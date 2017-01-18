«Барселона» играет с огнем». Почему Месси еще может уйти в «Манчестер Сити»

Пока «Барселона» тянет с подписанием нового контракта с Лионелем Месси, «Манчестер Сити» готов заплатить за него 115 миллионов евро.

«Ни предложения, ни плана» - таков заголовок на обложке Marca. Издание считает, что «Барселона» «играет с огнем», не определившись по новому контракту со своей главной звездой, Лионелем Месси.

Marca рассказывает, что происходит между Месси и «Барсой», и готов ли клуб вообще предложить аргентинцу контракт.

Может ли «Барселона» позволить себе платить Месси огромную зарплату?

Бюджет на зарплаты у «Барселоны» уже давно заоблачный. Недавнее продление соглашений с Неймаром и Суаресом сильно ударили по клубу. И новый оклад Лео несомненно добавит проблем. Однако, у клуба все еще есть возможность увеличить бюджет.

Нужно ли «Барсе» продавать игроков?

В последние сезоны «Барселона» продает футболистов довольно охотно. Особенно если клубу требуются средства. Фабрегас, Педро, Браво, - вот те, кто не так давно покинули команду. Так что никто не должен удивляться, если летом несколько человек покинут «Барсу».

Верит ли Месси в то, что против него ведется некая кампания?

Есть вещи, которые он не понимает. В первую очередь то, почему от клуба до сих пор не поступило предложение по новому контракту, - читает Marca. - Но это недопонимание не должно повлиять на аргентинца.

Хочет ли Лео продлить контракт?

Это его приоритет. Месси понимает, что спокойно может пойти в другой клуб, но первый выбор — остаться в «Барсе». Правда, не любой ценой. И это означает не только хорошую зарплату, но и хороший спортивный проект или даже предложение работать в структуре «Барселоны» после завершения карьеры.

Другое мнение о ситуации приводит издание Sport.es.

По информации газеты, руководство просто тщательно анализирует ситуацию, чтобы «избежать нежелательных сюрпризов». «Барселона» планировала предложить Лео контракт на этой неделе, но в конце концов отменила решение в связи с заявлениями некоторых людей из структуры клуба (в частности исполнительного директора Оскара Грау и директора академии Пере Гратакоса). Оба говорили о том, что Месси не нравятся некоторые вещи, что происходят в раздевалке, а также некоторые решения клуба.

В «Барселоне» не хотят создавать впечатление, что предложение о продлении контракта делается в спешке и под воздействием критики в прессе.

Руководство опасается, что этот шаг может быть неправильно понят, что его расценят, как попытку поскорее погасить слухи. Поэтому предпочитает подождать, пока не уляжется шумиха, а потом, без громких заявлений, обратятся к Месси с новым предложением.