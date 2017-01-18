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Боккетти остается в «Спартаке» еще на три года. Свежие трансферные слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Боккетти остается в «Спартаке» еще на три года. Свежие трансферные слухи
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

ДЕВИЧ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ В «РОСТОВЕ»

«Ростов» на своем сайте объявил о подписании контракта с нападающим Марко Девичем. Соглашение с игроком рассчитано на 1.5 года. К новой команде форвард присоединится 25 января, когда желто-синие начнут второй сбор.

Напомним, что с февраля 2014 по декабрь 2016 Девич выступал за «Рубин».

Что касается трансфера КристианаНобоа в «Зенит», то ясность с этим переходом наступит в ближайшие 3-4 дня.

БОККЕТТИ ПРОДЛИЛ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»

Красно-белые объявили о том, что защитник Сальваторе Боккеттипродлил контракт с клубом. Новое соглашение с игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года,

Предыдущий контракт футболиста завершался в конце нынешнего сезона.

С 2013 года Боккетти сыграл за «Спартак» 71 матч.

ЦСКА НАШЕЛ ФОРВАРДА

Как сообщает издание Expressen, нападающий шведского «Юргордена» Майкл Олунга может продолжить карьеру вЦСКА. Примерная стоимость 22-летнего футболиста 4 миллиона евро. В прошлом сезоне Олунга сыграл за свой клуб 27 матчей, забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

«УФА» РАСТОРГЛА КОНТРАКТ С ФОМИНЫМ

Полузащитник Семин Фомин по обоюдному согласию расторг контракт с «Уфой». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Башкирии.

В прошлом сезоне Фомин в составе «Уфы» принял участие в 13 матчах РФПЛ и забил один гол.

Осеннюю часть текущего сезона 28-летний игрок был вынужден пропустить из-за полученной травмы.

ИЗ «АНЖИ» ПРОДОЛЖАЮТ УХОДИТЬ ИГРОКИ

Очередными футболистами, которые покинули «Анжи» стали полузащитники Иван Маевский и Лоренцо Эбесилио. Контракты с футболистами уже расторгнуты, и они являются свободными агентами.

Напомним, что игроки выступали за махачкалинцев с июля 2015 года.

ВРАТАРЬ «БАЛТИКИ» ПРОХОДИТ ПРОСМОТР В «АМКАРЕ»

Главный тренер «Балтики» Игорь Захаряк сообщил, что вратарь Денис Вамбольт находится на просмотре в «Амкаре».

В нынешнем сезоне 21-летний Вамбольт провел за «Балтику»13 матчей и пропустил 14 голов.


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