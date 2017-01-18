Стопхам по-уфимски. Запрет на мат и еще 5 необычных футбольных штрафов

Сергей Семак, только вступив в должность главного тренера «Уфы», запретил игрокам ругаться матом. «Советский спорт» вспомнил еще 5 необычных штрафных санкций в качестве воспитательной меры.

На первом же рабочем собрании «Уфы» новоиспеченный главный тренер Сергей Семак сообщил всем игрокам: «Наша команда матом не ругается». И пообещал штрафовать за сквернословие. Стало ли это сюрпризом? Скорее нет.

Семак давно ассоциируется с порядочностью и этикетом в российском футболе. Потому и уважаем в футбольном сообществе. Запрета на мат от него, конечно, не ждали, но по факту - разве кому-то стало от этого хуже?

Забудьте про сладкое

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уже несколько лет запрещает игрокам поедать при нем сладкое. Но касается это исключительно шоколадных батончиков Mars, фантики от которых постоянно валялись на базе «канониров» в Колни.

Француза взбесила привычка игроков постоянно что-то жевать, и он стал штрафовать каждого, кто приносил лакомство на тренировку. В итоге сладкий запрет вылился в горький протест: после одного из матчей в командном автобусе игроки начали распевать «Верните наш Mars», но главного любителя пуховиков это ни к чему не подтолкнуло.

Никакого майонеза!

В «Сандерленде» Паоло Ди Канио проработал недолго, но успел запомниться местным футболистам навсегда. Импульсивный итальянец приказал команде убрать из рациона майонез, кетчуп, газировку и запретил пить кофе до матча, чтобы «не слетать с катушек», находясь на поле.

Кстати, когда-то клуб официально запретил Стефану Шварцу полеты в космос. Игрок был без ума от идеи отправиться на Марс или просто поучаствовать в программе подготовки космических пилотов. Возможно, в этом и есть беда «черных котов» - Ди Канио давно не работает в клубе, игроки вновь подсели на жирную пищу, в космос так никто и не улетел, а результаты год от года становятся только хуже.

Секс? Да вы с ума сошли!

История с воздержанием на благо результата – штука известная, но почему-то широкую огласку получил случай в сборной Мексики. В преддверии ЧМ-2014 в Бразилии тогдашний наставник мексиканцев Мигель Эррера, эмоции которого мы запомнили надолго, запретил своим игрокам заниматься сексом.

Связь между отсутствием секса и спортивными достижениями прослеживается слабо, но Мексика вышла в плей-офф турнира со второго места. И это в группе с Бразилией (равенство очков - 7), Хорватией (3) и Камеруном (0)! Эррера точно что-то знал.

Та же история произошла с Уэльсом на Евро-2016, где валлийцы, будь чуть удачливее, могли сыграть в финале.

«В моей команде голубых не будет»

Именно с этой фразы нужно начинать знакомство с Даниэлем Пассареллой – чемпионом мира и тренером сборной Аргентины на ЧМ-1998. Нынешний президент «Ривер Плейт» терпеть не мог длинных и уж тем более крашеных волос. Именно поэтому Редондо и Каниджа пробкой вылетели из состава.

Исключение Пассарелла сделал только для Батистуты – Габриэль предпринял стрижку покороче. Судить о целесообразности подобного решения сейчас, глядя на Неймара, Роналду, Погба и остальных, чрезвычайно сложно. Аргентина уступила свое место в полуфинале голландцам (1:2), а Пассарелла – Марсело Бьелсе.

Pokemon No

Когда Жозе Моуриньо возглавил «МЮ», известная игра Pokemon Go как раз начинала набирать обороты в Британии. Марсьяль давно гонялся за интерактивными зверушками по всему городу, Погба прокачался еще в Турине, а Шоу – лежа на больничной койке.

Как только португалец увидел, что несколько взрослых парней бегают по базе и ловят непонятно кого, тут же последовал запрет на всевозможные игры на базе и в дни матчей, а также штраф за его невыполнение. Жозе уверен, что время нужно тратить на реальную жизнь, тренировки и общение с близкими. И с этим сложно не согласиться.