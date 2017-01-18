«Их улыбки сделали мой день». Виллаш-Боаш помог нуждающимся в Палестине

Бывший тренер «Зенита« не только злится на китайский лимит, но и делает добро: он посмотрел фильм на YouTube, проникся и поехал к его героям.

Андре Виллаш Боаш после ухода из «Зенита» оставляет о себе неоднозначное впечатление. В начале ноября он становится профессиональным мотогонщиком, и все мы удивляемся португальцу. Через пару дней экс-тренер петербуржцев приходит в «Шанхай СИПГ», воссоединяется с Халком и чуть позже покупает у «Челси» Оскара. А когда в Китае делают лимит на легионеров еще строже, Боаш негодует – как же так, зачем покупали столько крутых игроков?!

Но все эти поступки не могут охарактеризовать его так, как его отношение к нуждающимся палестинцам. Боаш опубликовал три фото и рассказал, что год назад посмотрел фильм о семи людях с инвалидностью. Тренер решил помочь им и уже пообщался с тремя.

Все они живут в палестинском городе Хеврон, а «Шанхай СИПГ» проводит сбор относительно недалеко, в Дохе.

Каждый из этих палестинцев выживает, как может: Ханин хотела работать секретарем или в сфере красоты, но пока нигде не добилась желаемого, потому что на работу ее брать не хотят. Мохамед работает продавцом в секонд-хенде, помогает дяде и учит литературу с английским, а Идрисс в свои семь с половиной лет с огромным рвением пытается ходить.

Ханин



– Прошел год с тех пор, как я был тронут историей семи детей с инвалидностью, о которых у знал в документальном фильме «Бросая вызов моей инвалидности» режиссера Рамзи Макдиси. Я пообещал сделать все, что могу, чтобы помочь хоть немного улучшить их жизнь. Сегодня был первый день, когда я встретился с немногими из них. Их улыбки сделали мой день. Спасибо вам! – написал сам Виллаш-Боаш в инстаграме.

Идрисс



Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb) Янв 17 2017 в 1:46 PST

Мохамед



Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb) Янв 17 2017 в 2:16 PST

Сборы «Шанхая» в Дохе еще не закончились, и, скорее всего, Виллаш Боаш встретится с остальными героями фильма: художником Зайадом, школьниками Анасом и Муной и студентом Абедом.

Удивительно, что фильм, который YouTube-канал «Аль Джазиры» опубликовал год назад, набрал всего 13 тысяч просмотров при миллионной аудитории канала. И еще более удивительно, что одним из этих тринадцати тысяч стал главный тренер одного из самых богатых футбольных клубов мира.

Две цитаты, которые заставят вас пожалеть Виллаш-Боаша. Или посмеяться над ним