лео несомненно добавит проблем. Однако, у клуба все еще есть возможность увеличить бюджет.

Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все

Нужно ли «Барсе» продавать игроков?

В последние сезоны «Барселона» продает футболистов довольно охотно. Особенно если клубу требуются средства. Фабрегас, Педро, Браво, - вот те, кто не так давно покинули команду. Так что никто не должен удивляться, если летом несколько человек покинут «Барсу».

Верит ли Месси в то, что против него ведется некая кампания?

Есть вещи, которые он не понимает. В первую очередь то, почему от клуба до сих пор не поступило предложение по новому контракту, - читает Marca. - Но это недопонимание не должно повлиять на аргентинца.

Хочет ли Лео продлить контракт?

Это его приоритет. Месси понимает, что спокойно может пойти в другой клуб, но первый выбор — остаться в «Барсе». Правда, не любой ценой. И это означает не только хорошую зарплату, но и хороший спортивный проект или даже предложение работать в структуре  «Барселоны» после завершения карьеры.

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Другое мнение о ситуации приводит издание Sport.es.

По информации газеты, руководство просто тщательно анализирует ситуацию, чтобы «избежать нежелательных сюрпризов». «Барселона» планировала предложить Лео контракт на этой неделе, но в конце концов отменила решение в связи с заявлениями некоторых людей из структуры клуба (в частности исполнительного директора Оскара Грау и директора академии Пере Гратакоса). Оба говорили о том, что Месси не нравятся некоторые вещи, что происходят в раздевалке, а также некоторые решения клуба.

В «Барселоне» не хотят создавать впечатление, что предложение о продлении контракта делается в спешке и под воздействием критики в прессе.

Руководство опасается, что этот шаг может быть неправильно понят, что его расценят, как попытку поскорее погасить слухи. Поэтому предпочитает подождать, пока не уляжется шумиха, а потом, без громких заявлений, обратятся к Месси с новым предложением.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карим Бензема: Мной интересовались два европейских клуба, которые выступают в Лиге чемпионовФорвард мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об интересе со стороны других команд.«Гуанчжоу Эвергранд» не вел переговоров с Тураном и ТерриГлавный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари прокомментировал информацию об интересе китайского клуба к защитнику «Челси» Джону Терри и полузащитнику «Барселоны» Арда Турану.Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с ГризманномСостав «Манчестер Юнайтед» будущим летом могут пополнить сразу два лидера мадридского «Атлетико».Месси назвал Руни лучшим игроком ВеликобританииЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.Рамос эмоционально поздравил наставника «Севильи» с победой над «Реалом» (видео)Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили со счетом 1:2.Луи ван Гал: В следующем году мое решение о завершении карьеры может поменятьсяБывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что еще может вернуться к профессиональный деятельности.Василий Уткин: В «Барселоне» тупик, а командные тупики разруливаются путем смены тренераОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о проблемах «Барселоны» в нынешнем сезоне.День в истории. Хосепу Гвардиоле – 46День в истории. Хосепу Гвардиоле – 46Сегодня, 18 января, свой 46-й день рождения отмечает известный испанский специалист Хосеп Гвардиола.«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца январяРуководство «Барселоны» продолжает вести переговоры о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает издание Sport.es.Зинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минутЗинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минутГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.«Манчестер Юнайтед» может второй раз подряд побить трансферный рекордГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Челси» по инициативе Конте вернулся к идеи приобретения МоратыФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Фернандес уволен с поста главного тренер хихонского «Спортинга»Хихонский «Спортинг» отправил в отставку главного тренера Абелардо Фернандеса, сообщает официальный сайт испанского клуба.Полузащитник «Барселоны»: Не хотел даже слушать Венгера, дал понять ему, что хочу остатьсяПолузащитник «Барселоны» Серхио Сампер, который выступает на правах аренды за «Гранаду», заявил, что минувшим летом мог стать игроком лондонского «Арсенала».«Реал» собрал подборку лучших голов Роналду в ворота «Сельты» (видео)Завтра, 18 января, мадридский «Реал» на своем поле примет «Сельту» в рамках первого матча 1/4 финала Кубка Испании.Иван Ракитич: Если бы мне пришлось прыгать с моста ради Энрике, сделал бы это без всяких раздумийПолузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил роль в своей карьере наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, отметив, что он перешел в стан каталонского клуба из «Севильи» по инициативе тренера.Зинедин Зидан: Навас? Хватит обсуждать слухи, я не планирую менять голкипераГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды голкипера Кейлора Наваса.Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень простоФорвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.Мартин Демичелис вернулся в «Малагу»Бывший защитник «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демичелис снова стал игроком испанской «Малаги».
Главные новости
Футбол
Директор ФИФА Марко ван Бастен предлагает отменить в футболе оффсайды и желтые карточки
Футбол
Аршавин вошел в список лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионате мира
Футбол
«Уфа» рассталась с полузащитником Фоминым
Хоккей
Правительство утвердило выдвижение России на проведение еще шести крупных турниров
Ралли
Айрат Мардеев: Конкуренты сами не выдержали гонки и отдали свои позиции
Футбол
Бонавентура продлил контракт с «Миланом» (фото)
Ралли
Владимир Чагин: Мы еще не решили, будем ли участвовать в «Дакаре-2018»
Теннис
Хачанов проиграл американцу Соку на Australian Open
Футбол
Александр Кокорин: О том, что Слуцкий покинет ЦСКА, я знал заранее
Легкая атлетика
Юрий Борзаковский: Однодневные международные старты могут стать большим плюсом для наших спортсменов
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости