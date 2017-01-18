Хождение по мукам и другие истории предстоящего этапа Кубка Мира в Антхольце

Приключения женской эстафетной команды сборной России продолжатся и на шестом этапе Кубка Мира. Неделю назад в Рупольдинге экспериментальны й квартет, составленный из Сливко, Акимовой, Кайшевой и Подчуфаровой, обновил наш исторический минимум в эстафетных стартах. 13 место, 2 штрафных круга, 11 дополнительных патронов и стандартных проигрыш ходом, может ли быть еще хуже?

Это вряд ли. Провал на немецком этапе был из серии – когда все пошло не так с самого начала. Антхольц часто становится местом, где у наших биатлонистов получается показывать неплохие результаты. С приближением Чемпионата мира набирают форму лидеры, и от женщин мы ждем положительного сдвига в результатах в ближайшее время.

Вопросы вызывает лишь состав на женскую эстафету. Железных кандидатур трое – Сливко, которая вновь побежит первый этап, Акимова, как лучшая биатлонистка России прямо сейчас и Ольга Подчуфарова, потому что альтернативы ей нет.

Кайшева, не выдержавшая давления в Рупольдинге, по-прежнему в команде, но ставить ее на эстафету после такого провала будет форменным издевательством. Глазырина по непонятным причинам тренерским штабом для участия в командных гонках не рассматривается. Быть может, нам стоит ждать дебют Услугиной?

Индивидуалка без главного фаворита

Набравший отличную форму норвежец Эмиль Хегле Свенсен пропустит индивидуальную гонку в Антхольце. С одной стороны, понятно его желание поберечь себя для эстафеты, все-таки 20 км с четырьмя рубежами приличная нагрузка.

Но в то же время, последние гонки показывают готовность Свенсена побороться за Малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Теперь Мартену Фуркаду будет еще сложнее проиграть этот старт.

Мы же, традиционно надеемся на наших ребят. На предыдущем этапе самолюбие Шипулина было в очередной раз уязвлено - он проиграл в финишном створе гонки преследования чеху Крчмару, поэтому Антон будет заряжен на борьбу в каждой гонке. Евгений Гараничев, по заверениям личного тренера, в Антхольце должен быть в полном порядке, ну а Дмитрий Малышко продолжит доказывать, что рано его списали.

Мужская эстафета без Фуркада

Лидер мужского зачета Кубка Мира пропустит эстафетную гонку, что должно поднять энтузиазм сборных России и Норвегии. Мартен одержим идеей собрать хрустальные глобусы всех размеров, которые только существуют.

Разумеется, ради этого приходится чем-то жертвовать. В данном случае пострадавшей себя чувствует сборная Франции, которая с Фуркадом всегда может претендовать как минимум на медали.

Впрочем, французским болельщикам переживать не стоит. Мартен знает, что делает, и главные старты сезона еще впереди. В конце концов, из этой ситуации извлекают пользу обе стороны - сборная в Антхольце может проверить ближайший резерв, в том числе, другого финишера, а Фуркад будет стартовать во всех личных гонках и бороться в них за победу.

Неожиданности в личных гонках

Антхольц один из самых непредсказуемых этапов Кубка Мира. Главная его особенность – высота. 1600 метров над уровнем моря – не шутки. На первый план здесь выходят индивидуальные особенности организма и фаза готовности спортсмена. В биатлонной среде есть те, кто высоту категорически не переносит, и в Антхольце просто встает.

Некоторые на этом этапе, напротив, всегда чувствуют себя прекрасно. В первую очередь, это Бьорндален, который выиграл здесь 24 медали, в том числе 15 золотых. От Шемппа с Шипулиным тоже можно смело ждать отличных результатов – за карьеру они заработали на итальянском этапе по 6 подиумов.

А вот Фуркад, который нацелен на победу в каждой гонке, в Антхольце испытывает трудности каждый год. Из 59 своих побед лишь одну он добыл в горах Италии, и было это, страшно подумать, аж в 2011 году. Это удивительно, ведь Мартен вырос на Пиренеях и много времени тренировался в горах, поэтому к высоте должен легко адаптироваться.

В общем, любителям ставок нужно быть крайне осторожными. Антхольц умеет преподносить сюрпризы.

Ожесточенная борьба девушек

Главным украшением этапа станут все без исключения личные старты у женщин. Борьба за первенство в тотале у милых дам просто невероятная! Еще недавно лидерство Габриэлы Коукаловой выглядело вполне уверенным и комфортным – Дальмайер и Дорен Абер шли в некотором отдалении.

Этап в Рупольдинге смешал все карты, а конкретно, выступление Кайсы Мякярайнен. Кайса никому не оставила шансов в спринте и преследовании, ворвавшись на вторую строчку в общем зачете Кубка Мира. Спокойно смотреть на это ее соперницы не станут, поэтому в женских гонках в Антхольце нас ждет нешуточная заруба.

В борьбу за призы обязательно вмешается и Доротея Вирер, которую будут гнать вперед свои болельщики. Сейчас итальянка занимает 5 место в тотале, но если Коукалова и компания слишком увлекутся своими разборками и наделают ошибок, Доро этим сразу воспользуется.

Расписание этапа

19 января, 15:15. Индивидуальная гонка (женщины)

20 января, 15:15. Индивидуальная гонка (мужчины)

21 января, 14:30. Масс-старт (женщины)

21 января, 16:15. Эстафета (мужчины)

22 января, 12:00. Масс-старт (мужчины)

22 января, 15:45. Эстафета (женщины)